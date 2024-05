¡Bolita Bolita; Trile Monclovita!

¡Había una vez un circo!; bolita bolita!, agitamos el cubilete y repasamos los últimos triles monclovitas; comencemos con una foto delirante, una performance del Señor Sánchez disfrazado de pescadero de la guerra de las galaxias, pasmado ante una colección de huesos, simétricamente alineados en un expositor digno de un pabellón woke de algún stand de arco o espanto similar. Pregunta; habrá alguien con pudor y recato que le diga a este hombre que deje de profanar sepulturas y escarnecer a los muertos?. Tarea imposible, hubrys de pura raza, la foto es la foto y aquí sale gratis reventar las mismísimas puertas del infierno y tomarle el pelo al personal. De que va esto señor Sánchez?, una paremia oriental lo dice muy claro, “no hay poder mas diabólico para descerrajar las siete llaves de los infiernos que dejar que un necio se acerque a la cerradura”

Ahora volvemos a la antesala del 36 de la mano de una obra maestra de la falsificación histórica y el odio, la rotulada como memoria democrática, puro escarnio. Ya un artista como Carlos Marx, negó cualquier transcendencia al ser humano; -del personaje ni hablamos-, pero en el fondo a usted mas le valiera que este indocumentado llevara razón, porque los que si creemos -llámese como quiera- que existe el karma y la justicia divina, le auguramos a usted un futuro nada halagüeño y a los demás tampoco nos va a ir mucho mejor por haber permitido que un personaje como usted profanara el sagrado panteón de la Nación

Segundo vuelco de cubilete; “cuando la Ley y la Justicia son escarnecidas, las mafias ocupan el territorio”. Cuando para destruir a un adversario político se asoma la pezuña sin pudor, utilizando el aparato del Estado como el buzón logístico de la camorra, estamos traspasando todos las líneas rojas y desde luego el mensaje a la ciudadanía no puede ser mas letal, “en España no hay garantías ni seguridad jurídica”. Hoy por hoy se filtran los datos de amantes, vecinos, padres, madres y hasta la lista de proveedores de ropa interior; todo vale. Una vez señalada la víctima y fijada la foto en la diana, dese el infeliz por jodido. Puesta al día de estos artistas social comunistas; desde la inquisición digital y posmoderna, hasta la reedición de los certificados de moralidad, buena conducta y adscripción al régimen del mas oscuro franquismo; solo que ahora no los expide aquella brigada político social, los expide la narco camorra o algún comisario chequista de los varios infiltrados o metidos con calzador en la administración publica, Veremos hasta donde llegamos y desde luego habrá que activar la higiénica reacción de identificar y aplicar el código penal a estos chequitas camuflados en la administración publica

Ahora vamos a la ultima y explosiva vuelta del cubilete, una truculenta suspensión de las funciones presidenciales del Señor Sánchez, por su cuenta y porque yo lo valgo; ello, al margen de cualquier cauce institucional y norma. Pasmo al canto!; los españoles nos desayunamos con una carta de amor arrebatado de la mano de tan singular estadista, numén de poético llanto y adoración a la amada esposa. Tal frenesí y exaltación del sentimiento amoroso, alas celestiales acariciando insondables cumbres dignas de ser descritas por mismísimo Keats; citemos; “El Amor es mi religión – Podría morir por esto – Podría morir por ti. Mi Credo es el Amor y tú eres su único principio- Keats” Lo podría haber calcado Sánchez, sino fuera por la torticera sintaxis mas propia del arrebato y duelo de un melancólico repartidor de pizzas . En fin, demos veracidad a tanto dolor de alma apuñalada, mas una macula contamina el sublime parnaso, tal vez un leve aroma de macarra despechado”; léase, el presidente poeta monta en colera y vomita ira infernal, porque alguien se ha asomado al Juzgado osando abrir un procedimiento contra su señora. Tiremos de imaginería palaciega y no es difícil visualizar a los tabardones de corte agitándose furibundos por los pasillos; “Si presidente, son los fascistas asquerosos”; “hay que aplastarlos”; “que no te tiemble el pulso presidente, estamos contigo”; puro babeo y corte del todo a cien. Mas hasta cierto punto sus razones tienen, la supervivencia es el magro sueldo y algo mas; “la divinidad no puede ser sometida al blasfemo juicio de los mortales” (Asi rezaba al oráculo cretense ); tal cual, su Sanchidad está por encima del bien y del mal. Mensaje claro y entendible, aunque al vulgo, -pura chusma- les aletee la nariz con un tufillo como que no, esto olía a trile chungo; eso hemos oído en más de un bar, plaza y mentidero. Hay que perdonarlos, a fin de cuentas el vulgo esta en otra guerra, les cuesta lacrimogenear con tales aflicciones liricas y derecho de pernada que se le niega a la mujer del Cesar; que ingratitud hacia el amado líder!. Aunque eso si, el sodomizado contribuyente esta para pocas truculencias liricas, chapoteando como esta todo hijo de vecino en la charca de la supervivencia diaria y perdiendo jirones a fin de mes con la cesta de la compra, la ruina diaria y variadas sirlas fiscales a que nos somete este gobierno progresista; vamos que al personal como que le resbala la cosa poética o peor, alguno va a sugerir que a los profesionales del cubilete y trile los instalen de oficio y con todos los honores en el Palacio de la Moncloa y sea tratados con toda la dignidad y rango acorde a su profesionalidad y jerarquía

