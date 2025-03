Arcadi Espada estalla ante la pasividad de los españoles ante los atropellos de Sánchez: «Me caen mal, y a cualquiera»

En su más reciente columna para El Mundo, Arcadi Espada asesta una puñalada letal a Sánchez y, de paso, a los empanados españoles, publicada el 27 de marzo de 2025. El reconocido periodista y escritor no se anda con rodeos al abordar la situación política y social de España, lanzando duras críticas tanto al gobierno como a la ciudadanía.

Espada, conocido por su estilo directo y provocador, comienza su artículo con una afirmación contundente: «Los españoles me caen mal, y a cualquiera». Esta frase, que sirve como titular de la columna, establece el tono mordaz y crítico que caracterizará el resto del texto.

El columnista centra su atención en lo que considera el problema fundamental de España: «El problema de España es que no hay gobierno ni lo habrá». Con esta declaración, Espada pone de manifiesto su visión pesimista sobre la situación política actual y futura del país. La ausencia de un gobierno efectivo, según el autor, es la raíz de los males que aquejan a la nación.

En su análisis, Arcadi Espada no se limita a criticar al gobierno de Pedro Sánchez, sino que extiende su reproche a la sociedad española en general. El uso del término «empanados» para referirse a los ciudadanos sugiere una percepción de apatía y falta de conciencia crítica por parte de la población.

El artículo de Espada se enmarca en un contexto político turbulento, donde las tensiones entre el gobierno central y las autonomías, especialmente con la Comunidad de Madrid, han alcanzado niveles preocupantes. La mención a un debate parlamentario reciente subraya la intensidad de estos enfrentamientos: «Ayer, el debate del Congreso fue una vergüenza».

La crítica de Espada no se limita al ámbito político, sino que abarca también aspectos sociales y culturales. El autor parece sugerir que la actitud de los españoles, caracterizada por una aparente indiferencia o incapacidad para exigir un gobierno competente, contribuye a perpetuar la situación de crisis política.

Es importante destacar que la columna de Espada se publica en un momento en que España, al igual que otros países europeos, enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad y política exterior. La mención a debates sobre capacidad nuclear en países como Alemania y Polonia refleja un clima de incertidumbre y preocupación a nivel continental.

El estilo punzante de Arcadi Espada no es nuevo para sus lectores habituales. Sin embargo, en esta ocasión, su crítica parece alcanzar un nivel de acidez particular. La «puñalada letal» a la que se refiere el título de la columna no solo va dirigida al presidente Sánchez, sino que se extiende a una sociedad que, en opinión del autor, permite y perpetúa un sistema político disfuncional.

La columna de Espada también toca temas sensibles como la gestión de la pandemia de COVID-19. El autor critica la «opacidad del Gobierno» en este asunto y señala cómo la crisis sanitaria se convirtió en «el punto de partida de la deriva autoritaria hoy en curso». Esta afirmación sugiere que Espada ve en la respuesta gubernamental a la pandemia el origen de problemas más profundos en la democracia española.

El artículo concluye con una nota pesimista sobre el futuro político de España. Espada parece sugerir que la situación actual es insostenible, pero al mismo tiempo, no vislumbra una solución clara o inmediata. Su crítica abarca tanto al gobierno como a la oposición, dejando entrever un panorama de estancamiento político.

En resumen, la columna de Arcadi Espada en El Mundo representa un análisis mordaz y provocador de la situación política y social de España. A través de su característica prosa incisiva, el autor no solo critica al gobierno de Sánchez, sino que también cuestiona la actitud de la sociedad española en su conjunto. El artículo sirve como un llamado de atención sobre los problemas que, según Espada, amenazan el futuro del país, y plantea interrogantes incómodos sobre la capacidad de la nación para superarlos.