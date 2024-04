Sánchez eleva su tiranía: anuncia «medidas» contra los medios críticos con su gestión

El PSOE ha comenzado su campaña activa de señalamiento a medios tan pronto como el presidente del Gobierno anunció medidas contra los periódicos críticos con su gestión o aquellos que publican información que él considera «bulos», sin presentar argumentos.

El Partido Socialista emitió un tuit exigiendo explicaciones al director de El Debate por un comentario hecho en una tertulia, donde Bieito Rubido sugirió que la dirección de Sánchez podría conducir a un final político trágico.

¿Quién determinará qué medios y periodistas son acusados de difundir bulos?

¿Rufián? ¿Santos Cerdán? ¿Puigdemont?

Mientras tanto, los periodistas afines al régimen están ansiosos por la posibilidad de cerrar medios e inhabilitar a colegas.

Nunca antes se había presenciado este canibalismo profesional, donde aquellos que podrían ser víctimas de una depuración similar ahora la están promoviendo.

Puede que haya pseudo medios, pero lo que sí hay es un gobierno peligroso.

Resulta irónico que un hombre que ha erosionado la separación de poderes con indultos, amnistías y nombramientos de exministros en la Fiscalía y el Tribunal Constitucional se presente como líder en la regeneración democrática.

Es como tener a los delincuentes a cargo de la seguridad.

Apenas unas horas después de haberse puesto delante del país para consumar la infamia y el esperpéntico show de que sigue, se plantaba en su TVE de cabecera para ser ‘entrevistado’:

«Estoy dispuesto a liderar la regeneración democrática, no a monopolizarla» -enfatizó Pedro Sánchez en entrevista con Xavier Fortes, en Televisión Española. «Tenemos que ser conscientes del uso de las redes sociales, de estas webs que están financiadas por Gobiernos del PP y sus socios de la ultraderecha. A partir de ahí, los criterios: legalidad, transversales con gente de izquierdas y derechas y centro. También hay medios de derechas que son víctimas. Que no haya confrontación, no es contra un poder o un medio. Y de una aplicación universal».