Desde el escepticismo, tratamos de desvelar las claves de esta pifia bananera; a fin de cuentas el rosario de un ego sin limites suele ser insensible a la cosa lirica; el síndrome de Hubris es incompatible con sublimes emociones, mas allá de la jaula autista de un ego depredador; ello, máxime desde que un artista como Carlos Marx, negara cualquier tipo de transcendencia al ser humano en los albores del siglo XIX, creando un averiado catecismo laico y dando carta de naturaleza y legitimidad a todo tipo de farsantes, psicópatas, criminales y genocidas sin cuento. Y ahora, en plena posmodernidad?; Coño!, pues éramos pocos y parió el narco comunismo, el Grupo de puebla; que barbaridad!, un cortejo de tuercebotas investidos de orla y magisterio por obra y gracia del poder que da el dinero sin limites del narco y la corrupción de los gobiernos de turnos y Naciones. Pregunta, ya los tenemos aquí?; eso parece, la guadaña oscila entre formulas nazis y ungüentos narcocomunistas; -tal para cual-; estos artistas de Puebla no inventan nada, todo copiado , ya sabemos bajo la bota de Hitler los nazis acuñaron la estrella de David para empezar a señalar judíos; carnicería demoniaca alimentando de carne humana los campos de concentración y exterminio. Pero no queda ahí la guadaña de Lucifer, tras los judíos, siguieron simples opositores al régimen de la cruz gamada; comunistas, testigos de jehová socialdemócratas, cristianos, desechos de tienta de tarados y subrazas según según la particular entomología de la SS y asi…Tal era la cosmovisión y estima en que los nazis tenían a sus semejantes. Pero aquí nos detenemos y preguntamos, de verdad Señor Sánchez, ¿todos los Españoles decentes somos fascistas?, ¿somos la extrema derecha?, ¿somos la fachosfera?; Señor Sanchez, que choteo es este?!. Cojonudo!; Hitler rencarnado en progresista de izquierdas poniendo etiquetas de fascista y extrema derecha, tatuando al personal y a todo hijo de vecino que no pasa por el aro. Que son ustedes progresistas?, de izquierdas?; chiste macabro contado por banda de trileros, es tal la manipulación de esta peculiar granja de Orwell, que un violador pasa por ser un icono woke y respetado progresistal pansexual; un asesino en serie un hombre de paz; un terrorista ya es un estadista respetado, socio de gobierno y garante de los pactos de legislatura Sanchista; un malversador, -vulgar chorizo del dinero publico- un benefactor social; por ahí vamos, es lo que tiene la manipulación del lenguaje calcada de los artistas de la cruz gamada; aunque discutir de ideologías con la orden del estabulado pesebre de Orwell, es como discutir con una cabra sobre la teoría de las cuerdas. A otra cosa

