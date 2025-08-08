Jumilla, musulmanes y un polideportivo municipal: cuando Europa defiende sus valores sin complejos no es islamofobia

El municipio murciano de Jumilla ha pasado, en cuestión de días, de ser conocido por su vino a convertirse en el epicentro de una controversia nacional sobre la libertad religiosa, la defensa de los valores europeos y el uso político de la crispación.

Todo ello, en un verano especialmente difícil para el Gobierno Sánchez, asediado por las acusaciones de corrupción y escándalos judiciales.

La chispa saltó cuando el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular gracias a la abstención de VOX, aprobó una moción -con los votos de estos dos partidos- que prohíbe el uso de instalaciones deportivas municipales para actos religiosos ajenos a las actividades organizadas por el propio Consistorio.

La medida, que en la práctica se limitara a vetar la ocupación del polideportivo municipal para rezos masivos durante la celebración de festividades musulmanas como el fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero —tradiciones que en Jumilla implican a unas 1.500 personas— ha desatado un debate de proporciones nacionales.

El falso escándalo de Jumilla es el ejemplo perfecto de cómo maneja la izquierda la propaganda y los sintonizada que esta con sus maniobras la Brunete Pedrete mediática.

Lo único que ha pedido la alcaldesa de esa localidad murciana, Seve González, es que las instalaciones deportivas se empleen para ese fin o para actividades municipales.

Y eso para la izquierda española es xenofobia.

Una vez más se quiere despachar un asunto real y complejo con brochazos partidistas y tergiversaciones del Gobierno Sánchez para tapar sus apuros.

La polémica es muy reveladora por la debilidad que manifiesta en España y en Occidente en general.

Hay dos partidos constitucionales, que son la primera y la tercera fuerza parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que se han puesto de acuerdo en condicionar las manifestaciones de la fe musulmana que se pueden hacer públicamente en Jumilla.

Y, en el trasfondo, resuena la pregunta: ¿será Jumilla el primer capítulo de un cambio más profundo en la relación entre valores europeos, libertad religiosa y gestión política en España?

Y el mensaje, que pocos se atreven a firmular, pero esta en el aire y respaldan cada día más ciudadanos es claro: Si quieres vivir en España debes hacer un mínimo esfuerzo por aceptar sus valores y costumbres.

No ser solo ‘europeo‘ para chupar subsidios y disfrutar de la sanidad gratuita.

Libertad religiosa y valores occidentales: ¿frontera o convivencia?

La Constitución española reconoce la libertad religiosa como un derecho fundamental.

Desde la izquierda, progres de todo pelaje han calificado el veto como “un grave retroceso democrático”.

Los defensores de la moción insisten en que la medida no menciona expresamente ninguna confesión y que se limita a preservar el carácter de las instalaciones deportivas para su uso original o actividades municipales.

En este contexto, emerge un debate crucial: ¿puede una administración restringir el uso de espacios públicos en nombre de los valores y tradiciones locales, sin traspasar los límites del respeto a los derechos fundamentales?

En el trasfondo del caso Jumilla se inscribe una inquietud creciente en toda Europa: ¿cómo defender los valores occidentales sin caer en la islamofobia o sin ser acusado de ella, lo que parece más difícil?

El debate no es exclusivo de España.

Las cifras son elocuentes: en España, más de dos millones de personas profesan el islam.

Fruto de la inmigración, mucha de ella irregular, se calcula que un 5% de la población española es ahora musulmana.

E irá a más, porque tienen más hijos y porque hemos renunciado a controlar nuestras fronteras. Fingir que ese fenómeno no provoca roces es jugar a la ceguera buenista y ‘suicidarse‘.

Cada vez más voces reclaman que la defensa de la identidad cultural europea no puede transformarse en una coartada para excluir o estigmatizar a minorías religiosas.

Todos de acuerdo, pero a los hechos: El consistorio, gobernado por PP y VOX, justifica su decisión en que el clásico degollamiento al que se someten los corderos no se puede realizar en la calle ni en instalaciones deportivas públicas.

La decisión ha sido interpretada por muchos como un síntoma de cómo ciertos discursos —antes relegados a la marginalidad— logran abrirse paso en las instituciones.

El propio Partido Popular, que en el Congreso había rechazado propuestas idénticas de VOX, ha optado en Jumilla por una posición ambigua, justificando la moción como una cuestión de “costumbres municipales” y negando cualquier motivación xenófoba.

La cortina de humo: el Gobierno Sánchez y la gestión del escándalo

Mientras Jumilla acapara portadas y tertulias, el Gobierno Sánchez enfrenta el que probablemente sea su verano más amargo.

Acorralado por los casos de corrupción y la presión judicial, el Ejecutivo ha visto en la polémica de Jumilla una oportunidad para redirigir el foco mediático.

Desde Moncloa se ha agitado la controversia, acusando al PP y a Vox de alimentar la islamofobia y polarizar la sociedad. No han faltado portavoces gubernamentales que, en redes sociales y comparecencias, han señalado la “deriva ultra” de la derecha como el principal peligro para la convivencia.

Sin embargo, la estrategia no está exenta de riesgos.

El uso político de la polémica puede erosionar todavía más la confianza ciudadana en las instituciones y dar munición a quienes denuncian una “cortina de humo” para tapar los escándalos propios. En un contexto de descrédito generalizado, la instrumentalización del debate sobre los valores y la libertad religiosa puede terminar siendo un bumerán para todos los actores implicados.