La logopedia y las profesiones.

Nunca estuve de acuerdo con la ley de la costumbre, con la Ley de la Esclavitud, ni con la Ley del miedo. Alfonso Pexegueiro.

Estamos en momentos en los que el mundo no es que haya cambiado, sino que, ha entrado en otra dinámica dentro del entorno universal y sobre todo en lo que nosotros denominamos la era o el siglo de la “mente y de la inteligencia artificial». Ya no sirven justificar el presente por el pasado, y en el ámbito de las profesiones o nos actualizamos o nos anclamos en lo que el maestro Alfonso Pexegueiro resume como, La ley de la esclavitud.

Momentos de hacer posible los sueños. Las profesiones y todas, están empeñadas en dar lo mejor de si mismas para no sólo practicar su ejercicio profesional al momento, sino, ver más allá y dar a la sociedad y a las nuevas incorporaciones, aliento de progreso y rentas económicas para vivir mejor y dar lo mejor.

En el campo de las profesiones del ámbito BioPsicoSocial, pero centrándonos en el campo de la logopedia, debemos como pioneros en muchos otros ámbitos, ser adelantados en el tiempo, y no dejarnos vencer por la mediocridad y la falta de miras pensando sobre todo en nuestros egresados y nuestros jóvenes, dándoles lo mejor de nuestros conocimientos y experiencias. Resumiendo, los logopedas y las logopedas, como otras profesiones del ámbito BioPsicoSocial, tienen competencias en diversos nichos de mercado, como pueden ser:

La Logopedia en la Educación: Trabajar en escuelas, colegios o universidades para ayudar a niños y jóvenes con dificultades en el habla, lenguaje o comunicación. Impartiendo talleres de comunicación efectiva para maestros y padres.

Logopedia jurídica y Forense: Colaborar y asesorar a Notarios, abogados y tribunales como peritos en casos legales, en todos los órdenes jurisdiccionales, preparación de investigados, de testigos, divorcios, separaciones, violencia de género, Evaluar la credibilidad de testimonios, ejercer de facilitadores judiciales y sociales, acreditación de la voz para valoración de las escuchas policiales etc.

Logopedia en Geriatría: Ayudar a personas mayores con problemas de deglución, voz o comunicación debido al envejecimiento. Colaborar con residencias de ancianos y hospitales.

La logopedia en la salud y en la sanidad. La salud juega un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de las personas con dificultades de comunicación, ayudándoles a desarrollar habilidades lingüísticas, mejorar su voz y facilitar la deglución adecuada para una alimentación segura, prestar sus cualificaciones profesionales en los hospitales, en los centros penitenciarios, en los EVI,s en los EVOS etc.

Logopedia en Empresas: Capacitar a profesionales en habilidades de comunicación, presentación y voz. Asesorar a empresas sobre adaptaciones para empleados con dificultades de comunicación.

Logopedia en Telepráctica: Ofrecer terapia de logopedia en línea para personas que no pueden acceder a servicios presenciales. Atender a pacientes en áreas rurales o con movilidad limitada.

Logopedia en Trastornos del Habla y Lenguaje: Especializarse en trastornos específicos como la tartamudez, la dislexia o el retraso del lenguaje. Trabajar con niños y adultos para mejorar sus habilidades de comunicación.

Logopedia en Rehabilitación: Colaborar con fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales para ayudar a pacientes con lesiones cerebrales o accidentes cerebrovasculares a recuperar sus habilidades de comunicación.

Logopedia en Trastornos de la Voz: Tratar a personas con problemas de voz, como nódulos en las cuerdas vocales o afonía. Trabajar con cantantes, actores y profesionales de la voz.

Logopedia en Autismo y Trastornos del Espectro Autista (TEA): Ayudar a personas con TEA a desarrollar habilidades de comunicación social y lenguaje. Colaborar con familias y escuelas para implementar estrategias efectivas.

Tecnología e Inteligencia Artificial (IA): La tecnología y la IA están en constante crecimiento. Los logopedas pueden explorar.

Para ir terminando: La primera línea es complicada, difícil, es ir contracorriente, los advenedizos, siempre se creen en posesión de la verdad, se creen que lo saben todo, y ponen la tontería en primera línea para ser vista, o en primera línea por sus intereses personales o por sus incapacidades. Lo que si sabemos es que no podrán impedir el progreso de la profesión o de las profesiones, porque el universo corre y lo hace en favor de las mejoras sociales y de la justicia.

Finalizando Ya. La Logopedia y los logopedas no pueden ser menos, ni deben ser menos, no pueden quedarse atrás, y tanto el Consejo General de Logopedas como el Colegio de Logopedas de Galicia al frente con su presidenta Ana Vázquez, han demostrado y lo siguen haciendo que creen en la profesión, y que no van a desfallecer para seguir ampliando nichos de empleabilidad, nichos de trabajo, y competencias para los logopedas y logopedas donde ejercer sus habilidades y competencias para mejorar la profesión y dar lo mejor de si mismos a la sociedad.