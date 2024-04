A María Jesús Montero se le desencaja la cara cuando una senadora del PP le saca la corrupción socialista: “Usted siga ERE que ERE”

Volvió a salir trasquilada.

La sesión de control en el Senado de este 9 de abril de 2024 volvió a dejar en evidencia a los socialistas.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta, Alicia García, preguntaba a María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, sobre su grado de conocimiento e implicación en el caso Koldo:

“Espero que hoy usted, a diferencia del señor Escrivá, no dé la espantada por respuesta. Usted mintió revelando informaciones fiscales en los pasillos de esta Cámara cuatro horas antes de que fuera publicado en un medio de comunicación. Esto es un presunto delito. Y usted, que está tan bien informada y además es una gran informadora, hoy le hablaré de corrupción. Mire, la verdad es que no se preocupe porque sobre este tema usted sabe mucho y su partido y el Gobierno tienen matrícula de honor. Y podría hacerle hasta 600 millones de preguntas tantas como euros desviaron de los cursos de formación. Pero se lo voy a poner muy fácil. Contésteme a tres preguntas concretas. Primero, ¿cuándo supo que sus compañeros de partido se llenaban los bolsillos por mordidas en contratos de mascarilla? ¿Usted supo, como Sánchez antes del 23 de julio, de la trama de corrupción de su partido? Y usted, que conoce todo y a todos, dígame cuál fue su grado de implicación en la trama de corrupción de su partido”.

A lo que Montero respondía que no tuvo “ninguna implicación”.

Alicia García arrojó a la cara de la ministra el escandaloso caso ERE y enumeró las desvergüenzas del Gobierno PSOE:

“Usted siga ERE que ERE ¿Qué es lo que usted dice? Que los procedimientos y los contratos eran correctos. ¿Correctos para qué? ¿Para amasar fortunas? ¿Correctos para quién? ¿Para Koldo, para Illa, para Armengol, para Torres? Si son tan correctos, dígame usted por qué está abierta una investigación judicial. Usted dijo, señora Montero, que quien miente en política debe dimitir. Aplíquenselo ustedes. Tic-tac, señora Montero. Aplíquenselo porque este es el Gobierno de la mentira, del cambio de opinión, de las cesiones ante Puigdemont. Es el Gobierno más mentiroso de la historia. Y entre mentira y mentira ustedes son incapaces de arreglar un solo problema de los españoles. Quizá es que su verdadero problema es que para unas cosas usted no hace nada, pero para otras hace y habla demasiado. Como usted no hizo nada cuando en su propio ministerio la alertaron de contratos sospechosos en organismos públicos. Tampoco hace nada cuando viene a responder a este Senado sobre irregularidades de su Gobierno. Pero usted sí que se aplica bien cuando cesa inspectores de Hacienda por informar al juez sobre contratos de mascarillas. O cuando filtra información de contribuyentes. O cuando dice a los diputados del Partido Popular amenazando. Tengan cuidado. Y mire, Sánchez dijo que quien la hace la paga. Y cuando dijo Sánchez, pues ustedes van a pagar una enorme factura por ser un Gobierno acorralado por la corrupción y extorsionado por el independentismo. Y le reto, señora Montero, pida al señor Sánchez que dé explicaciones ante todos los españoles. Porque si no, tendrá que venir la especialista en captación de fondos a la Comisión de Investigación del Senado. Y el único responsable es el presidente del Gobierno, el señor Sánchez”.