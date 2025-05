El desplome de Sumar afianza la mayoría absoluta de PP y Vox: la alianza que Feijóo no quiso ver en 2023

La política española sigue dando giros inesperados mientras se consolida una tendencia que viene fraguándose desde hace meses. El último sondeo de Ipsos para La Vanguardia, realizado entre el 15 y 21 de mayo sobre una muestra de 2.000 entrevistas, confirma lo que muchos analistas venían vaticinando: la derecha española se encuentra en disposición de alcanzar una holgada mayoría absoluta gracias al desplome de Sumar y a pesar de la resistencia del PSOE.

Los números son contundentes. El Partido Popular obtendría 145 diputados (un aumento de 8 respecto a julio de 2023), mientras que Vox alcanzaría los 43 escaños (10 más que en las últimas elecciones). Entre ambas formaciones sumarían 188 parlamentarios, muy por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. Frente a ellos, toda la izquierda apenas llegaría a 135 escaños: 128 del PSOE, 5 de Sumar y 2 de Podemos.

El dato más llamativo de la encuesta es, sin duda, el desplome de Sumar. La formación liderada por Yolanda Díaz, que en las elecciones de 2023 obtuvo 31 escaños, se quedaría ahora con apenas 5 representantes, mientras que Podemos, que concurrió dentro de la coalición de Sumar en los anteriores comicios, obtendría 2 diputados por su cuenta.

Este hundimiento de la izquierda alternativa contrasta con la resistencia del PSOE, que incluso mejoraría sus resultados sumando 7 parlamentarios más que en 2023, hasta alcanzar los 128. Sin embargo, este crecimiento resulta insuficiente ante el avance de las formaciones conservadoras. En porcentaje de voto, el PP encabezaría las preferencias con un 34,4%, seguido del PSOE con 30,4%, Vox con 14,1%, Sumar con 5,8% y Podemos con 2,7%.

Pedro Sánchez, pese a los problemas que ha enfrentado su gobierno, mantiene una valoración personal relativamente alta, con la aprobación del 36% de los encuestados. Le sigue de cerca Yolanda Díaz con un 35%, mientras que Alberto Núñez Feijóo recibe un 26% de aprobación y Santiago Abascal un 20%.

La alianza que pudo ser y no fue: la lección de 2023

El escenario actual pone sobre la mesa una reflexión inevitable: la necesidad de una alianza estratégica entre PP y Vox que Feijóo no supo o no quiso concretar tras las elecciones de 2023. Aquella «pifia» política, como la califican algunos analistas conservadores, permitió a Pedro Sánchez mantenerse en La Moncloa pese a no haber ganado las elecciones.

La relación entre ambas formaciones ha pasado por momentos complicados, especialmente tras la ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Extremadura, cuando Vox decidió abandonarlos en julio pasado. Sin embargo, las negociaciones para aprobar presupuestos en estas comunidades parecen avanzar positivamente, según fuentes cercanas a ambos partidos.

En este contexto, resulta significativa la iniciativa del exministro Jaime Mayor Oreja, quien a través de la Fundación NEOS ha remitido tanto a Feijóo como a Abascal un «programa de mínimos» que pretende servir de base para la unidad de acción entre ambas formaciones. Este documento de 48 páginas busca facilitar la convergencia de las fuerzas que aspiran a ser alternativa al actual gobierno.

El mapa parlamentario completo

El sondeo también ofrece datos sobre el resto de formaciones políticas. Junts perdería 2 escaños (quedándose con 5), mientras que ERC mantendría sus 7 parlamentarios actuales. Bildu conservaría sus 6 representantes, el PNV sumaría uno más hasta alcanzar los 6, y el BNG también crecería en un escaño para quedarse con 2. Coalición Canaria mantendría su único representante, mientras que UPN quedaría fuera del Congreso.

Este escenario dibuja un Parlamento más polarizado, con dos grandes bloques claramente diferenciados y un espacio central cada vez más reducido. La fragmentación que caracterizó la política española en los últimos años parece dar paso a una concentración del voto en las formaciones mayoritarias, especialmente en el PP y el PSOE.

El factor Mazón y la nueva estrategia del PP con Vox

Un elemento que podría estar influyendo en esta nueva relación entre PP y Vox es el reciente acuerdo alcanzado por el presidente valenciano Carlos Mazón con la formación de Abascal para aprobar los presupuestos autonómicos de 2025. A diferencia de lo ocurrido en 2023, cuando Mazón cerró un pacto con Vox que muchos en el PP consideraron precipitado y perjudicial para las aspiraciones nacionales de Feijóo, en esta ocasión el líder popular ha tutelado personalmente el movimiento.

Este cambio de estrategia sugiere que Feijóo ha comprendido la necesidad de coordinar mejor las relaciones con Vox, evitando que los barones territoriales actúen por libre en asuntos que pueden tener repercusiones nacionales. El pacto valenciano, que incluye concesiones en materia de inmigración y política medioambiental, ha generado críticas en algunos sectores del PP, pero también refleja un pragmatismo político que podría estar dando sus frutos en términos electorales.

¿Qué puede ocurrir hasta las próximas elecciones?

Aunque las encuestas muestran una tendencia clara, el escenario político español siempre es susceptible de cambios bruscos. La legislatura actual, prevista hasta 2027, aún tiene por delante casi dos años en los que pueden ocurrir acontecimientos que alteren las preferencias del electorado.

El gobierno de coalición PSOE-Sumar enfrenta importantes desafíos, desde la gestión económica hasta las tensiones territoriales, pasando por las complicadas relaciones con sus socios parlamentarios. Por su parte, la oposición deberá demostrar que su propuesta alternativa va más allá de la crítica al ejecutivo y que es capaz de ofrecer soluciones concretas a los problemas del país.

Un dato curioso: la última vez que el PP obtuvo una mayoría tan amplia fue en las elecciones de 2011, cuando Mariano Rajoy consiguió 186 diputados en plena crisis económica. En aquella ocasión, el desgaste del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fue determinante para el vuelco electoral. ¿Estamos ante un escenario similar? Los próximos meses serán decisivos para confirmarlo o desmentirlo.