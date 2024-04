Carlos Díaz-Pache ridiculiza a Lobato por ser el sirviente de Sánchez y avergüenza al socialista con la “Begosfera”

Menuda zurra.

Cada semana, el pleno de la Asamblea de Madrid, se convierte en un circo romano en el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ve las caras con una izquierda que, trata de desacreditar al PP a duras penas.

Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP, volvió a sacar los colores al PSOE y Más Madrid este 4 de abril de 2024:

“A la mano derecha del número 2 del PSOE le encuentran nueve pistolas en casa y usted pregunta por la gotera que ha hecho un particular en el piso de abajo. Y el señor Lobato, el hijo político de Zapatero, el caballo de Troya del sanchismo, lleva un tiempo empeñado en que le conozcan por ser una persona educada. Y está muy bien, porque a falta de proyecto político, que no lo tiene ni para Madrid ni para el PSOE, bastante tiene con agarrarse a la silla que los suyos, están intentando moverle. El señor Serrano se lo dijo ayer en el Senado y yo se lo reitero. Yo espero que usted aguante. Nosotros esperamos que usted aguante. Por el bien de nosotros, esperamos. Y mire, usted es tan educado que, si usted fuera carterista, alguien le diría «Oiga, pero perdone, ¿me está intentando robar usted la cartera? ¡Sinvergüenza!» Y usted diría «Sí, pero educadamente, no me crispe el ambiente». Las formas son importantes, pero también lo que se hace”.