La mayoría de los españoles apoya que el Estado español recupere competencias de las CC.AA. frente al desguace perpetrado por Sánchez

España despierta este verano con un debate que parecía olvidado, pero que resurge con fuerza: ¿debe el Estado central recuperar competencias cedidas a las comunidades autónomas?

La cuestión, agitada por las políticas de Pedro Sánchez, ha vuelto al centro del escenario, alimentada por la certeza de que el marido de Begoña usa la descentralización como moneda de cambio para mantenerse en el poder.

Según una reciente encuesta de Target Point, publicada en El Debate, un contundente 55 % de los españoles apuesta por recentralizar competencias, reflejando un malestar transversal ante lo que muchos ven como un “desguace” institucional.

Concesiones como la quita de deuda a Cataluña, la transferencia de competencias en inmigración, transporte o seguridad —con los Mossos, la Ertzaintza y la Policía Foral asumiendo roles clave—, han intensifican la sensación de que el modelo autonómico se desborda, alejándose de su espíritu original y de que España como nación está en almoneda.

¿Debe el Estado central recuperar competencias cedidas a las comunidades autónomas?

Una cuestión que parecía enterrada en la Transición ha vuelto a primera línea, agitada por la sensación creciente de que Sánchez ha convertido la política territorial en moneda de cambio para asegurar su supervivencia parlamentaria.

No se trata solo de una cuestión ideológica, sino de una reacción transversal al “desguace” institucional que muchos perciben en las últimas decisiones del Ejecutivo central.

El contexto no es menor.

En los últimos años, el amo del PSOE ha llevado a cabo una serie de concesiones estratégicas a sus socios separatistas y nacionalistas.

Desde la quita multimillonaria de deuda a Cataluña (más de 17.000 millones de euros) hasta la transferencia progresiva de competencias clave en inmigración, gestión de menores extranjeros no acompañados, trenes de cercanías o incluso la gestión fiscal y tributaria propia, el modelo autonómico español ha experimentado una centrifugación sin precedentes.

Especialmente simbólicas han resultado las medidas relativas a la seguridad y la justicia: los Mossos d’Esquadra patrullan ahora puertos y aeropuertos catalanes, mientras que la Ertzaintza vasca y la Policía Foral navarra han asumido competencias antes exclusivas del Estado, como el control del tráfico o la gestión penitenciaria.

Un país fracturado ante el modelo territorial

La respuesta ciudadana no se ha hecho esperar. La encuesta revela matices interesantes:

El 73 % de los votantes de Vox y el 73 % del PP apuestan por devolver poder al Gobierno central, incluso si ello supone reducir el autogobierno regional.

apuestan por devolver poder al Gobierno central, incluso si ello supone reducir el autogobierno regional. Entre los simpatizantes del PSOE, esa cifra desciende al 52 %, un dato nada desdeñable si se tiene en cuenta la tradicional defensa socialista del modelo autonómico.

En Podemos y Sumar, solo un tercio comparte esa visión recentralizadora.

Resulta llamativo que incluso entre quienes han sostenido históricamente posturas autonomistas —como algunos votantes socialistas— crece el hartazgo ante lo que consideran “cesiones sin contrapartidas” o privilegios asimétricos. El respaldo a fortalecer el Estado central no es solo patrimonio de una derecha que clama por “la unidad nacional”, sino también síntoma del malestar ante lo que muchos interpretan como una erosión silenciosa del principio de igualdad entre españoles.

Las claves políticas: cesiones, pactos y desgaste

El origen inmediato de este malestar se encuentra en una cadena de pactos con independentistas catalanes y vascos:

Quita histórica a Cataluña: más allá del impacto financiero, abre el debate sobre si otras comunidades pueden exigir trato semejante.

más allá del impacto financiero, abre el debate sobre si otras comunidades pueden exigir trato semejante. Cupo catalán: emulando el sistema vasco y navarro, amenaza con romper la “caja común” y crear desigualdad fiscal entre territorios.

emulando el sistema vasco y navarro, amenaza con romper la “caja común” y crear desigualdad fiscal entre territorios. Gestión penitenciaria vasca: permitió el traslado masivo de presos etarras al País Vasco y Navarra, generando polémica sobre seguridad y memoria democrática.

permitió el traslado masivo de presos etarras al País Vasco y Navarra, generando polémica sobre seguridad y memoria democrática. Transferencia policial: desaparición efectiva de la Guardia Civil en carreteras navarras y presencia autonómica reforzada en infraestructuras clave.

