Díaz-Pache causa un huracán en la izquierda al recordar lo más sórdido de las ‘amigas’ de Ábalos

No se cansan de hacer el ridículo.

Cada jueves, la izquierda sale trasquilada del pleno en la Asamblea de Madrid. Este jueves 20 de marzo de 2025, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso volvió a correr a gorrazos a los dirigentes del PSOE y Más Madrid.

En su turno de palabra, Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP, sacó a relucir los ataques a la líder regional a cuenta de la gestión de las residencias en la pandemia:

“Señora Bergerot, como menor extranjera legal y acompañada que fue usted, fíjese a dónde ha podido llegar en una tierra acogida como Madrid, al líder de la oposición en una tierra que lleva gobernada treinta años por el Partido Popular. Así que no ensucie esta tierra, que está muy bien gestionada y que es muy acogedora. Si estuviera usted realmente preocupada por la corrupción, le hubiera dicho a su jefa, la ministra de Sanidad, que hubiera hecho una auditoría del ministerio para saber qué pasó con las mascarillas en la pandemia. Pero resulta que, por lo que sea, no quiere saber lo que pasó. Y, señora Espinar, nos trae aquí otra vez la pandemia, otra vez la pandemia para retorcer el dolor de las víctimas. ¿Y sabe qué? Han tenido que pasar cinco años para que sepamos que en el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa se desarrolló un papelito que decía antes del 8-M que los mayores tenían que ser agrupados en las residencias y prohibirles salir. Hemos tenido que esperar también para saber que en Baleares la señora Armengol marcó a los mayores con códigos de colores. Los verdes podían ser derivados a un hospital y los que estaban marcados en rojo, aunque se infectasen, jamás tendrían una UCI a su disposición. Y en Cataluña sabemos que también se dejó por escrito que los mayores de ochenta años no tuvieran ventilación mecánica. Eso pasó en todas partes”.

El portavoz popular recordó las borrascas sufridas en la península durante las últimas semanas e hizo una comparación entre este fenómeno meteorológico y las ‘amigas’ de Ábalos:

Además, Pache recordó a ‘la banda del Peugeot’ compuesta por Santos-Cerdán, Koldo, Ábalos y Ábalos, en sus viajes por las carreteras de España.

“¿Ustedes se imaginan esos viajes por carretera? Yo creo que estaban guiados, más que por el GPS, por los luminosos de neón que se iban encontrando. Miren, por eso quizás Sánchez ya no quiere ir por carretera y va volando en Falcon a todas partes, porque quiere olvidar muchas cosas que vio. Lo que no vamos a olvidar nosotros es que esta banda criminal llamada Gobierno de España que llegó no para combatir la corrupción, sino para llevarla al máximo nivel, colocar a su familia y a sus amigas de catálogo, destrozar las instituciones, y aquí la señora Espinar y la señora Bergerot aplaudiendo. Pues miren, les hago un spoiler, no les va a funcionar”.