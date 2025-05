Aldama desvela los secretos de Leire Díez y cómo cayó en la trampa la ‘fontanera’ de Cerdán

Cada día, más españoles se preguntan: ¿qué atrocidad debe perpetrar el Gobierno socialcomunista para que el marido de Begoña y su cuadrilla de mangantes salgan escopetados del poder y convoquen elecciones?

En las últimas horas, la filtración de unos polémicos audios ha puesto al descubierto lo que parece ser una operación clandestina orquestada desde las entrañas del partido socialista para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de investigaciones tan sensibles como el caso Koldo, el caso Begoña Gómez o las pesquisas sobre el hermano del presidente.

En el centro de esta tormenta política se encuentra Leire Díez, sucia «fontanera» del PSOE y persona de «máxima confianza» de Santos Cerdán, secretario de Organización del partido.

Según los audios filtrados, Díez habría ofrecido beneficios judiciales a un empresario investigado a cambio de información comprometedora contra la UCO y, en particular, contra el teniente coronel Antonio Balas, responsable de informes sobre casos que afectan directamente al entorno presidencial.

La trampa que desenmascaró a la «fontanera»

Lo que parecía una operación de las «cloacas socialistas» para obtener información comprometedora se ha convertido en un bumerán contra sus propios artífices.

Víctor de Aldama, el controvertido empresario implicado en el caso Koldo, ha revelado que todo formaba parte de una elaborada estrategia para desenmascarar las prácticas irregulares que, según él, se estaban llevando a cabo desde el entorno del PSOE.

«Nosotros ya sabíamos de las prácticas de esta gente», ha manifestado Aldama en una entrevista concedida a El Programa de Ana Rosa. El empresario ha explicado que el investigado Alejandro Hamlyn, con quien se reunió Díez, actuó como «cebo» con su autorización para demostrar que el PSOE estaba intentando obtener «mierda» sobre jueces, policías y guardias civiles.

«Le dimos autorización a Hamlyn para que tirara el cebo a esta gente y salieran estas cosas», ha declarado Aldama, quien asegura que los asesores del empresario se pusieron previamente en contacto con él para advertirle de la reunión que iba a producirse con Díez y los abogados vinculados al PSOE.

El entramado de la «fontanería» socialista

Según las acusaciones de Aldama, existiría un grupo de tres «fontaneros» trabajando para el PSOE bajo las órdenes directas de Santos Cerdán: Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Jacobo Teijelo. Este último, abogado de profesión, habría prestado su despacho para la reunión telemática con Hamlyn, aunque niega tener vinculación con el partido socialista.

«Hay tres fontaneros de las cloacas socialistas, Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Jacobo Teijelo, al mando de Santos Cerdán», señaló el comisionista hace dos meses, en una declaración que ahora cobra especial relevancia tras la filtración de los audios. Lo sorprendente es que Aldama ya había alertado sobre esta estructura interna del PSOE en marzo, dando nombres concretos que ahora aparecen involucrados en el escándalo.

Leire Díez no es una simple militante del partido, como ha intentado hacer ver el PSOE para desvincularse de ella. Según Aldama, «es de máxima confianza de Santos Cerdán y la utilizan para todo tipo de extorsiones». Además, ha trabajado en empresas públicas como Correos, lo que evidenciaría su conexión con las estructuras de poder socialistas.

Objetivo: desacreditar a la UCO

El objetivo de esta operación, según se desprende de los audios filtrados, era claro: provocar la «muerte civil» del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y responsable de investigaciones que afectan directamente al círculo más cercano del presidente del Gobierno.

Durante la conversación grabada, Díez habría ofrecido a Hamlyn «sentarle con la Fiscalía», e incluso se le propuso ponerlo en contacto con la «Abogacía del Estado», que depende directamente del Gobierno. Es decir, beneficios judiciales a cambio de información comprometida contra la UCO. «Cuando yo digo de sentarte con alguien es sentarte con alguien para un fin determinado», se escucha decir a Díez en los audios.

