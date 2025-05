Espinosa de los Monteros insta a PP y VOX a unirse frente al «enemigo común» que se apellida Sánchez

Iván Espinosa de los Monteros ha vuelto a la escena política española, no como candidato, sino como arquitecto de puentes entre las dos principales formaciones de la derecha. El exportavoz parlamentario de Vox, que dimitió sorpresivamente en agosto de 2023, ha reaparecido con fuerza en el panorama político con la presentación de su libro «España tiene solución» y un mensaje claro: PP y Vox deben entenderse porque comparten un «enemigo común» llamado Pedro Sánchez.

El regreso del estratega

La reaparición de Espinosa de los Monteros no es casual. Tras más de año y medio alejado de los focos, el que fuera uno de los parlamentarios más brillantes del Congreso -incluso reconocido así por sus adversarios- ha elegido este momento para presentar lo que muchos interpretan como todo un programa político. Su libro, editado por Almuzara, diagnostica los problemas que a su juicio aquejan a España y propone soluciones concretas, principalmente en el ámbito económico.

La presentación del libro tuvo lugar este miércoles en la Fundación Rafael del Pino de Madrid, donde estuvo acompañado por Cayetana Álvarez de Toledo, diputada y verso suelto del PP, con quien tejió complicidades cuando ambos dirigían los grupos parlamentarios de la derecha en el Congreso. Este detalle no es menor, pues simboliza precisamente ese puente entre formaciones que Espinosa pretende construir.

«Se puede estar en posiciones políticas distintas y ser compatibles», ha sido el hilo conductor de sus recientes intervenciones, en las que aboga por contribuir a un «entendimiento» entre ambas formaciones sin «que el PP se entregue al PSOE, ni Vox al PP». «Uno de los problemas que tenemos hoy es Pedro Sánchez. Creo que el PP y Vox, que son las dos alternativas que hay, se tienen que entender, tienen que convivir», ha insistido el exdirigente.

Una fundación como plataforma

El regreso de Espinosa de los Monteros, que ha encendido las alarmas en Vox y se observa con interés desde el PP, se oficializará en septiembre con la puesta de largo de una fundación liberal en lo económico y conservadora en lo social, como su promotor. Esta iniciativa llega después de que, según ha revelado, recibiera ofertas para liderar un nuevo partido político.

«Me han ofrecido estructura para liderar un partido, pero prefiero crear un centro para generar ideas y que PP y Vox aprendan a convivir», ha manifestado Espinosa, descartando así su regreso a la primera línea política. Su objetivo ahora, según ha señalado, es «contribuir a la convivencia» entre las dos formaciones de la derecha española.

Un diagnóstico sin menciones a Vox

Resulta llamativo que en su libro, Espinosa de los Monteros haya evitado seguir los pasos de su excompañera Macarena Olona, y no ha convertido su obra en un ajuste de cuentas con la dirección de su antigua formación. De hecho, no hay mención a Santiago Abascal ni a ningún alto cargo de Vox en las más de 250 páginas que componen «España tiene solución».

El libro se centra en cuestiones económicas, analizando el estado del país y sugiriendo reformas para relanzarlo tras los últimos años de gobiernos de coalición entre el PSOE y sus socios. Entre sus propuestas destaca el plan hidrológico que defienden PP y Vox, el alargamiento de la vida de las centrales nucleares y la liberalización del suelo para la construcción de viviendas.

La crítica a la actual oposición

Espinosa de los Monteros no ha escatimado críticas a la actual estrategia de la oposición. En febrero ya señaló que si Pedro Sánchez sigue en La Moncloa es por culpa «de los que no somos de izquierdas», ya que las formaciones políticas que conforman el centro-derecha no son capaces de ilusionar y convencer a la ciudadanía.

«La culpa es nuestra, tenemos dos años para prepararnos para las siguientes elecciones, porque no va a haber adelanto electoral; y crear una alianza a la que no le pongo nombre y que, con un espíritu reformista, ilusione a la ciudadanía y gane», explicó entonces el exdirigente en un acto organizado por la Fundación Internacional de la Libertad.

En recientes declaraciones, ha sido aún más explícito: «No veo ilusionante ninguna propuesta política hoy». Sobre el líder del PP, ha afirmado que «Feijóo no ha conseguido ilusionar», lo que explica, a su juicio, la permanencia de Sánchez en el poder.

La estrategia frente a Sánchez

Mientras Espinosa de los Monteros aboga por la unidad de acción entre PP y Vox, Santiago Abascal mantiene su ofensiva contra el presidente del Gobierno. En la última sesión de control, el líder de Vox acusó a Sánchez de ser «el señor de la guerra, de la corrupción y de las calamidades», cuestionando sus políticas energéticas e internacionales.

Esta estrategia de confrontación directa contrasta con la visión de Espinosa, quien comparte con Macarena Olona la idea de que «desviar los objetivos, pegándole más fuerte al PP que al PSOE, era impensable». Ambos exdirigentes de Vox coinciden en que la política en España «no va de partidos sino de bloques: el progresista y de izquierdas y el conservador de centro derecha».

Un momento crítico para Vox

La reaparición de Espinosa de los Monteros coincide con un momento delicado para Vox, que ha visto cómo varios de sus dirigentes abandonaban el partido en los últimos meses. El caso más sonado fue el de Juan García-Gallardo, que dimitió señalando directamente al cuartel general de la formación.

En este contexto, Espinosa dice estar recibiendo «una auténtica oleada de cariño e interés» en los últimos días, lo que contrasta con la situación interna de su antiguo partido. Sin embargo, él insiste en que su objetivo no es crear una alternativa a Vox, sino contribuir a que las dos formaciones de la derecha aprendan a convivir y a coordinar sus esfuerzos frente al Gobierno de Pedro Sánchez.

El futuro de la derecha española

La iniciativa de Espinosa de los Monteros plantea interrogantes sobre el futuro de la derecha española. ¿Conseguirá tender puentes efectivos entre PP y Vox? ¿Logrará su fundación influir en la estrategia de ambos partidos? ¿Se convertirá en un referente intelectual para la derecha española?

Lo que parece claro es que el exportavoz parlamentario de Vox ha identificado un espacio político que considera desatendido: el de la coordinación estratégica entre las dos principales formaciones de la derecha española. Su diagnóstico es que sin esta coordinación, Pedro Sánchez seguirá en La Moncloa por mucho tiempo.

En un contexto donde Vox insta al PP a no «apagar los incendios» de Sánchez y ve a España en una situación de «supervivencia nacional», la propuesta de Espinosa de los Monteros de crear una coalición reformista que ilusione a la ciudadanía podría encontrar receptividad en sectores de ambos partidos descontentos con la actual estrategia de oposición.

Curiosamente, Espinosa ha elegido para su reaparición un formato similar al que utilizó para su despedida: un libro. Si en 2023 su dimisión sorprendió a propios y extraños, ahora su regreso como constructor de puentes entre PP y Vox podría marcar un antes y un después en la estrategia de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.