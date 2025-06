Koldo grabó en secreto a Ábalos y Cerdán durante cuatro años ‘para taparse las espaldas’

En los pasillos del poder, la desconfianza es moneda corriente, pero lo que ha destapado el llamado “caso Koldo” sobrepasa el guion habitual. Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, grabó durante al menos cuatro años conversaciones privadas con el propio exministro y con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.

Las cintas recogen no solo detalles logísticos, sino conversaciones explícitas sobre pagos en efectivo, adjudicaciones de obra pública y estrategias para cubrir las huellas del dinero. El hallazgo ha sacudido los cimientos del socialismo español y aviva el debate sobre la opacidad y las luchas internas en los grandes partidos.

Entre 2019 y 2023, Koldo acumuló audios que ahora la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera piezas clave para entender cómo se gestionaban los supuestos amaños y reparto de comisiones derivadas de contratos públicos. Los investigadores han documentado hasta ocho grabaciones especialmente relevantes, algunas interceptadas en momentos tan sensibles como la entrega de sobres con dinero o la discusión directa sobre cifras millonarias.

Cerdán exige silencio: “¡Koldo! Que no quiero que hables de esto”

En una conversación grabada en enero de 2021, mientras se detallaba el reparto de 450.000 euros en tres sobres —presuntamente destinados a Ábalos—, Cerdán estalla: “¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, que no se habla”. La frase resume el clima asfixiante en el núcleo duro del PSOE y subraya cómo el miedo a quedar retratado era constante. No solo se trataba del dinero, sino del pánico a que quedaran pruebas físicas o digitales.

El informe policial revela que las entregas en sobres convivían con transferencias adicionales y una especie de “nómina” mensual para Koldo, pagada por el empresario Víctor de Aldama. La trama utilizaba todos los trucos modernos: líneas telefónicas desechables, nombres clave —como “café” para comunicarse con seguridad— e incluso activar el “modo avión” antes de hablar de cuestiones delicadas. La profesionalización del secretismo era tal que cualquier descuido podía costar carreras políticas… o algo peor.

Grabaciones bajo engaño: Ábalos y la versión “rutinaria”

No faltan las dosis de ironía política en este thriller. Cuando Ábalos preguntó a Koldo por qué grababa todas las reuniones, el asesor le aseguró que era “por tareas rutinarias”, para no tener que tomar notas ni confiar en su memoria. Solo cuando el exministro vio la magnitud del contenido recogido por la UCO —y su implicación directa— comprendió que las cintas eran mucho más que un simple recordatorio logístico.

Resulta sintomático que mientras Ábalos fue engañado sobre los motivos de las grabaciones, Cerdán ni siquiera sospechaba estar siendo registrado. De hecho, reaccionó con visible sorpresa cuando saltó a la prensa el informe policial: negación pública inmediata y distanciamiento fulminante del caso. Pero los audios son explícitos: discusiones sobre importes concretos, reparto geográfico (“esto es lo de Logroño, esto es lo de Murcia”) y exigencias para que los pagos queden por escrito o bajo estricta confidencialidad.

La ingeniería del amaño: Adif, Carreteras y Acciona

La UCO sostiene que Koldo no actuaba solo ni improvisaba. Aprovechó sus contactos con Isabel Pardo de Vera en Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y con Herrero en Carreteras para manipular adjudicaciones relevantes. Según los agentes, Cerdán promovía desde Ferraz los nombramientos ministeriales clave para controlar infraestructuras públicas —en especial obras asignadas a Acciona— a cambio de comisiones millonarias.

El sistema funcionaba así:

Cerdán sugería candidatos para puestos directivos estratégicos.

Koldo intercedía ante Ábalos para ejecutar nombramientos.

Una vez concedidas las obras públicas, parte del dinero volvía a través de comisiones.

Las entregas se hacían mediante sobres opacos o transferencias encubiertas.

La investigación cifra en más de un millón de euros el monto total desviado; solo en efectivo se documentan 450.000 euros entregados en tres sobres. El informe detalla además una conversación donde Cerdán promete abonar 550.000 euros a Ábalos por adjudicaciones en Murcia y señala otras cantidades pendientes relacionadas con obras en Sevilla, Logroño y Tarragona.

El efecto dominó: crisis interna y reacción política

Las revelaciones han generado un terremoto interno sin precedentes en el PSOE. El propio presidente Pedro Sánchez ha comparecido ante los medios para pedir perdón públicamente —un gesto inusual— mientras prometía estabilidad hasta 2027. En paralelo, desde la oposición se insiste ya no solo en el “caso Koldo”, sino directamente en el “caso Sánchez”, vinculando el escándalo a la gestión presidencial.

El Supremo ha abierto una pieza secreta tras recibir los informes policiales e iniciado registros simultáneos por toda España, especialmente en empresas cercanas a Cerdán radicadas en Navarra y País Vasco. Todo apunta a una estructura piramidal donde las decisiones más delicadas pasaban por un reducido círculo alrededor del secretario de Organización socialista.

No faltan reacciones airadas dentro del partido ni maniobras rápidas para marcar distancias: dimisiones súbitas, ruedas de prensa improvisadas e incluso llamadas al cierre interno de filas mientras se apagan fuegos mediáticos.

Curiosidades y datos singulares sobre el caso

En sus grabaciones más comprometedoras, Koldo detalla minuciosamente cómo se entregaban los sobres: nunca más de tres juntos, siempre lejos de cámaras externas.

El sistema incluía una jerga propia (“esto es café”, “no digas nombres”) para sortear escuchas accidentales o descuidos ante terceros.

Para despistar a posibles filtradores internos, cambiaban habitualmente tanto los teléfonos como las ubicaciones donde cerraban acuerdos.

La investigación ha documentado incluso recomendaciones escritas enviadas desde Ferraz con candidatos marcados como “importantes” para controlar áreas estratégicas.

El empresario Víctor de Aldama confesó haber presenciado personalmente entregas entre Koldo y Ábalos frente a la sede central socialista.

A pesar del escándalo público, algunos implicados siguen defendiendo su inocencia o alegando desconocimiento… aunque sea ya ante una montaña rusa judicial imparable.

El caso Koldo sigue creciendo como bola de nieve justo cuando parecía imposible añadir más ingredientes al cóctel político nacional. Si algo deja claro este episodio es que ni siquiera entre compañeros se fía uno ya sin dejar constancia… digital.