Barones del PP presionan a Feijóo: el pulso interno por el relevo en la cúpula popular

En las últimas horas, el Partido Popular vive una de esas sacudidas internas que tanto animan las tertulias y ponen nervioso al personal de Génova.

Varios barones territoriales han incrementado la presión sobre Alberto Núñez Feijóo para que convoque cuanto antes un congreso nacional y acometa un cambio de caras en la Ejecutiva, con el objetivo de relanzar al partido ante la incertidumbre política y la posibilidad de elecciones anticipadas.

El nerviosismo disparó tras convocar Feijóo, este lunes, un Comité Ejecutivo Nacional cuyo cuarto punto del orden del día hablaba, nada menos, que de “nombramientos”.

El runrún no es nuevo.

Desde hace semanas, los líderes autonómicos —esos llamados barones que, lejos de vestir capa y espada, manejan presupuestos y cuotas de poder— insisten en que es hora de redefinir estrategias y renovar equipos antes de que Pedro Sánchez les sorprenda con un adelanto electoral. La última vez que el PP celebró un congreso ordinario fue en 2017, bajo Mariano Rajoy; los posteriores, en 2018 y 2022, fueron extraordinarios para entronizar a Pablo Casado primero y a Feijóo después.

¿Congreso adelantado o esperar hasta 2026?

El calendario oficial marca abril de 2026 como fecha para el próximo congreso ordinario. Sin embargo, los movimientos internos sugieren que muchos no ven conveniente esperar tanto. Algunos barones consideran necesario “ponerse a punto” ante un panorama nacional inestable: los socialistas dan por perdidos los Presupuestos Generales y la Justicia acorrala al entorno de Sánchez, lo que podría desembocar en una convocatoria anticipada a las urnas.

La posibilidad de anunciar ya el cónclave ha generado inquietud entre los altos cargos populares. “No nos han dicho nada de cambios o congreso, pero la gente está moviéndose y muy nerviosa”, reconocía uno de los líderes autonómicos consultados. Y es que cualquier movimiento en Génova se interpreta como señal de cambio inminente o como intento de contener la ansiedad interna.

Debate sobre el modelo interno: ¿Caras nuevas o viejos rockeros?

La petición común entre los barones es clara: urge una renovación del organigrama. “Sería el momento de hacer cambios y Feijóo se atasca. Nos pasa a todos los presidentes”, explica uno de ellos. Otro remata: “Hacen falta caras nuevas y esa decisión no es fácil”. El debate no es solo estético: algunos defienden aprovechar el congreso para revisar las reglas internas del partido e incluso para acabar con las primarias y devolver el poder a los compromisarios —una fórmula más controlada desde las estructuras— frente a la apertura hacia los afiliados. No obstante, esta última idea genera división; algunos temen que retroceder sería “un paso atrás que la gente no entendería”.

Mientras tanto, Feijóo resiste las presiones con un argumento sencillo: fue elegido en abril de 2022 y su mandato concluye en 2026. Pero los mensajes cruzados entre barones demuestran que el debate está vivo y nadie descarta movimientos si las circunstancias políticas lo requieren.

Los hombres fuertes del PP: equilibrio entre experiencia e impulso renovador

En paralelo al pulso congresual, se reabre el debate sobre quiénes deben pilotar el próximo ciclo político del PP. En la última remodelación orgánica (diciembre de 2023), Feijóo incorporó a cinco mujeres a su núcleo duro y situó a Borja Sémper como portavoz nacional —una cara amable para contrarrestar la agresividad parlamentaria encarnada por Miguel Tellado, jefe del grupo popular en el Congreso—. Junto a ellos han ganado protagonismo perfiles como Ester Muñoz, azote parlamentario del Gobierno desde Sanidad y Educación.

Sin embargo, hay quienes reclaman más asertividad e incluso autocrítica respecto al funcionamiento interno: algunos perfiles no han resultado lo esperado, otros son acusados directamente de figurar o jugar a su propio interés dentro del partido. La dirección reconoce “disfunciones” internas y asume que habrá ajustes antes del año clave: 2026.

El reparto de papeles también está en revisión. Por ejemplo, Esteban González Pons, hasta ahora responsable clave en asuntos europeos, pasará a liderar al PP en Bruselas tras las elecciones europeas, lo que obligará a redistribuir carteras dentro del partido para afrontar un nuevo ciclo político. Todo esto mientras se mantiene la expectativa creciente sobre nombres como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, eternos candidatos potenciales según sople el viento electoral.

Contexto nacional: oportunidad ante un Gobierno debilitado

El contexto político refuerza el clima reformista dentro del PP. La debilidad parlamentaria del Gobierno Sánchez —con mayoría esquiva y escándalos judiciales afectando a su entorno— anima aún más a quienes quieren ver al PP capitalizando la rebeldía social frente al PSOE. No faltan voces dentro del partido que insisten en “echar más sal sobre las heridas” socialistas para consolidarse como alternativa creíble y próxima fuerza gubernamental.

Entre los optimistas destaca Francisco Camps, expresidente valenciano, quien este fin de semana recordaba públicamente que “cuando este partido es fuerte y gana por mayoría absoluta aquí [en Valencia], está garantizada la mayoría absoluta en España”. Un mensaje directo para Feijóo sobre la importancia estratégica de contar con todos los activos disponibles… siempre que haya sintonía interna.

Curiosidades y anécdotas: entre estatutos, congresos exprés y miedos compartidos

El último congreso ordinario del PP data de 2017; desde entonces, todo han sido congresos exprés o soluciones improvisadas.

La discusión sobre si mantener o eliminar las primarias divide tanto a cuadros históricos como a jóvenes promesas; nadie quiere parecer menos demócrata… pero todos quieren controlar los tiempos.

Uno de los argumentos más repetidos estos días entre barones: “Tenemos que dejar la ansiedad”. Y sin embargo, nadie suelta el móvil durante las reuniones.

En Génova circula una máxima no escrita: “Cambiar caras siempre da vértigo… hasta que se hace”.

El calendario oficial marca abril 2026 para un congreso tranquilo; pero hay quien apunta que este verano puede ser más movido que nunca.

El pulso está servido. Entre barones inquietos, hombres fuertes buscando sitio y un líder dispuesto —al menos por ahora— a apurar plazos, todo apunta a meses intensos en la política azul. Y si algo caracteriza al PP es su capacidad para sobrevivir a sus propias tempestades… aunque sea cambiando caras cada cierto tiempo.