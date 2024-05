José Luis Martínez-Almeida se mofa de Pedro Sánchez y le rebautiza con un ocurrente apodo

El alcalde de Madrid vino implacable de su luna de miel.

José Luis Martínez-Almeida sacudió de lo lindo a Pedro Sánchez por su campaña de intoxicación contra todos aquellos que no le bailan el agua, se llamen oposición, jueces o medios de comunicación.

En plena celebración de los actos conmemorativos del Día de la Comunidad de Madrid, el regidor del Palacio de Cibeles dijo que:

Este es un día para decirle también a Pedro Sánchez que él no va a ser el que marque la historia de España ni va a ser el que nos marque nuestro futuro, que desde Madrid ni nos resignamos, ni nos rendimos, ni pedimos perdón, ni nos callamos.

No dudó en rebautizar al inquilino de La Moncloa con un apodo la mar de ocurrente:

Y que por tanto, frente al señor bulo, que es Pedro Sánchez, porque si hablamos de bulo, Pedro Sánchez es el señor bulo en España, le vamos a decir a los madrileños que con nosotros no cuente para su proyecto de división, de odio, de confrontación, de crispación, de fango y de barro.

Y advirtió severamente que no cuente con los madrileños para ese proyecto de seguir levantando muros para dividir a la sociedad española:

Que no cuente ni con Madrid ni con los madrileños para continuar ese proyecto de división, ese proyecto de ruptura y un proyecto de muros. Que no cuente con los madrileños para hacer un punto y aparte que consiste en perseguir y en señalar a aquellos que sencillamente tenemos otra visión de lo que debe ser la democracia y de lo que debe ser el Estado de Derecho. Y que no debe estar entregado al deseo personalísimo de una persona cuya única ambición es continuar en el Palacio de la Moncloa.