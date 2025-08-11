Baldoví y el ‘licenciado’ imposible: el catalanista valenciano también falsea su currículum con el título fake de Licenciado en Magisterio

Otro más y son ya centenares.

La política española tiene un imán para los títulos extravagantes.

Esta vez, el protagonista es Joan Baldoví, referente del valencianismo progresista y rostro de Compromís, señalado por figurar como “Licenciado en Magisterio” en su perfil institucional en las Cortes Valencianas.

La etiqueta es más que rimbombante: es inexistente.

En España, Magisterio fue una diplomatura antes del Plan Bolonia y hoy es un grado universitario, pero jamás ha sido una licenciatura.

La denuncia, publicada en las últimas horas por medios digitales, añade leña a un fuego conocido: la proclividad de la izquierda a “engordar” currículos con denominaciones creativas, másteres dudosos o equívocos terminológicos que elevan el rango académico por la vía del adjetivo.

El detalle no es menor.

En un ecosistema donde la credibilidad se dirime al milímetro, la elección de una palabra —“licenciado”— marca la diferencia entre un expediente correcto y un trampantojo académico. Y, en política, los trampantojos suelen pasar factura.

Qué dice la norma (y por qué “licenciado en Magisterio” no existe)

Antes de Bolonia: el sistema distinguía entre diplomaturas (3 años) y licenciaturas (5 años). Magisterio era una diplomatura, no una licenciatura.

(3 años) y (5 años). era una diplomatura, no una licenciatura. Después de Bolonia: la estructura se reorganiza en grado , máster y doctorado . Magisterio pasa a ser Grado en Educación Infantil o Primaria , con 240 ECTS; no hay “licenciaturas” en el nuevo sistema.

, y . pasa a ser , con 240 ECTS; no hay “licenciaturas” en el nuevo sistema. Traducción práctica: ni en el modelo antiguo ni en el nuevo hubo un título oficial denominado “Licenciado en Magisterio”. Decirlo hoy equivale a mezclar dos categorías incompatibles: el nombre de una antigua diplomatura con el rango de una antigua licenciatura.

Este marco es pacífico en la doctrina universitaria y en la divulgación institucional: la reforma de Bolonia eliminó la categoría de “licenciatura” como tal, sustituyéndola por el grado como primer ciclo. Quien pretenda conservar la nomenclatura “licenciado” debería hacerlo con títulos anteriores y solo cuando la carrera fuese realmente una licenciatura. Magisterio, insistamos, no lo fue.

El caso Baldoví en clave política valenciana

Según la información difundida en las últimas 24-48 horas, el perfil de Baldoví en las Cortes Valencianas habría incorporado la expresión “Licenciado en Magisterio”, generando una polémica inmediata sobre la veracidad de la titulación y la transparencia del dirigente. La controversia interpela a un político con experiencia institucional y con una imagen labrada en la defensa de lo público, lo que multiplica la sensibilidad del caso.

Claves políticas del episodio:

Credibilidad y coherencia: para un líder que exige estándares éticos altos, el listón sobre el propio currículum es ineludible. Una inflación terminológica erosiona ese capital simbólico.

erosiona ese capital simbólico. Efecto arrastre en Compromís: la coalición ha construido marca sobre la idea de pulcritud institucional. Cualquier sombra académica tiene impacto de reputación colectiva.

Marco valenciano: con la Generalitat bajo el gobierno del PP-Vox y una oposición que busca recuperar tracción, un desliz curricular ofrece munición a los rivales.

La anatomía del “título fake”: por qué pasa y por qué importa

No estamos ante una novedad. La política española acumula una hemeroteca de másteres “creativos” y titulaciones “equivalentes” que, al escrutinio, no cuadran con los boletines oficiales. En el lado progresista, casos recientes han abierto la puerta a una narrativa sobre la tendencia de la izquierda a “hinchar” currículos: no siempre se demuestra mala fe, pero sí un patrón de licencias semánticas que pretende ampliar prestigio a golpe de título.

Razones frecuentes:

Herencias del sistema dual: muchos políticos formados en el modelo pre-Bolonia tienden a traducir su título a categorías hoy inexistentes o a “equiparar” sin base legal.

tienden a traducir su título a categorías hoy inexistentes o a “equiparar” sin base legal. Comunicación política: expresar “licenciado” suena más robusto que “diplomado” o “grado”, aunque no sea correcto.

Falta de verificación interna: gabinetes que no pasan el “control de calidad” terminológico antes de publicar perfiles oficiales.

