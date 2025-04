The Economist analiza el fenómeno VOX: por qué la juventud española vira hacia la derecha

El panorama político español vive una paradoja fascinante. Mientras muchos esperaban que la juventud abrazara mayoritariamente postulados progresistas, el último año ha traído una sorpresa: VOX se ha convertido en el partido más popular entre los menores de 25 años. Este fenómeno no ha pasado desapercibido para la prensa internacional. De hecho, la prestigiosa revista The Economist acaba de dedicar un análisis exhaustivo al asunto, señalando que “a los jóvenes les gusta TikTok, Instagram y el nacionalismo radical”. Y no parece que la tendencia vaya a revertirse a corto plazo.

La noticia ha corrido como la pólvora en los círculos políticos y mediáticos. Desde Génova hasta Ferraz, pasando por las tertulias de sobremesa y los foros de Twitter, todos se preguntan lo mismo: ¿por qué la generación Z se siente atraída por un partido tachado de ultraconservador? ¿Es la economía, el efecto llamada de las redes sociales o una simple rebeldía generacional contra el discurso dominante?

Radiografía del voto joven: datos, encuestas y barómetros

Las cifras no engañan. Dos encuestas recientes –del instituto GESOP para El Periódico y de 40db para El País– coinciden en que alrededor del 25% de los jóvenes de entre 18 y 24 años votaría hoy a VOX. Este dato coloca al partido de Santiago Abascal por delante incluso del PSOE entre los más jóvenes, dejando al PP muy rezagado. El fenómeno no es exclusivo de España: en Francia, Alemania o Italia también se observa un giro derechista entre los menores de 30 años, aunque aquí el caso tiene tintes propios.

El último Barómetro del CIS, dirigido por José Félix Tezanos, ha dado aún más munición al debate. En abril, VOX sube hasta el 15,2% en estimación de voto general –un récord en sus series históricas recientes– situándose como tercera fuerza nacional y disparándose especialmente entre los nuevos votantes. El propio Tezanos reconoce que el ascenso es “sorprendente”, sobre todo tras unos meses marcados por polémicas internas y alianzas internacionales poco populares fuera del núcleo duro del partido.

Las claves del atractivo: economía, rebeldía y redes sociales

¿Qué está detrás de este giro? The Economist lo resume con una mezcla explosiva: “economía populista, provocación cultural y uso intensivo de redes sociales”. Lejos de asustar a los jóvenes con su discurso tradicionalista, VOX les resulta atractivo precisamente por su irreverencia frente al establishment progresista. La derecha es “el nuevo punk”, bromeaba recientemente Abascal ante un pódcast argentino. Y visto lo visto, la frase tiene más miga de lo que parece.

Factores económicos

Frustración económica : La generación Z mira atrás y ve cómo sus padres compraban casa antes de los 30 mientras ellos apenas pueden soñar con independizarse. España lidera la tasa de paro juvenil en Europa (26,7%) y sufre una crisis aguda de acceso a la vivienda.

: La generación Z mira atrás y ve cómo sus padres compraban casa antes de los 30 mientras ellos apenas pueden soñar con independizarse. España lidera la tasa de paro juvenil en Europa (26,7%) y sufre una crisis aguda de acceso a la vivienda. Crisis recurrentes: Tras la pandemia llegaron inflación y precariedad. La sensación mayoritaria es que el sistema ha fallado a los más jóvenes. Como señala un reciente estudio mundial sobre felicidad coordinado por Oxford, los jóvenes europeos están perdiendo confianza en las instituciones tradicionales y buscan alternativas fuera del bipartidismo clásico.

Redes sociales y cultura digital

TikTok e Instagram : Los mensajes directos y visuales calan mejor que los mítines tradicionales. VOX ha sabido explotar Instagram y TikTok con campañas virales que mezclan memes irreverentes con mensajes nacionalistas o antiinmigración.

: Los mensajes directos y visuales calan mejor que los mítines tradicionales. VOX ha sabido explotar Instagram y TikTok con campañas virales que mezclan memes irreverentes con mensajes nacionalistas o antiinmigración. Influencers políticos: Figuras como Luis “Alvise” Pérez Fernández han demostrado el poder de las redes para movilizar votantes antisistema –en las últimas europeas su lista obtuvo más de 800.000 votos–.

Espíritu antisistema

Rebeldía juvenil : Para buena parte de la generación Z, apoyar al PSOE o PP es “de boomers”. Votar a VOX (o incluso a formaciones más extremas) simboliza rechazo al statu quo progresista dominante desde hace décadas.

