«Tirón de orejas» de Israel a Margarita Robles por «adoptar el relato de los terroristas de Hamás»

«Lamentamos que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya hecho suyo el relato falso e infundado de la organización terrorista Hamás«, publicó la Embajada israelí en su cuenta en la red social X, anteriormente Twitter.

La delegación diplomática subrayó que «Israel lucha en Gaza de acuerdo con el derecho internacional en una guerra contra Hamás que ni empezó ni quería, consecuencia de la masacre sin precedentes perpetrada el pasado 7 de octubre». Además, destacó que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) es «un enemigo cruel que utiliza a su población como escudos humanos y que todavía mantiene secuestrados a 125 israelíes».

Robles, desde Oviedo, donde se ha celebrado este sábado el Día de las Fuerzas Armadas, declaró en una entrevista con Rtve que «lo que está pasando en Gaza es un auténtico genocidio».

Para la ministra, el reconocimiento del Estado palestino es «una apuesta por la paz y por la convivencia de dos Estados», y pidió «mirarlo en positivo». «Esto no va contra nadie, esto no va contra el Estado israelí, esto no va contra los israelitas, que son personas a las que respetamos», insistió, subrayando que el reconocimiento es también una apuesta para el «cese de la violencia en Gaza».

Las declaraciones de Robles se produjeron el mismo día en que el ministro de Relaciones Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, pidió a través de sus redes sociales el fin de la incursión israelí en la ciudad gazatí de Rafah y acusó a Benjamín Netanyahu de no cumplir con los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En el breve comunicado, instó al Ejecutivo de Israel a dar «cumplimiento» a la orden emitida ayer por este organismo.

Estas declaraciones han abierto un nuevo frente en las tensas relaciones diplomáticas entre España e Israel, que alcanzaron su punto cúlmine con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del reconocimiento del Estado de Palestina, al igual que harán Irlanda y Noruega. El reconocimiento tendrá lugar el próximo 28 de mayo.

Como consecuencia de ello, el Gobierno de Israel anunció el pasado viernes su decisión de «cortar la conexión entre la representación de España en Israel y los palestinos» y «prohibir» que el Consulado en Jerusalén preste servicios a los palestinos residentes en Cisjordania.

Esta reacción también está motivada por las declaraciones que calificó de «antisemitas» realizadas por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien en un vídeo en apoyo al reconocimiento del Estado palestino utilizó la expresión «desde el río hasta el mar».