Por qué importa:

Transparencia: la ciudadanía presume que un perfil institucional es exacto y verificable. No lo es si mezcla nomenclaturas.

es exacto y verificable. No lo es si mezcla nomenclaturas. Igualdad de mérito: quienes cursaron Magisterio con rigor no necesitan coronas falsas. La confusión degrada el valor real del título.

con rigor no necesitan coronas falsas. La confusión degrada el valor real del título. Precedente: si se tolera una etiqueta inexistente, se abre la puerta a una laxitud en la que todo cabe.

Contexto de Bolonia: lo que conviene recordar

El Espacio Europeo de Educación Superior impuso una arquitectura clara: grados (3-4 años), másteres (1-2 años) y doctorado. Las viejas licenciaturas desaparecieron como denominación y estructura, siendo sustituidas por grados ; las diplomaturas también se integraron en grados.

impuso una arquitectura clara: grados (3-4 años), másteres (1-2 años) y doctorado. Las viejas desaparecieron como denominación y estructura, siendo sustituidas por ; las también se integraron en grados. En educación, Magisterio se transformó en Grados específicos (Infantil, Primaria), de 240 ECTS. No existe una “licenciatura” en esa rama.

se transformó en específicos (Infantil, Primaria), de 240 ECTS. No existe una “licenciatura” en esa rama. Las universidades y administraciones autonómicas explican desde hace años que la conversión Bolonia no autoriza a “renombrar” títulos con categorías previas por simple preferencia comunicativa.

En otras palabras: llamarle “licenciatura” a Magisterio es como llamar “pesetas” a un pago en euros y pretender que el banco no se dé cuenta.

Escenarios y consecuencias posibles

Rectificación express: la vía más lógica para Baldoví sería corregir la mención, acreditar el título real y explicar el error. Cuanto más clara la fe de erratas, menor desgaste.

sería corregir la mención, acreditar el título real y explicar el error. Cuanto más clara la fe de erratas, menor desgaste. Debate parlamentario: el PP y Vox podrían exigir comparecencias o mociones simbólicas por “falsedad en perfil institucional”. La oposición se mide por su capacidad de cerrar el capítulo o estirarlo.

y podrían exigir comparecencias o mociones simbólicas por “falsedad en perfil institucional”. La oposición se mide por su capacidad de cerrar el capítulo o estirarlo. Efecto boomerang mediático: la polémica puede reavivar el debate sobre títulos inflados en todo el espectro político. Nadie está a salvo de la hemeroteca.

en todo el espectro político. Nadie está a salvo de la hemeroteca. Reglas de estilo institucional: las Cortes Valencianas podrían reforzar protocolos de verificación curricular para cargos electos y personal de confianza.

Qué verificar y cómo contarlo: caja de herramientas para no tropezar

Comprobar siempre la denominación oficial del título en el año de expedición.

Diferenciar con claridad: diplomatura (pre-Bolonia), licenciatura (pre-Bolonia), grado (post-Bolonia), máster, doctorado.

Evitar equivalencias caseras: “lo mío es como una licenciatura” no es una categoría válida.

Publicar el nivel con su nombre exacto y, si procede, el plan de estudios o la universidad.

Detalles prácticos y curiosidades

Frase hecha a evitar: “licenciado en Magisterio”. Exactitud alternativa: “Diplomado en Profesorado de EGB/ Magisterio” (según plan antiguo) o “Grado en Educación Primaria/Infantil” (según plan Bolonia).

El término “licenciado” pervive en el lenguaje coloquial, pero no en la arquitectura oficial post-Bolonia . En documentos institucionales conviene usar el vocabulario vigente.

. En documentos institucionales conviene usar el vocabulario vigente. Un buen test: si la denominación no aparece en la normativa universitaria o en el real decreto de ordenación de enseñanzas, probablemente es un “invento” comunicativo.

Lista de control rápida: ¿Existe ese título como categoría oficial? [Sí/No] ¿Corresponde al plan de estudios del año en que se obtuvo? [Sí/No] ¿Se puede acreditar con certificado o suplemento europeo al título? [Sí/No]



Notas finales sobre el caso:

La pieza informativa que detonó la polémica subraya la contradicción concreta del rótulo “Licenciado en Magisterio” en el perfil de Baldoví , una formulación incompatible con la normativa universitaria histórica y vigente.

, una formulación incompatible con la normativa universitaria histórica y vigente. El episodio, más allá del rifirrafe, deja una enseñanza útil: en política, los currículos no admiten poesía. Y menos aún, licenciaturas fantasma.

Curiosidades y datos: