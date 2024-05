Una lenguaraz Bergerot acaba a gritos en la Asamblea y Ayuso contraataca cerrándole el pico

Un reflejo de la degradación de la política en España por culpa de la izquierda.

El pleno de la Asamblea de Madrid de este 30 de abril de 2024 ha sido un escenario vergonzoso con Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, como actriz principal del espectáculo.

La sucesora de Mónica García ha protagonizado una intervención especialmente bronca, culminando con gritos dirigidos a Isabel Díaz Ayuso:

«Ayer fue un día de alivio para la democracia. Ayer fue, supongo, un mal día para usted. No, su máquina del lodo no lo puede todo. Los bulos y las denuncias fake no tumban presidentes de gobierno en España. Sus armas no alcanzan para dar un golpe al mandato democrático. Rabien, señorías del Partido Popular. porque todos sus esfuerzos están en vano y aquí hay gobierno para rato. Rabien, porque el pueblo progresista tiene hoy más motivos aún para defender la agenda del cambio. Rabien, porque ante su repertorio de acoso vamos a responder con política. Han vuelto a perder y pensaban que estaban a punto de ganar. Exactamente igual que el 23 de julio. Los del ‘que te vote Txapote’ y ‘me gusta la fruta’ van a tener que aprenderse las reglas de la democracia».

Asimismo, la portavoz de Más Madrid ha acusado al PP de ser responsables de convertir la Asamblea en «un lodazal» y a Ayuso de ser la «patrocinadora de los bulos y la difamación» que terminan en «querellas chapuceras» admitidas por jueces.

«Usted es la conseguidora de las paguitas millonarias que sale desde su gabinete a los panfletos afines con cargo al presupuesto de la Comunidad de Madrid. Usted es la jefa de las amenazas a los periodistas y la patrona de la mordaza parlamentaria. Es usted un virus para la democracia. Va para un año de legislatura y solo ha hecho dos cosas. Blindar su poder ejecutivo sin fiscalización y recortar derechos LGTBI».

En su turno de réplica, Isabel Díaz Ayuso ha dado una lección aminorando las ansias bélicas de la izquierda:

«¡Madre mía, señoría, va a dejar con problemas auditivos a su compañera de escaño!. Miren, hemos bajado el tono, comienza nuevo tiempo. Resulta que yo soy, según usted, la nada más insignificante, pero a su jefa no la votan ni en su pueblo, literal. En la nada son la muleta del Gobierno de Sánchez. Si no fuera por él, ustedes no tendrían ni cuatro escaños para hacer todo el mal que están haciendo. Tranquilícense que por ahora Médica y Madre no va a volver a la Asamblea y le va a quitar el impuesto. Siguen en el coche oficial y siguen desguazando España. Tranquilos que hay poder y mamandurria para el gobierno de Sánchez durante un tiempo».

Y la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recriminado el señalamiento a la prensa y jueces por parte del Ejecutivo:

«Son ustedes cada vez mucho más dictatoriales. Ya están pidiendo guillotinas, listas negras contra los jueces. ¿Cuánto tiempo van a tardar en perseguir al juez que lo único que ha hecho es recibir información acerca de la mujer del presidente del Gobierno? ¿Qué es de lo que se trata todo esto? De una grandísima trama de corrupción que ha habido 20 detenidos, pistolas, cocaína, dinerales, ministerios y solo se les ha pedido una cosa. ¿Pueden dar explicaciones? Y toda la que han liado es simplemente porque no son capaces de darlas. Van contra los programas de televisión, van contra los participantes. Es más, la actitud dictatorial que le representa ya le dice hasta a los programas qué tienen que hacer, cómo tratar a los concursantes, cómo tienen que ser los guiones y si no, que se oculten».

«Actualícense un poco y bienvenidos a la Comunidad de Madrid. Porque las únicas trazas de fascismo sobre las que ustedes viven están en esos manuales de resistencia y en esas leyes que están pactando con Bildu desde el 75 para decir que España es una dictadura y que tiene que haber bandos contra los que batallar. Vayan asumiéndolo porque les quedan a ustedes sí muchos años de libertad y de prosperidad y de sentido común en esta comunidad», ha concluido la presidenta madrileña.