Estos movimientos han sido interpretados por amplios sectores sociales como un precio político pagado para garantizar apoyos parlamentarios puntuales —ya sea para aprobar presupuestos o evitar mociones adversas— más que como parte de una estrategia federalista coherente. El término “desguace” utilizado en medios críticos no es casual: transmite la impresión de desmontaje pieza a pieza del entramado institucional construido desde 1978.

El factor Vox y PP: recentralización como bandera

En este escenario polarizado, tanto Vox como Partido Popular han encontrado terreno fértil para reivindicar la recentralización como solución. Sus líderes insisten en que solo un Estado fuerte puede garantizar igualdad y cohesión. Las cifras lo avalan: el 73 % de sus votantes respaldan sin matices devolver competencias clave al Ejecutivo central. El discurso va más allá del simple rechazo al independentismo; plantea dudas sobre la viabilidad financiera y operativa del modelo autonómico tal como está diseñado actualmente.

No obstante, esta postura no está exenta de riesgos políticos. Los partidos regionalistas —y algunos barones autonómicos— advierten que cualquier paso atrás podría generar tensiones mayores e incluso alimentar el victimismo nacionalista. Como ejemplo reciente, Nueva Canarias alertaba hace pocas semanas sobre cómo cualquier pacto PP-Vox podría poner “en riesgo el autogobierno democrático” canario.

El PSOE entre dos aguas: pragmatismo o desgaste

El PSOE vive su propio dilema interno. Aunque más de la mitad de sus votantes son proclives a reforzar el Estado central (52 %), la dirección federal mantiene su apuesta por el diálogo territorial e incluso por fórmulas asimétricas adaptadas a cada comunidad autónoma. Pedro Sánchez ha defendido reiteradamente que estas cesiones son necesarias para asegurar la estabilidad parlamentaria y evitar bloqueos institucionales. Sin embargo, voces críticas dentro del propio partido temen un coste electoral elevado si cala entre su electorado la imagen de debilidad ante los nacionalismos periféricos.

El equilibrio es delicado: mientras algunos líderes territoriales socialistas reclaman mayor uniformidad y control estatal, otros temen perder poder e influencia regional frente a una hipotética recentralización impulsada desde La Moncloa.

La opinión pública, entre el hartazgo y la incertidumbre

La percepción generalizada es que la descentralización ha llegado a un punto crítico. Muchos ciudadanos cuestionan si tiene sentido mantener diferencias tan marcadas en educación, sanidad o fiscalidad según el lugar donde se resida. El argumento recurrente es sencillo: “mismos derechos, mismas obligaciones”. Pero no faltan quienes advierten contra una respuesta emocional que olvide los beneficios históricos del modelo autonómico para cohesionar territorios diversos.

Pese al ruido político, el sondeo revela también un porcentaje significativo (11 %) que admite no tener una opinión clara sobre este complejo dilema. Es posible que parte del electorado esté saturado tras años de disputa territorial sin soluciones definitivas.

Curiosidades y datos llamativos sobre el caso

En Cataluña se estudia implantar un sistema fiscal propio inspirado en el concierto vasco; algo impensable hace solo una década.

Navarra fue pionera en obtener transferencias exclusivas en materia de tráfico; desde entonces ni rastro visible de Guardia Civil en sus carreteras.

El traspaso penitenciario al País Vasco permitió trasladar más presos etarras allí en dos años que en toda la década anterior.

Pese a todo, solo un tercio del electorado progresista apoya abiertamente devolver competencias al Estado central; pero entre jóvenes menores de 30 años ese porcentaje sube ligeramente.

La expresión “desguace institucional” —popularizada por tertulianos críticos— ya forma parte habitual del debate mediático sobre España.

La batalla por las competencias territoriales sigue abierta… Y vista la tendencia demoscópica, todo apunta a que marcará buena parte del curso político venidero.