: Para buena parte de la generación Z, apoyar al PSOE o PP es “de boomers”. Votar a VOX (o incluso a formaciones más extremas) simboliza rechazo al statu quo progresista dominante desde hace décadas. Antifeminismo e identidad nacional: El discurso antiwoke cala especialmente entre hombres jóvenes. Según varias encuestas recientes, hay una brecha creciente entre chicos (más conservadores) y chicas (más progresistas) dentro de la misma cohorte generacional.

Inmigración e identidad

Preocupación por la inmigración : Entre octubre de 2022 y enero de 2025 aumentó 25 puntos la preocupación juvenil por este tema (del 42% al 67,5% según datos citados por El País).

: Entre octubre de 2022 y enero de 2025 aumentó 25 puntos la preocupación juvenil por este tema (del 42% al 67,5% según datos citados por El País). Menor preocupación climática: Paradójicamente, cuanto más lejos queda la jubilación o las hipotecas, menos inquieta el cambio climático; sólo el 64% de los centennials dicen estar preocupados frente a porcentajes mucho mayores en generaciones anteriores.

VOX frente al espejo europeo: ¿nuevo paradigma o moda pasajera?

No es casualidad que The Economist compare el fenómeno español con Hungría, Italia o Países Bajos, donde partidos radicales han alcanzado cuotas históricas. En España, sin embargo, VOX todavía no ha conseguido una victoria tan rotunda; su porcentaje nacional bajó ligeramente del 15% al 12% entre las generales de 2019 y las últimas elecciones generales pero se mantiene fuerte gracias al voto joven.

La aparición fulgurante de opciones “outsider” como Se Acabó La Fiesta –que canalizan parte del mismo descontento– sugiere que el fenómeno no es exclusivo ni necesariamente permanente en torno a VOX. Pero sí indica que existe un granero electoral abierto para quien logre canalizar el hartazgo generacional.

El Barómetro del CIS: récords para VOX en plena tormenta

La última oleada del CIS (abril 2025) muestra una tendencia clara:

VOX sube hasta el 15,2% (+3,5 puntos respecto a marzo), consolidando su tercer puesto nacional.

El PSOE mantiene ventaja sobre el PP (32,6% vs. 26,1%), pero ambos pierden fuelle respecto a meses anteriores.

Sumar baja hasta un modesto 6,2%, mientras Podemos sube levemente hasta el 4%.

Entre los jóvenes menores de 25 años, VOX supera ampliamente a socialistas y populares.

Aunque muchos expertos señalan el sesgo tradicionalmente favorable al PSOE en las estimaciones del CIS bajo Tezanos –de hecho casi siempre otorga mejores resultados a la izquierda que luego no se confirman– todos coinciden en un punto: la subida joven de VOX es real.

¿Por qué escuece tanto este giro generacional?

Los partidos tradicionales ven con estupor cómo pierden pie precisamente entre quienes deberían ser su recambio natural. En Génova cunde cierto nerviosismo ante una posible alianza PP-VOX si se mantienen estas tendencias; en Ferraz aumenta la presión para ofrecer respuestas concretas (y creíbles) al problema del acceso a vivienda o empleo juvenil.

Mientras tanto –y aquí viene el toque irónico– algunos viejos rockeros progresistas se preguntan cómo es posible que los nietos rebeldes abracen banderas tan conservadoras. La derecha es ahora “el nuevo punk” –ironías históricas aparte– y quienes antaño luchaban contra Franco ven cómo sus descendientes rechazan precisamente ese legado democrático.

Curiosidades políticas para la sobremesa

El perfil típico del votante joven de VOX es varón pero no necesariamente rural ni urbano; hay casi paridad territorial aunque sí brecha notable entre sexos.

El auge coincide con un retroceso brusco en la preocupación ambiental (la generación Z parece mirar menos al clima… ¡y más a la inmigración!).

Santiago Abascal bromea ya abiertamente sobre ampliar el voto a menores (“los chavales ya no tragan con mantras progres”) mientras sus adversarios aún buscan cómo reconectar.

El CIS bajo Tezanos sigue generando polémica por su sesgo percibido; pero incluso sus datos no pueden ocultar que algo profundo está cambiando bajo nuestros pies.

Los expertos recuerdan que tras cada gran crisis económica suele venir un repunte populista… pero pocos esperaban verlo tan nítidamente reflejado en la juventud española.

¿Será esto flor de un día o preludio de un cambio político estructural? De momento lo seguro es que ningún asesor electoral duerme tranquilo cuando ve las encuestas… ni siquiera si lee The Economist antes de acostarse.