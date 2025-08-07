A Begoña se le pone la cosa color de hormiga: la marca del software de la Complutense, un piso pagado por saunas y más incógnitas

Se acumulan las pruebas y los indicios.

No debe estarlo pasando bien en La Mareta la esposa de Pedro Sánchez.

La política española nunca decepciona en materia de escándalos, y el último episodio lo protagoniza Begoña Gómez.

A fecha de 7 de agosto de 2025, la actualidad se centra en el registro de la marca y el dominio web del software creado para la Universidad Complutense de Madrid (UCM), realizado por Gómez en circunstancias que han desatado una tormenta política y judicial.

El ingrediente adicional es el domicilio utilizado para el registro: un piso de Pozuelo de Alarcón adquirido con fondos procedentes de un negocio familiar de saunas y prostíbulos, gestionado durante décadas por el padre de Gómez.

La historia, que mezcla política, universidad, tecnología y un toque de novela negra, no solo ha puesto bajo el foco a la esposa de Sánchez, sino que también ha abierto un debate sobre los límites de la gestión pública y privada, el tráfico de influencias y la ética en la vida pública.

El software de la Complutense: de herramienta pública a marca privada

El programa informático en cuestión fue desarrollado a coste cero por grandes tecnológicas para la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM, codirigida por Gómez. Su objetivo era ayudar a las pymes a medir su impacto social y medioambiental y mejorar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, en septiembre de 2023, las empresas participantes abandonaron el proyecto, alegando posibles conflictos de interés por la vinculación de Gómez, lo que llevó a la universidad a sacar a concurso la financiación de la última fase, adjudicada a Deloitte por 60.500 euros públicos.

El 10 de octubre de 2022, Gómez pagó 127,88 euros para registrar la marca “TSC Plataforma de Medición de Impacto Social y Medioambiental” en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Para ello, utilizó el domicilio familiar de Pozuelo de Alarcón, sin relación formal con la UCM. Este detalle ha sido especialmente polémico porque el inmueble fue adquirido con fondos del negocio de saunas gestionado por su padre, Sabiniano Gómez.

Creación de empresa, marca y web: el salto al ámbito privado

El 21 de noviembre de 2023, Begoña Gómez dio un paso más constituyendo la empresa Transforma TSC SL, con ánimo de lucro y un objeto social vinculado a la medición de impacto social y medioambiental, es decir, el mismo campo que el software desarrollado para la universidad pública. Así, la frontera entre lo público y lo privado se volvió aún más difusa.

A la vez, Gómez registró el dominio web transformatsc.org, inicialmente a nombre de su socia Blanca de Juan, pero posteriormente transferido a su propio nombre, tal y como ha confirmado la empresa de hosting Arsys al juez instructor Juan Carlos Peinado. Este dominio fue utilizado para ofrecer la plataforma digital desarrollada en la cátedra universitaria, pero sin que la titularidad recayera en la Complutense, pese a que fue financiada con dinero público.

La reacción judicial y la incógnita del correo presidencial

El caso ha llegado a los tribunales y el juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Moncloa que aclare si Begoña Gómez disponía de correo electrónico institucional de Presidencia durante la gestión de estos asuntos, lo que podría aportar más luz sobre la posible utilización de recursos públicos. De momento, tanto el dominio como el correo asociado a transformatsc.org se encuentran dados de baja, según la documentación remitida por Arsys.

Gómez, por su parte, se defiende argumentando que todo se realizó por indicación de la Complutense y ha solicitado al juez que cite a varios testigos universitarios para respaldar su versión. Sin embargo, la propia UCM ha reconocido que, aunque se hicieron consultas y se intercambiaron correos y llamadas sobre el registro de marcas y webs, la universidad no realizó ninguna actuación concreta para formalizar el registro a su nombre. De hecho, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM indicó que el trámite para comunicar la invención del software nunca llegó a ejecutarse, por lo que la universidad no hizo valer su titularidad sobre el producto.

El papel de la Universidad Complutense y la web “huérfana”

La UCM no solo no registró la marca ni el software, sino que además decidió no renovar el dominio web cuando la propia Gómez les advirtió de su próxima caducidad. En un cruce de correos, la universidad comunicó que no iba a actuar respecto a la renovación porque el dominio nunca estuvo a su nombre ni contó con su autorización. Así, la web quedó “huérfana”, sin dueño institucional, lo que evidencia la falta de control sobre un desarrollo financiado con fondos públicos.

Confirmaciones empresariales y más incógnitas

La empresa Arsys, encargada del registro del dominio, ha confirmado ante el juez que tanto la gestión como la titularidad de la web recaían en Begoña Gómez. Además, ha detallado que la transferencia de la gestión del dominio se realizó online y que no se requirió documentación adicional para el cambio. Este extremo ha sido clave para que el juez mantenga la imputación por apropiación indebida y siga investigando si hubo delito de intrusismo o tráfico de influencias.

Mientras tanto, desde Moncloa se insiste en que la actuación de Gómez fue transparente y conforme a la normativa, aunque la sombra de la duda sigue creciendo a medida que aparecen nuevos datos y la investigación avanza.

Curiosidades y datos llamativos

El coste estimado del desarrollo del software fue de 300.000 euros , sufragados en parte con fondos públicos y el resto con aportaciones de empresas privadas que después se retiraron del proyecto.

, sufragados en parte con fondos públicos y el resto con aportaciones de empresas privadas que después se retiraron del proyecto. El domicilio usado para el registro de la marca y la empresa, en Pozuelo de Alarcón, fue adquirido con los beneficios de un negocio de saunas y prostíbulos dirigido por el padre de Gómez, lo que añade un ingrediente inesperado y casi novelesco al caso.

El dominio transformatsc.org, con el que se ofreció el software, fue dado de baja en septiembre de 2024, tras la negativa tanto de Gómez como de la Complutense a renovarlo por la situación judicial abierta.

El juez Peinado ha requerido a la Moncloa información sobre el posible uso de correo institucional por parte de Gómez, un dato que podría complicar aún más la situación si se demuestra que utilizó recursos oficiales para actividades privadas.

La defensa de Begoña Gómez está dirigida por el exministro socialista Antonio Camacho, quien ha solicitado la declaración de varios testigos de la UCM para intentar desmontar la acusación de apropiación indebida.

El caso Begoña Gómez sigue sumando episodios y titulares, entre la perplejidad y la ironía de una España donde la realidad política supera, una vez más, a la ficción.