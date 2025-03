Ayuso carga contra el “régimen de terror” que implanta Sánchez y sus chanchullos con Zapatero

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha reflexionado sobre el panorama político en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

La popular ha cargado contra el “régimen de terror” que implanta el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que forma parte de su deriva autoritaria al verse acorralado por los escándalos de corrupción. Considera que el socialista se encuentra cada vez más aislado, lo que le ha llevado a “humillar y desprestigiar” a sus adversarios políticos y a todo aquél que no comulga con el sanchismo.

Ayuso ha comentado que existen una gran cantidad de artistas y empresarios que están en contra de las maniobras que realiza el jefe del Ejecutivo para permanecer a toda costa en La Moncloa y que consideran que la situación “no se puede soportar más” pero que tienen miedo a pronunciarse abiertamente en contra por las consecuencias que pueden sufrir.

“Todo aquello que no esté dentro del régimen, es atacado, es humillado, es perseguido y es desprestigiado y no te puedes imaginar la cantidad de empresas, de artistas, de gente que tiene un nombre público que te dicen en privado esto no se soporta más por dios que haya un cambio. Después ¿dónde lo dicen? ¿Para ser acuchillados esa misma tarde públicamente en plaza pública? ¿Para que le metan inspecciones fiscales, inspecciones de trabajo y acaben con su prestigio? Sí, eso es lo que está ocurriendo y cada vez a mayor velocidad”.