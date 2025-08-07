Los ‘secretos’ de la nueva Ley de Secretos Oficiales de Sánchez: más opacidad, menos periodismo y la sombra de Europa

El objetivo no declarado, pero evidente, es censurar.

Taparlo todo.

Sobre todo su rampante corrupción.

En pleno mes de agosto, cuando las noticias políticas suelen languidecer bajo el sol, la nueva Ley de Secretos Oficiales impulsada por Pedro Sánchez ha conseguido agitar la actualidad nacional y poner en alerta a Bruselas.

La normativa, que sustituye a la preconstitucional ley franquista de 1968, ha llegado a la Unión Europea tras ser denunciada por la asociación Hazte Oír por su potencial para limitar la transparencia y blindar al Ejecutivo frente al escrutinio público.

El asunto no es menor: en un momento en que la confianza ciudadana en las instituciones se tambalea, cualquier movimiento que refuerce la opacidad del poder despierta suspicacias.

Más aún si viene acompañado de medidas paralelas para restringir el trabajo de los periodistas críticos, como demuestran las recientes reformas del Reglamento del Congreso.

Claves de la nueva ley: plazos, categorías y blindaje gubernamental

La propuesta legislativa del Gobierno introduce un sistema de cuatro categorías para clasificar la información: confidencial, restringido, secreto y alto secreto. Cada una tiene asociados plazos específicos para su desclasificación:

Confidencial y restringido: hasta 9 años.

hasta 9 años. Secreto: 35 años, prorrogables 10 años más.

35 años, prorrogables 10 años más. Alto secreto: hasta 60 años, lo que supone un incremento respecto al borrador inicial.

Esta arquitectura permite que documentos especialmente sensibles permanezcan ocultos durante décadas. La desclasificación se aplicará de manera retroactiva: los documentos anteriores a la ley podrán hacerse públicos una vez transcurridos los plazos desde su fecha original, salvo aquellos relativos a violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

El control sobre qué se clasifica y durante cuánto tiempo recae en exclusiva sobre el Ejecutivo. En otras palabras: el Gobierno decide qué se sabe y cuándo, reforzando así su capacidad para gestionar a su antojo los tiempos políticos y mediáticos.

Multas y limitaciones: el nuevo rostro del secretismo

El texto contempla multas significativas para quienes difundan o revelen información clasificada sin autorización. Las sanciones económicas pueden variar en función del nivel de clasificación vulnerado, y se suman a las ya existentes sanciones penales. De este modo, el Gobierno no solo refuerza el blindaje legal sobre los secretos oficiales, sino que introduce un elemento disuasorio para periodistas e informadores incómodos.

Las críticas no han tardado en llegar desde sectores políticos y sociales que ven en esta norma un intento de cercenar la libertad de expresión bajo el pretexto de actualizar una ley obsoleta. El hecho de que la denuncia haya llegado a Europa anticipa una batalla institucional que podría tener recorrido más allá de nuestras fronteras.

Sánchez y el PSOE: vocación censora o modernización necesaria

La defensa del Gobierno pivota sobre dos ideas fuerza: adaptar España a los estándares europeos y superar una norma franquista. Sin embargo, los detractores advierten del peligro real de convertir esta actualización en un instrumento al servicio de la censura política.

No es casualidad que este impulso normativo coincida con otras iniciativas orientadas a limitar la labor periodística crítica en el Congreso. La reciente reforma del Reglamento parlamentario —apoyada por PSOE y sus socios habituales— permite sancionar a periodistas acreditados por obstaculizar supuestamente el funcionamiento parlamentario. Las infracciones pueden acarrear desde suspensiones temporales hasta la retirada definitiva de credenciales.

Los servicios jurídicos del Congreso ya advirtieron sobre los riesgos que esto supone para el derecho fundamental a recibir información veraz. A pesar de las garantías introducidas —plazos claros para las sanciones, delimitación precisa del recinto parlamentario— persiste la percepción entre buena parte del sector mediático y político de que estas reformas buscan castigar al discrepante y amedrentar a quienes no se alinean con el discurso oficial.

El Congreso como laboratorio censurador

La reforma ha sido calificada por miembros destacados de la oposición como un «laboratorio de cancelación, censura y persecución política». El argumento es sencillo: ya existen mecanismos suficientes para mantener el orden en el hemiciclo sin necesidad de crear regímenes sancionadores específicos contra periodistas. Lo novedoso aquí es la voluntad política explícita de «disciplinar» a medios incómodos bajo acusaciones como «bulos», «mentiras» o «pseudoperiodismo».

Desde filas socialistas se insiste en que todo responde a una demanda legítima de profesionalización dentro del espacio parlamentario y que no hay ánimo censor alguno. Sin embargo, las voces críticas consideran este discurso poco creíble cuando coincide con un contexto generalizado de restricciones al acceso informativo.

Bruselas examina el caso español

La denuncia ante Europa añade una dimensión internacional al conflicto interno. La Comisión Europea deberá valorar si los nuevos límites impuestos a la desclasificación y al ejercicio periodístico vulneran derechos fundamentales recogidos en los tratados europeos. No es el primer roce reciente entre España y Bruselas por cuestiones relacionadas con transparencia e independencia institucional.

Mientras tanto, colectivos periodísticos alertan sobre el efecto disuasorio que puede tener este clima normativo sobre las investigaciones sensibles —corrupción política, abusos policiales o irregularidades administrativas— tradicionalmente amparadas bajo algún tipo de secreto oficial.