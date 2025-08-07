Huawei, comisiones y espías: Zapatero, Blanco y Hernando son la rama china de la corrupción del PSOE

No se salva nadie.

La corrupción socialista tiene sus tentáculos no solo en burdeles, sino en hidrocarburos y otros sectores clave.

Los vínculos de Acento con figuras clave del PSOE, como Hernando, quien pasó de la consultora al Gobierno Sánchez, y su esposa Anabel Mateos, en la dirección del partido, sumados a la constante presencia de Zapatero y a los tejemanejes de Pepiño Blanco refuerzan la sensación de que el PSOE está metido hasta las trancas en el ‘affaire Huawei’ y de que se lo están llevando crudo.

La política española vuelve a sacudirse con la sombra de la corrupción, ahora teñida de rojo socialista y dragón chino.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado a Huawei un contrato de 12,3 millones de euros para gestionar y almacenar las escuchas telefónicas judiciales. Un simple trámite administrativo, dirán algunos.

Sin embargo, la polémica ha estallado: no sólo por el montante o el destinatario, sino por la madeja de intereses, favores y nombres propios que amenaza con enredar aún más la ya de por sí intrincada relación entre el PSOE y la tecnología china.

Los nombres de José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco y Antonio Hernando resuenan en el epicentro de la tormenta.

No son recién llegados: sus vínculos con la cúpula socialista y su sintonía con los intereses de Pekín se remontan a los tiempos en los que Zapatero tejía «una gran alianza» con China tras reunirse con Hu Jintao en 2005, una época en la que la compra masiva de deuda española por parte de China ayudó a capear la crisis financiera.

Lo que comenzó como un idilio económico ha mutado en una relación que ahora roza el escándalo político.

El engranaje socialista: lobby, consultoras y puertas giratorias

El contrato con Huawei ha sido gestionado, según denuncian desde el PP, con la mediación directa de la consultora Acento, fundada por José Blanco y en la que habría trabajado Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones (PressDigital).

El PP habla abiertamente de una “rama china” de la corrupción socialista, con Zapatero como la “reina madre de toda la corrupción del PSOE”, José Blanco como cerebro organizador y Hernando como ejecutor en la administración.

El asunto ha llegado al Parlamento: los populares han pedido la comparecencia de ministros y altos cargos socialistas para que expliquen la adjudicación. Además, no descartan emprender acciones judiciales si no se aclaran los pormenores de una operación que consideran “turbia” y con evidentes conflictos de interés (El Confidencial).

Huawei: incógnita internacional y riesgo para la seguridad nacional

Lo que convierte el caso en un auténtico polvorín no es sólo el dinero ni las puertas giratorias, sino el contexto internacional. Estados Unidos, Alemania y Francia han vetado a Huawei por sus vínculos con el régimen de Xi Jinping y por el riesgo de espionaje industrial y político. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez no sólo no ha seguido esta línea, sino que ha firmado acuerdos estratégicos con la empresa, desoyendo las advertencias de sus propios servicios de inteligencia (El Debate).

Cinco leyes chinas obligan a Huawei a colaborar con la inteligencia de Pekín y a entregar cualquier dato solicitado, incluidos los de clientes internacionales. Esto ha sido clave en el veto occidental, pero en España el Gobierno ha preferido priorizar el “impulso tecnológico” y la creación de empleo frente a las advertencias de seguridad. El propio PP ha advertido que poner en manos de Huawei las escuchas policiales ordenadas por jueces y fiscales supone “entregar la seguridad nacional” a un actor externo bajo control directo del Partido Comunista chino (Electomanía).

Lista de motivos de alarma:

Obligación legal de Huawei de compartir datos con la inteligencia china .

. Veto de los principales socios y aliados internacionales de España .

. Adjudicación de contratos sensibles a través de consultoras vinculadas al PSOE .

. Desacuerdo interno: el CNI y otros organismos de seguridad no respaldan la operación.

La guerra de reproches: el PSOE responde y salpica al PP

Como en toda buena batalla política, la respuesta del PSOE no se ha hecho esperar. Montse Mínguez, portavoz socialista, ha recordado que Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), ambos del PP, también han firmado acuerdos con Huawei para la instalación de hubs tecnológicos, celebrando la creación de puestos de trabajo cualificados y el impulso digital de sus comunidades (Infobae).

El cruce de acusaciones muestra que, cuando se trata de inversiones y tecnología, las líneas rojas pueden difuminarse con facilidad en ambos lados del espectro político.

No obstante, la diferencia fundamental estriba en la naturaleza del contrato: mientras los acuerdos autonómicos se centran en la innovación y el empleo, el contrato del Gobierno central afecta a la gestión de datos altamente sensibles para la seguridad nacional.

España: ¿aliado fiable o verso suelto en el tablero internacional?

La decisión de Sánchez no sólo ha provocado una crisis interna, sino que ha generado inquietud entre los aliados occidentales. Washington y Bruselas han reaccionado con estupefacción ante la apuesta española por Huawei, cuestionando la fiabilidad de España como socio en materia de inteligencia y seguridad. La paradoja no pasa desapercibida: mientras otros países refuerzan sus murallas digitales frente al gigante chino, España abre sus puertas de par en par, en parte gracias al trabajo de lobby de viejos conocidos del socialismo.

