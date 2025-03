El bocachancla Page hace alarde de su hipocresía y vuelve a criticar a Sánchez por su pacto con Junts

Un petardo mojado.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, volvió a cargar contra Pedro Sánchez tras su acuerdo con Junts para ceder las competencias de inmigración a Cataluña.

El socialista afirmó sentir “bochorno” por el pacto y expresó su deseo porque no se lleve a cabo:

«Que no me vengan con cuentos chinos contra la extrema derecha, se está pactando con la peor. Espero que no salga adelante y si saliera espero que tenga retorno porque va a hacer daño a las próximas generaciones. El Estado no puede hacer dejación del Estado, es muy grave».