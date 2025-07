VOX exige la retirada del pasaporte al hermano músico de Sánchez por riesgo de fuga a Japón

El verano político español, lejos de ofrecer tregua, se ha convertido en un hervidero tras la petición de VOX para que se retire el pasaporte a David Sánchez ‘Azagra‘, hermano del presidente del Gobierno, ante el inminente riesgo de fuga a Japón.

Este movimiento, que roza el guion de una serie de suspense político-judicial, pone en jaque no solo a la familia Sánchez Pérez-Castejón, sino también a la credibilidad institucional y las relaciones exteriores de España.

El origen del caso se sitúa en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, donde David Sánchez afronta un proceso penal por tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal en la Diputación Provincial. Las diligencias, iniciadas en mayo de 2024, culminaron el pasado 22 de mayo con la apertura formal del juicio oral.

El auto judicial apunta a indicios claros de delito y señala un trato favorable en la obtención de un cargo público vinculado —según los acusadores— a su parentesco con el líder socialista.

Un visado nipón y una posible escapatoria internacional

El factor internacional irrumpe cuando se confirma que David Sánchez ha obtenido un visado por reagrupación familiar concedido por el consulado japonés, lo que le permitiría residir en Japón durante un año. Su esposa, nacional japonesa, reside junto a su hija en la ciudad nipona de Wakayama. El visado fue tramitado el 28 de abril de 2025 y abre la puerta a una mudanza inmediata, lo que ha encendido todas las alarmas en los sectores judiciales y políticos españoles.

La inquietud no es gratuita: Japón no mantiene tratado bilateral de extradición con España. En términos prácticos, esto significa que si David Sánchez viajara al país asiático antes del juicio o una eventual condena, su entrega dependería exclusivamente del criterio discrecional del Gobierno japonés y no estaría garantizada por ningún acuerdo automático. La situación es especialmente delicada porque Japón sí cuenta con tratados similares con Estados Unidos o Corea del Sur, pero no con Madrid.

Acusaciones y cargos pendientes: ¿qué se le imputa exactamente?

El sumario judicial recoge varias imputaciones:

Tráfico de influencias: Se acusa a David Sánchez de utilizar su parentesco con el presidente para lograr favores o ventajas indebidas en procesos administrativos.

Se acusa a David Sánchez de utilizar su parentesco con el presidente para lograr favores o ventajas indebidas en procesos administrativos. Prevaricación: La instrucción sostiene que pudo participar en resoluciones contrarias a derecho para beneficiar intereses particulares.

La instrucción sostiene que pudo participar en resoluciones contrarias a derecho para beneficiar intereses particulares. Nombramiento ilegal: Hay sospechas fundadas sobre la creación ad hoc y adjudicación irregular de una plaza pública en la Diputación pacense, supuestamente diseñada para él mismo.

Estos cargos pueden acarrear penas privativas de libertad si finalmente se demuestran durante el juicio oral previsto para los próximos meses.

Las reacciones políticas y sociales: Vox lidera la presión

En este escenario, Vox ha presentado un escrito urgente solicitando al juzgado que comunique a la Brigada de Policía para comprobar si efectivamente se ha concedido el visado nipón y, llegado el caso, proceder a la retirada inmediata del pasaporte español a David Sánchez. Según Marta Castro, coordinadora nacional jurídica del partido verde, «permitir su traslado sería asumir el riesgo real e inminente de que no comparezca ante el tribunal».

No solo Vox ha dado pasos: la asociación Hazte Oír también ha alertado al Ministerio de Exteriores sobre lo que considera «un intento claro de fuga», recordando además que todo investigado debe comunicar cualquier cambio relevante en su domicilio —algo que según ellos David Sánchez no ha hecho—.

¿Qué papel juega Japón? Entre los vacíos legales y las relaciones diplomáticas

La elección del destino no es casualidad. Japón figura entre los países «sin extradición» respecto a España; allí las peticiones judiciales internacionales están sujetas a principios generales y buena voluntad diplomática. El acuerdo UE-Japón firmado en 2010 solo contempla cooperación judicial (como intercambio documental o testimonios), pero deja fuera expresamente los procedimientos formales de extradición. Es decir: si David Sánchez entra en territorio nipón antes del fallo judicial definitivo, su regreso podría quedar únicamente en manos del Ejecutivo japonés.

Esta laguna legal ha sido ya utilizada históricamente por personas buscadas por delitos económicos o políticos en otros países europeos.

¿Quién es la pareja japonesa de David Sánchez?

Pese al interés mediático creciente sobre la vida privada del hermano menor del presidente —quien firma sus obras musicales como David Azagra— pocos datos han trascendido públicamente sobre su esposa nipona. Se sabe que reside desde hace años en Wakayama junto a su hija común; su perfil permanece alejado del foco mediático y no ha realizado declaraciones públicas sobre el caso. La relación fue determinante para solicitar el visado especial por reagrupación familiar concedido por las autoridades japonesas.

Implicaciones políticas y diplomáticas: ¿un nuevo frente para Moncloa?

Este episodio añade presión al gobierno socialista en un momento crítico: los adversarios políticos denuncian un posible conflicto de intereses familiares y reclaman transparencia absoluta ante cualquier tentación de trato preferente. El caso podría incluso tensionar las relaciones bilaterales entre España y Japón —país clave para inversiones tecnológicas— si derivase en un incidente diplomático.

Además, deja al descubierto una debilidad estructural: cómo responder desde la justicia española cuando un acusado puede buscar amparo legal allí donde los tratados internacionales no alcanzan.