Usted señor Sánchez perdió las elecciones, convocó a su particular chatarrería a todos aquellos que atisbaban sendas ganancias desguazando y vendiendo por piezas la otrora respetada Nación; pero al grano, concreción, los españoles queremos saber que hay detrás de la trama Ábalos-Koldo, estafa de mascarillas urdida sobre el dolor, confinamiento y muertes; mas, que hay sobre los criterios, asignación y reparto de los fondos europeos?; seguimos, a que empresas se ha subvencionado e información transparente sobre los expedientes; quien desmonto la Unidad antidroga de elite de la Guardia Civil en Andalucía y si hay algún responsable político por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate?; Otra, intervención estatal o lista de intermediarios en el rescate millonario de la aerolínea Air Europa y contratos de patrocinio relacionados; añadimos, que hay sobre contratos multimillonarios asignados por el Ministerio de Economía a la UTE y lista de patrocinios relacionados? Y……..Hay muchos mas esqueletos en el armario en espera de que los votantes obtengan explicaciones y cumplida rendición de cuentas. Mas, su transfiguración mesiánica Señor Sanchez, tras severo emparedamiento poético, ha hecho crujir el tímpano de todo hijo de vecino; “Voy a salvar la democracia y a limpiarla de fascistas” o algo asi; ¡Cojonudo, todos al suelo!; esto que es? Una amenaza chulesca?; un intento de embozar al personal y a las instituciones?; un delirio mesiánico más de su particular cosecha?

Es difícil no reeditar episodios de otro artista que pasó a la historia -este si-con mayúsculas dado su poder y extraordinario talento para armar esperpentos inconmensurables; hablamos del emperador Nerón, quien era capaz de encerrar a los romanos en el anfiteatro, por el expeditivo procedimiento de ordenar al prefecto del pretorio cerrar las puertas sin previo aviso; cuenta algún historiador que el exaltado en más de una ocasión los llego a tener enjaulados hasta cinco dias; eso si, el entraba y salía del proscenio tocando la lira cuando le salía de salva sea la parte; como curiosidad, algún infeliz consiguió salir haciéndose el muerto y alguna embarazada dio a luz allí dentro al no poder parir fuera. Nos da que esa impagable foto histórica de encerrados a trompicones por un Cesar perturbado, es mas fácil de digerir que el circo garbancero o cutre sainete montado el infausto viernes 26 de Abril por el partido obrero en las puertas de su sede de Ferraz

Rotundo, todo era una farsa, un chusco pretexto para aplastar o algo peor a jueces y prensa libre; en suma, romper la convivencia entre españoles, oficiar el funeral del estado de derecho y consumar el cambio de régimen; hacia donde?; vamos a la jaula de algún urinario narco comunista?; banana y ruina con látigo y fórceps?. Sin duda, el rapsoda Sánchez sabe que sus socios de gobierno no le van a dejar caer aunque tengan que pasarlo por el taxidermista y fijarlo en una peana; nunca van a encontrar un “chollo” o cómplice monclovita con tal profusión de prestaciones como anoréxicos escrúpulos: a eso algunos le llamamos .traición, otros le llaman hombre providencial y salvador de la democracia; veremos….Seguimos; pero ahora se han sobrepasado todas la líneas rojas vamos que nos hallamos al borde de la desaparición o del abismo; nada bueno, el infernal gólem del devocionario sanchista esta licuando una atmosfera de odio y división entre españoles que presagia lo peor. Nos cuesta digerir que en 24 horas horas vamos a pasar los españoles de soportar un libelo amoroso -tan cursi como manipulador- a ser tatuados, marcados y uniformados con el baberillo grisaceo y las alpargatillas de un adorador ibérico del Kim Jong-il Sanchista o el social comunista de guardia.

Asi que no nos queda mas remedio que defender el estado de derecho o sea la democracia; sabe usted lo que es eso señor Sánchez?, tan simple como garantizar la independencia del poder judicial; la prensa libre; las libertades recogidas en la Carta Magna; rendición de cuentas por parte de los poderes públicos a los ciudadanos, no teatrillos poéticos; que usted saque su hedionda pezuña del control de las instituciones públicas; defender y respetar la Jefatura del Estado…….y asi; sobran esperpentos liricos y meter miedo al personal; eso es muy viejo, ruinoso y suena a vulgar tomadura de pelo; vamos, que el personal comienza a estar muy harto. Recordar el inalienable derecho de cualquier ser humano a oponerse con todos los medios s su alcance a un autócrata y por encima se halla el sagrado deber de cualquier ciudadano de defender las libertades, la convivencia y la unidad, dignidad y respeto a la Nación mas grande y antigua de Europa y por si no lo recuerda, se llama ESPAÑA; lo demás es cosa suya Señor Sánchez; eso si, decirle que cuanto antes nos libremos de su presencia mas posibilidades tendremos de garantizar la convivencia, las libertades, la prosperidad y avanzar como Nacion con seguridad y confianza hacia el futuro