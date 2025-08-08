José María Ángel, ingresado tras intentar suicidarse: el excomisionado de la DANA que se inventó los títulos

La noticia de la hospitalización urgente de José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la DANA y expresidente del PSOE valenciano, ha dejado helada a la clase política y a la opinión pública. El veterano dirigente socialista, de 68 años, fue encontrado en su domicilio de L’Eliana tras un intento de suicidio, apenas una semana después de presentar su dimisión irrevocable por la polémica de su titulación universitaria, que presuntamente es falsa.

La secuencia de los hechos ha añadido un dramático desenlace a un caso que ya venía erosionando la confianza en las instituciones y en la gestión de la emergencia climática en la Comunidad Valenciana.

El ascenso y la caída de una figura clave

José María Ángel Batalla no era un desconocido en la política valenciana. Alcalde de L’Eliana durante dos décadas (1997-2015), concejal desde 1991 y figura respetada en el ámbito de la gestión de emergencias, Ángel había escalado hasta convertirse en presidente del PSPV-PSOE y, recientemente, en comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA, la devastadora gota fría que asoló Valencia a finales de 2024. Su perfil de gestor eficaz y su cercanía con la ejecutiva federal le convirtieron en un ejemplo frente al entonces presidente autonómico, Carlos Mazón.

Sin embargo, el 31 de julio todo se vino abajo. Tras la publicación de una investigación periodística y un informe demoledor de la Agencia Valenciana Antifraude, la Fiscalía Anticorrupción constató que el título universitario que le permitió acceder como funcionario a la Diputación de Valencia en 1983 no solo era falso, sino que el propio programa de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía ni siquiera existía en la Universidad de Valencia en esa fecha. De hecho, la carrera no se instauró hasta 1990, detalle que desmontó por completo su versión.

La mecánica de la caída: denuncias, investigaciones y dimisión

Todo comenzó con una denuncia anónima en abril de este año. La Agencia Valenciana Antifraude abrió un expediente y remitió el caso a la Fiscalía, que en cuestión de semanas recabó documentación en la Diputación de Valencia, corroborando que Ángel nunca finalizó sus estudios universitarios y que había presentado títulos inexistentes en sucesivos currículums, llegando a figurar también como licenciado en Geografía e Historia, carrera que tampoco posee.

En paralelo, la presión mediática y política crecía. Mientras desde la Moncloa se optaba por el silencio y la prudencia, con la portavoz Pilar Alegría y el ministro Ángel Víctor Torres pidiendo explicaciones y documentación, la federación socialista valenciana mantenía un respaldo tibio pero visible a su expresidente, quien en sus últimas declaraciones hablaba de “actitudes de inquina” y de una campaña para dañar su reputación.

La situación se volvió insostenible el 31 de julio. El mismo día en que la Fiscalía confirmaba la falsedad del título, José María Ángel comunicó su dimisión de todos los cargos, incluido el simbólico de presidente del PSPV, asegurando en su carta de renuncia que jamás había falsificado documentos y que su ingreso en la administración fue legal, requiriendo solo el Bachillerato.

El drama personal y el debate público

El episodio más trágico llegó el 8 de agosto. Un vecino de L’Eliana alertó a los servicios de emergencia tras encontrar a Ángel en una situación crítica en su domicilio. Bomberos y sanitarios lograron estabilizarle y trasladarlo al hospital de Llíria, donde permanece fuera de peligro, acompañado por familiares y recibiendo atención psicológica. Según fuentes próximas, la principal hipótesis es un intento autolítico, consecuencia de la presión mediática y personal sufrida en los últimos días.

Este desenlace ha reabierto el debate sobre el acoso mediático, la responsabilidad de los partidos ante los escándalos de titulaciones falsas y, sobre todo, la salud mental de los responsables públicos sometidos a un escrutinio implacable. No han faltado mensajes de apoyo, incluso desde adversarios políticos, recordando que nadie merece verse abocado a una situación tan límite, por mucho que haya cometido errores graves.

El efecto dominó en el PSOE y en la política española

La renuncia de José María Ángel ha dejado un vacío difícil de cubrir en el PSOE valenciano, que pierde a una de sus figuras más carismáticas y experimentadas justo cuando más necesitaba cohesión interna tras las últimas elecciones autonómicas. La dirección socialista se ha visto forzada a acelerar la renovación de sus órganos y a revisar los procesos internos de verificación de currículos, ante el temor de que puedan surgir nuevos casos similares.

El escándalo ha reactivado, además, el debate nacional sobre la verificación de títulos en la función pública y el coste reputacional de los casos de falsificación, que ya han salpicado a otras formaciones. Noelia Núñez, del Partido Popular, fue recientemente protagonista de un caso similar, lo que pone de manifiesto que el problema trasciende siglas y afecta a la confianza ciudadana en la clase política.

Curiosidades y datos poco conocidos