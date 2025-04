Alfonso Ussía se chotea del ‘equipazo’ de Podemos: «A por la quinta no pueden ir porque no han ganado ninguna»

El artículo de Alfonso Ussía, publicado el 1 de abril de 2025 en El Debate, despliega una crítica mordaz hacia la nueva configuración del equipo de Podemos. Con un tono sarcástico y una prosa ágil, el periodista cuestiona la legitimidad del mensaje de renovación del partido, especialmente tras la ausencia de figuras históricas y la presencia destacada de Irene Montero. Ussía señala que «la foto es demoledora. Para muchos enfadados de los que votan a Podemos, no creo que les satisfaga la presencia en primera fila de Irene Montero que se ha reído de todos ellos con sus cambios de orientación».

El autor centra su crítica en la fotografía del equipo, comparándola con la estética impecable del Real Madrid. «Afortunadamente las fotografías no huelen. Ni bien ni mal. La segunda opción en el caso que me ocupa. Cinco filas escalonadas de sabios doctores, algunos de ellos con la imprescindible bufanda palestina, que no pega con nada. El gran equipo de Podemos». Esta descripción subraya la contradicción entre la retórica de cambio y la apariencia desgastada de los dirigentes. Ussía destaca a Irene Montero como símbolo de hipocresía: «Se trata de una mujer rica, siempre cabreada, y con unos ademanes de pija difícilmente superables».

El plagio del eslogan y la quinta derrota

Uno de los puntos más incisivos del texto es la denuncia del uso del lema «¡A por la quinta!», originalmente asociado al Real Madrid tras ganar su cuarta Copa de Europa. Ussía ironiza: «Me ha traído recuerdos inolvidables. Cuando el Real Madrid ganó en Stuttgart la final de la cuarta Copa de Europa, el grito de guerra de los madridistas era el que nos ha plagiado Podemos. ¡A por la quinta! Y se ganó la quinta». Para el autor, este eslogan resulta inapropiado, ya que Podemos no ha ganado elecciones previas. «Pero como no sea ¡A por la quinta derrota! Lo demás es mentira».

La ausencia de figuras históricas

El artículo también lamenta la desaparición de nombres clave del partido, como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa o Yolanda Díaz. Ussía enumera: «Ya no aparecen ni Echenique, ni Errejón, ni Monedero, ni Carolina Bescansa, ni la graciosísima Vertstrynge, ni pam, ni pem, ni pim, ni pom ni pum. Ni las hermanas amazonas, ni Uralde el de los lobos, ni Yolanda Díaz, la traidora, que ahora suplica árnica y unión, cuando fue ella la que desbarató todo, y merece homenaje por ello». Esta lista refleja la percepción de un partido en declive, incapaz de mantener su cohesión original.

Orgullo de equipazo. Orgullosamente Podemos. ¡A por La Quinta! pic.twitter.com/BWp9Hbbb5B — Ione Belarra (@ionebelarra) March 31, 2025

Implicaciones para la base electoral

Ussía cuestiona como esta nueva configuración afectará a los votantes tradicionales de Podemos. «Para muchos enfadados de los que votan a Podemos, no creo que les satisfaga la presencia en primera fila de Irene Montero que se ha reído de todos ellos con sus cambios de orientación». El autor vincula la política de Montero con la liberación de presos acusados de violencia de género, señalando una contradicción entre su discurso y sus acciones: «Y suelta presos, no ella, sus leyes. Presos peligrosos para las mujeres y defiende a maltratadores y acosadores que ya maltrataban y acosaban –empezando por su valedor–, cuando ella decía defender la inocencia total de la mujer y la culpa absoluta de los hombres».

El cuestionamiento de la estrategia política

El texto concluye con una reflexión sobre la viabilidad del proyecto de Podemos. Ussía sugiere que la actual dirección, liderada por Ione Belarra, carece de un proyecto claro: «Lo de la quinta tiene poco fundamento». La crítica se extiende a la falta de coherencia en la narrativa del partido, que combina un discurso de izquierda radical con prácticas percibidas como elitistas. «Vive en compañía de su valedor en su precioso chalé de La Navata, sigue gozando de protección oficial, e ingresa más de 100.000 euros en el Parlamento Europeo».

Este análisis de Ussía no solo desmonta la imagen de renovación de Podemos, sino que también plantea dudas sobre su capacidad para conectar con una base electoral cada vez más desencantada. La combinación de ironía, crítica política y análisis de la imagen pública convierte el artículo en un diagnóstico contundente sobre el declive de un partido que, según el autor, ha perdido su esencia original.