Un nuevo audio destapa la ‘intimidad’ entre Koldo y Sánchez: mucho más que un simple asesor

Eran más colegas de lo que dice el PSOE.

Casí íntimos.

En la política española, las relaciones personales suelen pesar tanto como los cargos oficiales, especialmente en los entresijos del poder socialista.

La última bomba mediática ha sido el descubrimiento de un audio donde Koldo García, el célebre exasesor de José Luis Ábalos, deja claro que su cercanía con Pedro Sánchez iba mucho más allá de lo que reconoce la cúpula del PSOE.

Ni chofer, ni simple intermediario: en mayo de 2018, un mes antes de la histórica moción de censura que aupó a Sánchez a La Moncloa, Koldo envió un mensaje a su esposa: “A las 12 estoy con Pedro”.

No era una reunión cualquiera – como revela Alfonso Úcar en El Debate que es quien ha levantado la liebre-, la cita respondía a “problemas” urgentes que requerían el concurso directo del futuro presidente.

El contexto: mayo de 2018 y los días previos al vuelco político

Ese mayo fue cualquier cosa menos tranquilo en Madrid. El Gobierno de Mariano Rajoy tambaleaba por los escándalos de corrupción del PP y el PSOE preparaba la artillería para una moción de censura que cambiaría el rumbo político del país.

En ese clima de máxima tensión, que Koldo tuviera acceso directo a Sánchez demuestra una confianza y proximidad insólitas para quien oficialmente era solo “el hombre de Ábalos”.

Por si fuera poco, ese mismo mes se suceden las reuniones discretas entre las figuras clave: Santos Cerdán, Ábalos y Koldo coordinaban apoyos internos y afinaban estrategias.

El ahora famoso mensaje revela que, mientras la dirección socialista vendía una imagen de pulcritud institucional, la realidad se jugaba en otra liga mucho más personalista.

Cómo colocar micrófonos: manual básico según Koldo

Lo más inquietante del caso no es solo el acceso privilegiado, sino los métodos empleados para blindar intereses y neutralizar adversarios. Las investigaciones han sacado a la luz grabaciones donde Koldo instruye a sus propios “espías” sobre cómo colocar micrófonos y grabar conversaciones ajenas sin ser detectados.

En estas charlas, el asesor explica técnicas para no dejar rastro y obtener información comprometedora. No es casualidad: en su entorno se manejaba información sensible sobre movimientos internos del partido y negociaciones políticas al más alto nivel.

Técnicas recomendadas por Koldo: Uso de dispositivos camuflados en objetos cotidianos. Elección de ubicaciones estratégicas para captar diálogos relevantes. Precauciones para evitar interferencias o sospechas durante las reuniones.



Este modus operandi revela un estilo muy distinto al que suele presumirse en la política institucional española. Si bien no hay pruebas (por ahora) de que estas grabaciones llegaran directamente a Sánchez, sí resulta evidente que formaban parte del arsenal con el que el círculo próximo a Ábalos –y por extensión al propio presidente– gestionaba crisis internas y alianzas externas.

Del bar al Ministerio: amistades peligrosas y favores cruzados

La historia personal de Koldo García es digna de guion cinematográfico. De portero de discoteca en Navarra pasó a escolta y luego a consejero de Renfe tras la llegada de Sánchez al poder. Los vínculos entre Koldo, Ábalos y Cerdán no eran nuevos; desde 2013 tejían una red de lealtades basada en favores mutuos, pagos irregulares y promesas políticas. Cuando Pedro Sánchez accede al Gobierno tras la moción contra Rajoy, es Ábalos quien se lleva a Koldo como asesor directo al Ministerio de Fomento (actual Transportes). En esos días ya se detectan pagos sospechosos –como los reclamados por la hija de Ábalos a Koldo– y listas manuscritas con nombres para “colocar” en cargos públicos relevantes.

Red interna y reparto de poder

Santos Cerdán facilitó a Koldo una lista con ocho nombres para enchufar en Fomento nada más llegar al ministerio.

El acceso real al presidente estaba mediado casi exclusivamente por Cerdán; según un audio intervenido, “el único acceso que hay de los afiliados a Pedro es Santos”.

Los movimientos detectados por la Unidad Central Operativa (UCO) muestran cómo se utilizaban empresas pantalla para facturar servicios ficticios o desviar fondos públicos en Navarra.

Las consecuencias políticas: un terremoto para Ferraz

La publicación del audio ha encendido todas las alarmas en Ferraz. El PSOE se esfuerza por minimizar la relación entre Sánchez y Koldo, pero cada nueva filtración complica más ese relato. El caso ha obligado al propio presidente a comparecer en el Congreso en dos sesiones diferenciadas: una específica sobre el caso Koldo, después de presiones tanto del PP como de los socios parlamentarios. La oposición exige explicaciones claras sobre hasta qué punto estaba informado Sánchez de las actividades irregulares dentro de su círculo más próximo.

Mientras tanto:

La Fiscalía Anticorrupción sigue analizando decenas de grabaciones recuperadas por la UCO tras los registros practicados en febrero. El juez instructor mantiene bajo investigación no solo a Koldo sino también a varios altos cargos vinculados directa o indirectamente con las adjudicaciones públicas bajo sospecha. La imagen pública del presidente sufre un desgaste evidente; incluso sectores críticos dentro del propio PSOE reclaman mayor transparencia.

Detalles inesperados

Según reconoció el propio Koldo tras su detención, muchas grabaciones se dejaron como “seguro de vida”, anticipando problemas legales e intentando forzar negociaciones con el partido si llegaba el caso.

Entre los archivos rescatados figuraban mensajes humorísticos donde se refería a algunos altos cargos del Gobierno como “gilipollas”, lo que da idea del ambiente interno.

Un detalle pintoresco: parte del material digital eliminado por Koldo fue recuperado gracias a copias automáticas almacenadas en la nube… ironías tecnológicas incluidas.

En uno de los audios más comentados estos días, Koldo bromea sobre cómo algunos aspirantes “sólo pueden hablar con Pedro si pasan antes por Santos”, consolidando así la leyenda urbana sobre lo hermético del círculo presidencial.

El caso sigue abierto y cada nuevo audio promete añadir capítulos tan sorprendentes como reveladores a este culebrón político cuyo final todavía está lejos.