El plan, según fuentes conocedoras de la operación, pasaría por lograr la nulidad de la investigación en el caso Gaslow y, a partir de ahí, beneficiar tanto a los imputados en la trama del fuel como en el caso Koldo. Además del teniente coronel Balas, otro de los objetivos a desacreditar sería el capitán Juan Vicente Bonilla, uno de los encargados de las fuentes de la UCO.

La amenaza de nuevos audios

Lejos de cerrarse, el escándalo amenaza con agravarse en los próximos días. Aldama ha anunciado la inminente publicación de nuevos audios que, según afirma, implicarían directamente al presidente Pedro Sánchez y a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández.

«Hay audios en los que dice que tiene línea directa con el presidente y que habla directamente con él, que tiene órdenes de la directora de la Guardia Civil para cargarse al teniente coronel Balas y para cargarse la UCO», ha declarado el empresario, quien considera «increíble» lo que están intentando hacer con la UCO y con los Cuerpos de seguridad del Estado.

«Los audios van a salir, van a salir en breve y van a salir más cosas», ha advertido Aldama, quien asegura que «no solamente es este empresario que ha salido». Según sus palabras, en los próximos días «saldrán más cosas de estas tres personas, por llamarlos de alguna manera, diciendo barbaridades. Y cómo han ido involucrando al presidente de este país, Pedro Sánchez, y a la actual directora de la Guardia Civil, que es muy grave».

Reacciones políticas

El escándalo ha provocado un terremoto político, con la oposición exigiendo explicaciones inmediatas al Gobierno. Desde el PSOE han intentado desvincularse de Leire Díez, argumentando que no está en nómina del partido, aunque Santos Cerdán admitió conocerla cuando El Confidencial publicó en septiembre de 2024 varias fotos de la exconcejala entrando y saliendo de la sede de Ferraz. En aquel momento, Cerdán dijo no tener relación laboral con ella: «La conozco desde hace años y sé que está haciendo algún trabajo periodístico. Es una militante de Cantabria. No tiene más relación».

Sin embargo, la excusa de que Díez no está en nómina del partido caería por su propio peso si, como anuncia Aldama, salen a la luz nuevos audios que la vinculen directamente con el presidente del Gobierno y con la directora de la Guardia Civil.

Un patrón de actuación

Lo más preocupante de este caso es que parece formar parte de un patrón de actuación sistemático. Según Aldama, Díez y sus colaboradores no solo habrían intentado captar a Hamlyn, sino que también buscaron a otros confidentes para intentar desacreditar a Víctor de Aldama tras sus acusaciones contra altos cargos del Gobierno.

Pérez Dolset, que se considera víctima de Villarejo y de «la UCO patriótica», habría ayudado anteriormente al PSOE facilitando audios del excomisario. Él, junto a Díez y Teijelo, habrían tratado de captar a policías y guardias civiles en ejercicio para obtener información interna de la UCO.

Datos curiosos sobre el caso

El escándalo de la «fontanera» del PSOE presenta algunas curiosidades que merecen ser destacadas. Por ejemplo, Jacobo Teijelo, uno de los tres «fontaneros» señalados por Aldama, ha sido abogado defensor del narco Sito Miñanco, lo que añade un perfil controvertido a este personaje.

Otro dato llamativo es que Leire Díez ha ocupado diversos cargos públicos a lo largo de su carrera, incluyendo el de teniente de alcalde, además de haber sido directiva en empresas públicas, lo que demuestra su larga trayectoria dentro de las estructuras del poder socialista.

Por último, resulta cuando menos sorprendente la precisión con la que Aldama anticipó hace dos meses la existencia de esta «fontanería» interna del PSOE, dando incluso los nombres concretos de sus integrantes, lo que ahora le otorga una credibilidad que el partido socialista ha intentado negarle sistemáticamente.