Sánchez lloriquea a Armengol porque el PP no quiere oír su infumable chapa

Pedro Sánchez comparece este 17 de julio de 2024 en el Congreso de los Diputados para explicar los puntos de su ‘Plan de Acción por la Democracia’, que no es más que su proyecto para amordazar a la prensa que no es fiel a las órdenes de Moncloa.

Un paso más en el ataque a los medios de comunicación como Periodista Digital y a periodistas críticos que claman ante los desmanes del Gobierno Sánchez.

El jefe del Ejecutivo iniciaba su homilía mezclando un batiburrillo de ideas antes de comunicar su proyecto censor más propio de una dictadura que una democracia libre.

Lo que no toleró el socialista es que la bancada popular no estuviera atenta a su infumable intervención. Ver para creer.

Para ello, Sánchez se quejaba a Armengol para que abroncase a la oposición:

Pedro Sánchez: Señora presidenta, la verdad es que, en fin, los ciudadanos no lo verán pero es todo el rato hablando la bancada del PP, no sé si no le interesa esta comparecencia…

Francina Armengol: Intentemos guardar silencio cuando alguien está usando la tribuna para hablar…

Pedro Sánchez: Tantas comparecencias que piden y cuando vengo ustedes no escuchan nada, están a lo suyo, ¡menuda falta de educación!