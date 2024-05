El macarra PUENTE acusa a MILEI de ‘drogadicto’ y el presidente de Argentina sacude al ‘corrupto’ SÁNCHEZ la del pulpo

Decidido a afianzarse con secretario general de la ONG ‘Gañanes sin Fronteras’, el macarra Óscar Puente, ministro de Transportes de Sánchez, no ha tenido otra ocurrencia que acusar al presidente Milei de ‘drogadicto‘, tras etiquetarlo como una persona muy ‘mala‘, saco en el que también ha metido al norteamericano Donald Trump.

Y como no podía ser de otra manera, se ha llevado la del pulpo y de paso ha conseguido que le sacudan a Pedro Sánchez, como paradigma de la corrupción y por ser un peligro para la unidad de España.

Javier Milei, que no se corta un pelo y nunca se va por la ramas, ha cargado sin clemencia este 3 de mayo den 2024 contra el jefe del PSOE, en su comunicado de rechazo a las declaraciones sobre él hechas por el siempre bocazas Óscar Puente.

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible del Gobierno Frankenstein calificó este viernes de persona «muy mala» a Milei en un coloquio sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno ‘Luis Tudanca’ del PSOE de Castilla y León en Salamanca:

«Sed vosotros mismos, sin miedo, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto, Milei o Trump. Sed vosotros mismos en las redes y en la vida y ya está, no sufráis porque no merece mucho la pena. Hay quienes siendo ellos mismos han llegado lejísimos y algunos no son muy recomendables».