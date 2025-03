¿Ábalos sin blanca? ¡Su exmujer le demanda por no apoquinar 100.000€!

No gana para disgustos.

José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, se enfrenta a una demanda por parte de su segunda ex mujer por no pagar los 100.000€ pactados en el acuerdo de divorcio.

Según explicó Fernán González, jefe de Investigación y Tribunales de OKDiario, y autor de la exclusiva, en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco), el diputado del Grupo Mixto tendría, aparentemente problemas económicos para cumplir los pagos a la que fue su esposa.

El ex ministro se encuentra en el centro del caso Koldo y ahora tiene un nuevo quebradero de cabeza más.

La que fuera su esposa fue asesora de la Delegación del Gobierno de Madrid y actual empleada de la Policía Local de Valencia. La separación se produjo en 2021.

En cuanto a los bienes, Ábalos se quedó con el piso familiar en Valencia y otro en Madrid. Además del reparto de locales comerciales.

Además, pactaron una compensación de 100.000 euros a pagar en periodo de un año a su ex mujer. Sin embargo, tal y como apunta la información de OKDiario, Ábalos no tiene liquidez para afrontar pagos familiares.

Dicho acuerdo de separación incluía que, llegados a esa situación, el asunto podría resolverse entregando la mitad del piso que tiene Ábalos en Levapiés a su ex mujer.

Las imágenes en la graduación de Jésica

Si José Luis Ábalos trató de negar, de manera estéril, todo lo que se publicaba sobre Jésica Rodríguez y otras de sus ‘amigas especiales’, este 10 de marzo de 2025 se va a llevar un susto de infarto.

Y es que el equipo de documentación de ‘La mirada crítica’ (Telecinco) ha conseguido unas imágenes en exclusiva, en las que se ve a Jésica Rodríguez en uno de los actos de su universidad y acompañada por José Luis Ábalos, exministro de Transportes.

Se trata de unas imágenes que se captaron en el mes de febrero de 2019, durante el acto de Santa Apolonia, patrona de los dentistas, una ceremonia en la que se celebra el paso del ecuador de la carrera.

Fue la periodista Cristina Quintana, del equipo de Ana Terradillos, la que consiguió las impactantes imágenes tras bucear en los archivos de la Universidad Complutense de Madrid. En ellas puede verse a Jésica Rodríguez subir al estrado y recoger su banda.

Lo mejor de todo es que mientras esa escena está teniendo lugar, el exministro de Transportes la observa desde un asiento del palco VIP, que estaba situado al lado del que era rector de la universidad por aquel entonces.