Mazón afianza su legislatura al pactar los presupuestos con VOX, que apoya al popular con condiciones

La política valenciana se ha convertido en estos días en un tablero de ajedrez donde cada movimiento cuenta.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, puede respirar tranquilo tras una maratoniana sesión en Les Corts Valencianes en la que, a última hora del miércoles, se aprobaron los Presupuestos de 2025.

¿La clave?

El apoyo decisivo de Vox, que no ha salido gratis y viene acompañado de condiciones muy concretas.

La sesión, marcada por la tensión y el cruce de reproches, terminó pasadas las once de la noche con 53 votos a favor (PP y Vox) y 46 en contra (PSPV y Compromís).

La reconstrucción como bandera… y las exigencias de Vox

El relato oficial del Consell es claro: estos son “los presupuestos de la reconstrucción”. No es para menos, ya que la riada del pasado octubre –la famosa dana– sigue marcando el pulso económico y social de la región. La partida extraordinaria asciende a 2.364 millones de euros, financiados con préstamos ante la falta de aportación directa del Gobierno central. Mazón y su Ejecutivo insisten en que se trata de unas cuentas “históricas”, con un crecimiento global del 8,6% respecto al año anterior y un incremento notable en inversión sanitaria. Un mensaje que repite el PP para blindar su gestión ante la ciudadanía.

Sin embargo, detrás del titular se esconde un guion alternativo: el precio político del apoyo de Vox. Los de Santiago Abascal han conseguido colar buena parte de sus demandas en materias tan sensibles como inmigración, recortes a sindicatos, patronal o políticas lingüísticas.

Cesiones clave: inmigración, lengua y tijeretazo a subvenciones

Vox ha presumido públicamente de sus logros: reducción drástica del presupuesto para la Acadèmia Valenciana de la Llengua (un 45% menos), recortes importantes a las subvenciones públicas a UGT, CCOO y la patronal CEV, además de nuevas partidas para pruebas médicas que determinen la edad real de menores migrantes no acompañados. Incluso se prevén convenios con países de origen para facilitar repatriaciones familiares, aunque paradójicamente la Generalitat no tiene competencias directas en extranjería.

Estas medidas no son anecdóticas: suponen un viraje ideológico notable respecto al periodo anterior del Botànic e introducen en el debate autonómico asuntos propios de la agenda nacional más conservadora. Entre las 25 exigencias originales presentadas por Vox figuraban desde eliminar subvenciones a ONG vinculadas a inmigración hasta vetar la llegada de nuevos menores extranjeros no acompañados (“ni un mena más”). No todas han pasado el corte final, pero el tono está marcado.

Una tramitación exprés entre protestas y gritos

El procedimiento ha sido todo menos tranquilo. El pleno se condensó en una sola jornada –trece horas sin pausa– para evitar que coincidiera con el séptimo aniversario de la dana, una fecha políticamente incómoda para Mazón. La oposición denunció tanto las prisas como el fondo: Compromís calificó las cuentas como “los presupuestos del Ventorro”, mientras PSPV acusaba al Consell de plegarse ante “la ultraderecha”.

En paralelo, fuera del Parlamento se oían cánticos pidiendo dimisiones y pancartas contra los recortes sociales. Dentro del hemiciclo, los diputados populares y voxistas celebraban el éxito con aplausos mientras los socialistas coreaban “Mazón dimisión”.

Cambios fiscales diferidos: menos impuestos… pero no aún

Otro punto destacado es la rebaja fiscal pactada entre PP y Vox sobre Sucesiones, Patrimonio y Actos Jurídicos Documentados. Sin embargo, estas ventajas solo se notarán en 2026; los contribuyentes deberán esperar hasta su declaración del año siguiente para percibir realmente los efectos. Es una promesa aplazada pero que sirve para dar contenido ideológico al acuerdo.

¿Qué dice Mazón? ¿Y qué opina su propio partido?

Mazón ha sacado pecho tras lograr los presupuestos por segunda vez desde que accedió al poder. Para él, estas cuentas consolidan “el cambio” iniciado hace dos años y permiten avanzar en estabilidad política dentro de un Parlamento fragmentado donde cada voto cuenta. Desde Génova se valora positivamente que Valencia sea la primera autonomía gobernada en minoría que logra sacar adelante sus cuentas gracias al apoyo –negociado– de Vox.

Eso sí, algunos sectores internos asumen en privado que las cesiones han sido mayores de lo deseado; otros ven en el pacto una señal clara hacia futuros acuerdos nacionales.

Oposición encendida: “Presupuestos del odio” vs. “reconstrucción”

Mientras desde el Gobierno valenciano se insiste en el carácter social e histórico del presupuesto –“mil millones más para sanidad”, subrayan–, los partidos progresistas lo tildan directamente como un pago político por mantener a Mazón al frente. PSPV y Compromís acusan al Consell de usar la reconstrucción como tapadera para introducir “la agenda ultra” y recortar derechos sociales o culturales.

Entre las críticas más repetidas:

Se borran referencias explícitas a la Agenda 2030.

Se endurecen condiciones para menores extranjeros.

Se reduce apoyo institucional a sindicatos y patronal.

Se rebaja fiscalidad pero solo a medio plazo.

Se recortan fondos culturales vinculados al valenciano.

Curiosidades parlamentarias (y algún dato revelador)

La sesión plenaria duró trece horas seguidas: solo faltó repartir café entre sus señorías.

El presupuesto total supera los 32.000 millones de euros; solo la partida extraordinaria por daños asciende a más de 2.300 millones.

El presidente Mazón evitó aparecer durante buena parte del día para esquivar protestas por el aniversario de la dana.

Vox presume ya públicamente de haber marcado agenda incluso fuera del Gobierno autonómico.

Tras la votación hubo abrazo público entre Mazón y José María Llanos (síndic voxista), mientras desde la bancada socialista gritaban “dimisión”.

En definitiva, el PP valenciano salva el match ball gracias al respaldo –negociado– con Vox; pero lo hace dejando patente hasta qué punto la aritmética parlamentaria puede modificar tanto los tiempos como los contenidos políticos. ¿Moraleja? En Les Corts Valencianes ningún pacto es gratis… ni sencillo.