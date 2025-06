Koldo guarda en la manga grabaciones secretas para tumbar al Gobierno Sanchez y hundir del todo al corrupto PSOE

Dicen que hay más: «mucho más«.

Y que el voluminoso Koldo García, al que Pedro Sánchez elogiaba como “un inagotable aizkolari contra las injusticias”, “un titán contra los desahucios” y “un ejemplo para la militancia” del PSOE, lo esconde en la manga.

El escándalo político de la semana en España no se entiende sin los audios de Koldo, el antiguo asesor de José Luis Ábalos.

Las grabaciones, intervenidas por la UCO en febrero de 2024, revelan conversaciones comprometedoras entre él y Santos Cerdán, hasta ahora mano derecha del marido de Begoña y secretario de Organización del PSOE.

Los diálogos, algunos grabados en la sede del partido en la madrileña calle de Ferraz, muestran a Cerdán reprendiendo a Koldo por mencionar cifras y detalles sobre supuestas comisiones ilegales: “¡Que no quiero que hables de esto! Que no se habla”, le espeta el dirigente socialista.

El ambiente político ha quedado convulsionado por el contenido de estas grabaciones, que han provocado la caída fulminante de Santos Cerdán y han puesto contra las cuerdas a la cúpula socialista.

La trama se amplía cuando se descubre que Koldo no solo grabó lo difundido ya por la UCO de la Guardia Civil.

El periodista Javier Chicote asegura que existen muchas más horas de conversaciones ocultas, algunas guardadas en un lugar secreto, que podrían implicar a mucha más gente y afectar a instituciones clave del Estado.

El paralelismo con el excomisario Villarejo es inevitable: Koldo habría grabado “al nivel de Villarejo”, según fuentes cercanas a él.

Estas grabaciones, dicen, podrían “tumbar al Gobierno y mucho más”.

El caso ya es comparado con escándalos históricos como la Gürtel, pero con un ingrediente tecnológico añadido: Koldo no solo grabó en persona, sino también llamadas telefónicas y reuniones en lugares institucionales relevantes.

Audios intervenidos y trama descubierta

La UCO ha analizado ocho conversaciones clave grabadas por Koldo García entre 2019 y 2023. Estos audios fueron encontrados en tres teléfonos iPhone y una grabadora digital Philips durante el registro en su domicilio de Alicante. Las transcripciones incluyen frases como “450 se le dieron en tres sobres” o “necesito algo de dinero”, que han sido interpretadas como pruebas de cobro de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos adjudicados irregularmente. Los investigadores han empleado análisis de voz, referencias cruzadas con conversaciones de WhatsApp y el contexto temporal para identificar a los interlocutores.

Uno de los momentos más llamativos ocurre cuando Santos Cerdán intenta frenar a Koldo: “¡Koldo! ¡Que no quiero que hables de esto! Que no se habla”. El asesor insiste: “Estoy seguro de que no me equivoco… 450 se le dieron en tres sobres”. La tensión es palpable, pero el contenido va mucho más allá: las grabaciones revelan detalles sobre obras públicas amañadas y reparto de dinero en sobres, lo que ha llevado a los investigadores a documentar comisiones millonarias vinculadas a cinco contratos públicos.

Más audios ocultos: el seguro de vida de Koldo

Lo más inquietante para el Gobierno y el PSOE es saber que Koldo tiene guardados más audios, muchos más. Según Javier Chicote, estos registros están escondidos en un lugar seguro y podrían afectar no solo al Ejecutivo, sino también a otros partidos políticos, miembros de la Guardia Civil, fiscales e importantes empresas. Koldo habría actuado como una suerte de “Villarejo” del PSOE: grabando todo durante años, incluso operaciones que van más allá del ámbito gubernamental, como supuestas operaciones contra el terrorismo o favores a otros partidos.

