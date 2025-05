Eduardo Inda: «La transparencia es un pilar fundamental que Sánchez ha decidido dinamitar»

Eduardo Inda publica este 4 de mayo en OKDIARIO su columna Sin transparencia no hay democracia, Pedro Sánchez, donde el periodista aborda frontalmente la crisis de credibilidad que atraviesa el Gobierno actual, marcada por una preocupante falta de transparencia institucional y la acumulación de escándalos en el círculo más próximo al presidente.

El director de OKDIARIO no escatima en críticas hacia lo que considera una deriva autoritaria del Ejecutivo, especialmente visible en su gestión informativa y su relación con las instituciones democráticas. En un momento donde la transparencia debería ser un valor innegociable, Inda señala cómo el Gobierno de Sánchez ha convertido la opacidad en norma.

«A la Constitución se le pueden poner algunos peros, no muchos, pero lo que no se puede decir es que no sea clara; es clarísima. Lo es también en el apartado presupuestario», escribe Inda en su artículo, recordando la obligatoriedad constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado con la debida antelación, algo que el Gobierno ha incumplido sistemáticamente.

El periodista denuncia con vehemencia lo que considera un desprecio institucional sin precedentes, evidenciado en declaraciones como las de la ministra Pilar Alegría, quien llegó a calificar la presentación de presupuestos como «una pérdida de tiempo». Esta actitud, según Inda, revela la verdadera naturaleza del proyecto sanchista: «Estos son tics autocráticos, totalitarios, absolutistas, que demuestran que este Gobierno nos lleva más hacia Caracas, hacia Ankara o hacia Moscú que hacia esa Europa comunitaria que se ha convertido en el mayor espacio de libertad, de democracia y de separación de poderes y Estado de derecho del mundo».

La columna de Inda cobra especial relevancia tras el reciente episodio del gran apagón eléctrico que sumió a España en el caos durante horas. La gestión informativa del Gobierno, con un presidente que tardó más de cinco horas en comparecer públicamente, ha sido objeto de duras críticas desde la oposición. Como señaló el propio Alberto Núñez Feijóo, hubo una «ausencia de información y de coordinación» durante las primeras horas de la crisis, mientras el Ejecutivo intentaba justificar su tardanza alegando que «el Gobierno comparece cuando tiene información».

Esta controversia se suma a una larga lista de episodios donde la transparencia ha brillado por su ausencia. Según datos del propio Portal de Transparencia recogidos por diversos medios, los ministerios del Gobierno de Sánchez han batido récords en denegaciones de solicitudes de información, con 96 peticiones rechazadas solo en el primer trimestre de 2025, lo que proyecta un año que podría acercarse al máximo histórico de 533 denegaciones registrado en 2022.

La paradoja de un Plan de Acción por la Democracia sin democracia

Resulta particularmente irónico que este mismo Gobierno haya presentado recientemente un Plan de Acción por la Democracia, supuestamente diseñado para «impulsar la transparencia y la rendición de cuentas». Pedro Sánchez anunció con grandilocuencia que aprobarían «una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y presentaremos a los grupos una nueva Ley de Administración Pública Abierta, que amplíe y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental».

Sin embargo, como señala Inda en su columna, la realidad contradice frontalmente este discurso. El periodista recuerda las palabras del propio Sánchez cuando afirmó que gobernaría «con o sin el concurso del Parlamento», una declaración que el director de OKDIARIO interpreta como una confesión de intenciones autoritarias.

La crítica de Inda conecta con un malestar creciente en amplios sectores de la sociedad española. No es el único que ha alzado la voz contra lo que considera un deterioro democrático. Recientemente, el comunicador Pedro Ruiz también ha denunciado lo que califica como «gestión opaca» del Gobierno, criticando especialmente su tendencia a «envolverlo todo en propaganda» y a «blindarse frente al escrutinio público».

Un sistema mediático bajo sospecha

Otro aspecto que Inda aborda en su análisis es el control gubernamental sobre los medios de comunicación públicos. El periodista coincide con las críticas expresadas por figuras como Pedro Ruiz, quien ha denunciado una «pérdida total de independencia» de Televisión Española, convertida según él en «un instrumento más al servicio del Ejecutivo».

Esta instrumentalización mediática forma parte, según Inda, de una estrategia más amplia para controlar el relato público y minimizar el impacto de los escándalos que rodean al Gobierno. La reciente polémica sobre la publicación de informaciones relacionadas con viajes privados del presidente y su esposa, que motivó un burofax del PSOE exigiendo rectificaciones, ilustra las tensiones existentes entre el poder político y los medios críticos.

En definitiva, la columna de Eduardo Inda representa un grito de alarma ante lo que considera una deriva autoritaria que amenaza los fundamentos mismos del sistema democrático español. «Sin transparencia no hay democracia», sentencia el periodista, recordando que la opacidad es el terreno más fértil para la corrupción y el abuso de poder.

El mensaje resuena con especial fuerza en un momento donde la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra seriamente deteriorada, y donde la transparencia no debería ser una concesión graciosa del poder, sino un derecho fundamental de todos los españoles.