El propio entorno de Koldo confirma que estas grabaciones son su seguro de vida. De hecho, dejó parte del material incriminatorio a la vista para que la Guardia Civil lo encontrara durante el registro en su casa. Según fuentes cercanas al caso, Koldo creía que si el PSOE veía implicados a personajes tan relevantes como Santos Cerdán o José Luis Ábalos, nadie le dejaría caer. Pero hay otros audios que sí puso “a buen recaudo”, fuera del alcance policial.

La dimensión política: Sánchez bajo presión

La caída fulminante de Santos Cerdán ha dejado claro que Pedro Sánchez no puede permitirse ningún desliz. El presidente del Gobierno ha reaccionado rápidamente pidiendo disculpas y apartando a Cerdán del partido. Sin embargo, los analistas coinciden en que la legislatura está gravemente herida. La credibilidad del PSOE y del propio Sánchez está en entredicho. Antonio Naranjo señala que las grabaciones demuestran una contradicción: Sánchez decía haber sido “enérgico” contra Ábalos mientras su secretario de Organización seguía manteniendo relaciones privadas con él para hablar de mordidas.

El caso ya ha dejado huella en la opinión pública. Muchos ciudadanos sienten decepción ante la trama corrupta dentro del partido socialista. Además, hay voces críticas dentro del propio PSOE que consideran este escándalo una traición para quienes trabajan honestamente en política.

Detalles curiosos y datos poco conocidos

Koldo dos meses antes de ser detenido : Según fuentes periodísticas, envió un recado a Pedro Sánchez a través de dos personas intermediarias. El mensaje llegó hasta el patoso Óscar López, uno de los hombres clave del entorno presidencial.

: Según fuentes periodísticas, envió un recado a Pedro Sánchez a través de dos personas intermediarias. El mensaje llegó hasta el patoso Óscar López, uno de los hombres clave del entorno presidencial. El audio sobre Nicoleta : En una conversación entre Koldo y Santos Cerdán se menciona a Nicoleta: “No solo hay que valer para follar y está en el paro”. Esta frase ha generado controversia por su contenido machista y por mostrar una visión poco profesional sobre los nombramientos internos.

: En una conversación entre Koldo y Santos Cerdán se menciona a Nicoleta: “No solo hay que valer para follar y está en el paro”. Esta frase ha generado controversia por su contenido machista y por mostrar una visión poco profesional sobre los nombramientos internos. Koldo lo grabó todo : Durante cinco años registró al menos ocho conversaciones clave. Estas grabaciones han puesto en el punto de mira a Santos Cerdán y han destapado una red interna dentro del partido.

: Durante cinco años registró al menos ocho conversaciones clave. Estas grabaciones han puesto en el punto de mira a Santos Cerdán y han destapado una red interna dentro del partido. Javier Chicote afirma : Las nuevas grabaciones hablan “de muchas más cosas”, incluyendo operaciones internas apodadas como “fontanería”, término coloquial para referirse a maniobras encubiertas dentro del aparato político.

: Las nuevas grabaciones hablan “de muchas más cosas”, incluyendo operaciones internas apodadas como “fontanería”, término coloquial para referirse a maniobras encubiertas dentro del aparato político. Sobres y cifras : En los audios intervenidos se mencionan entregas millonarias en sobres (“450 se le dieron en tres sobres”), lo que refuerza la idea de una estructura organizada para repartir comisiones ilegales.

: En los audios intervenidos se mencionan entregas millonarias en sobres (“450 se le dieron en tres sobres”), lo que refuerza la idea de una estructura organizada para repartir comisiones ilegales. Situación personal: Koldo está actualmente arruinado, sin apoyo político ni económico. Su entorno asegura que teme por el futuro procesal de su hermano y su exmujer.

El escándalo sigue abierto.

Nadie sabe cuántas horas más pueden salir a la luz ni qué implicados nuevos aparecerán.

Lo único seguro es que España vive uno de los episodios políticos más turbulentos desde la Gürtel. Y esta vez, además, con banda sonora propia.