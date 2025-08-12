La cloaca del PSOE se reunió para garantizar que Cerdán no cantase aunque lo imputaran

El guion se escribió en privado y con prisa.

Y el punto de partida, según fuentes conocedoras, fue rotundo: Santos Cerdán no ‘cantaría‘ ni siquiera si resultaba imputado.

Allí mismo se diseñaron movimientos para actuar contra la Fiscalía Anticorrupción y desacreditar a su jefe, Alejandro Luzón, en paralelo a la difusión y el impacto político del informe de la UCO que cercaba al entonces secretario de Organización del PSOE.

Como revela Carlos Cuesta en Libertad Digital, La reunión duró casi tres horas y media, con una agenda tan precisa como ambiciosa: blindaje político, contención mediática y ofensiva institucional.

A día de hoy, 12 de agosto de 2025, el episodio encaja en un rompecabezas más amplio: el derrumbe de la cúpula operativa socialista tras la dimisión de Cerdán el 12 de junio, precipitada por el informe de la UCO con grabaciones y presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública.

El propio Cerdán anunció la entrega de su acta y se comprometió a declarar ante el Supremo, mientras Pedro Sánchez preparaba explicación política desde Ferraz. En paralelo, el foco se desplazaba hacia las llamadas “cloacas” del partido y a la operativa de Leire Díez, figura clave del engranaje.

El marco: el informe de la UCO y la caída de Cerdán

La UCO remitió al Tribunal Supremo un informe con grabaciones en las que se discuten deudas con constructoras, presuntamente ligadas a amaños de adjudicaciones durante la etapa de José Luis Ábalos en Transportes.

en las que se discuten deudas con constructoras, presuntamente ligadas a durante la etapa de en Transportes. La investigación apunta a comisiones y a una estructura jerárquica con papel “preeminente” de Cerdán, según análisis y documentación posteriores publicados por la prensa.

y a una con papel “preeminente” de Cerdán, según análisis y documentación posteriores publicados por la prensa. Bajo ese telón de fondo, en marzo se habrían producido dos reuniones clave para contener daños: la del 10 de marzo destaca por su objetivo de “certificar” el silencio de Cerdán y por preparar una campaña contra Anticorrupción.

El detalle no es menor: ese 10 de marzo ya se especulaba con el informe de la UCO, cuya existencia el Gobierno desmentía en público, mientras en privado se calibraban contramedidas para que el texto no “desequilibrara” el caso contra los intereses del Ejecutivo y el PSOE.

Los contenidos sensibles: hidrocarburos, Gürtel y la “Pano”

El orden del día, descrito por fuentes que estuvieron al tanto, revela el alcance de la maniobra: operaciones de hidrocarburos en torno a “Glasgow, Hafesa y Aldama”, conexiones con Gürtel y referencias a “la Pano [Carmen]”, además de menciones a una determinada compañía del sector que, según la versión de Leire Díez, estaría detrás de esas operaciones con “connivencia de la UCO”. El objetivo: construir narrativas que desacreditaran a investigadores y a fiscales vinculados a las causas que incomodaban al partido.

No se trató de una reunión aislada en mitad del vendaval. Formaba parte de un “archivo central” alojado en la nube, un drive con carpetas temáticas, responsables asignados y una “cascada de documentos” sobre UCO, policías, Anticorrupción (Luzón), Grinda, Peinado o la jueza Biedma, con el fin de impulsar acciones destinadas a sacar de la carrera judicial o fiscal a perfiles relevantes en causas sensibles para el PSOE. El método, según la misma documentación y testimonios, pasaba incluso por fabricar cadenas de denuncias falsas para dañar a investigadores o periodistas vinculados a casos de corrupción que afectaban al Gobierno.

La cloaca se mueve: ofertas a fiscales y nuevos frentes

En paralelo a esa ingeniería de contención, se produjeron maniobras delicadas: la oferta de una reunión entre un fiscal que investigó el caso Villarejo, Ignacio Stampa, y el propio Santos Cerdán; cita que, según fuentes fiscales, terminó con Leire Díez apareciendo en el encuentro, organizado por el empresario Javier Pérez Dolset, el 7 de mayo. La Fiscalía Provincial de Madrid solicitó abrir diligencias por un posible intento de soborno a Stampa y al fiscal del “caso 3%”, José Grinda, con Leire Díez y Pérez Dolset en el foco. Ese carril refuerza el patrón: acercamientos a operadores clave para modular investigaciones en curso.

Los vínculos Leire–Cerdán: una proximidad incómoda

La figura de Leire Díez emerge como pieza operativa y enlace. Exresponsable de comunicación en Enusa y directiva en Correos, su cercanía al PSOE está documentada: fotos con líderes, mensajes de apoyo y presencia en Ferraz; incluso la propia dirección del partido reconoció que Cerdán la conocía “desde hace años” como militante. En semanas recientes, distintos medios han descrito una relación estrecha y sostenida entre Leire Díez y Santos Cerdán, con seguimiento y supervisión de reuniones en un despacho de Diego de León, en Madrid, donde se coordinaban supuestas “víctimas de las cloacas” del PP, un relato que Cerdán habría supervisado personalmente en algunos momentos.

El itinerario de vínculos incluye el papel del abogado Jacobo Teijelo como nexo: participó en polémicas videoconferencias y posteriormente ejerció defensa de Cerdán , coincidiendo con su ingreso en Soto del Real ; ha sido citado a declarar como testigo el 11 de noviembre , la misma fecha fijada para la declaración de Leire Díez como investigada.

como nexo: participó en polémicas videoconferencias y posteriormente ejerció defensa de , coincidiendo con su ingreso en ; ha sido citado a declarar como testigo el , la misma fecha fijada para la declaración de como investigada. Este encaje temporal y funcional alimenta la tesis de un tándem Cerdán–Leire capaz de coordinar mensajes, contactos y documentación para influir en procesos abiertos que salpicaban al partido.

La lectura política: del “no hablará” al desgaste institucional

La estrategia de “certificar” el silencio de Cerdán buscaba contener la responsabilidad penal y, sobre todo, aislar el impacto político , minimizando el riesgo de salpicaduras en la cúpula socialista.

buscaba y, sobre todo, , minimizando el riesgo de salpicaduras en la cúpula socialista. La ofensiva contra Anticorrupción y su jefe, Alejandro Luzón , apunta a un choque institucional : desgastar a quien tiene el timón de algunas causas sensibles es una forma de restar credibilidad a su trabajo y ganar tiempo en la arena política.

y su jefe, , apunta a un : desgastar a quien tiene el timón de algunas causas sensibles es una forma de restar credibilidad a su trabajo y ganar tiempo en la arena política. El desenlace inmediato fue la dimisión de Cerdán y su salida del escaño, con Ferraz abriendo un cortafuegos que no ha evitado el creciente escrutinio sobre Leire Díez y los movimientos atribuidos a la “cloaca”.

A partir de ahí, la presión informativa y judicial no ha menguado. Algunas piezas periodísticas han subrayado contradicciones del exnúmero tres del PSOE en su defensa pública, alusiones a su papel de mediador con constructoras y cifras de mordidas bajo sospecha, en un marco que la UCO describe con “relación vertical” y rol preeminente. Es el contexto sobre el que se montó la reunión de marzo: blindaje del testigo principal y desactivación del adversario institucional.

Lo que viene: calendario, frentes y efectos colaterales

El frente judicial se ordena en torno a las citaciones de noviembre y los procedimientos en juzgados de Madrid por los presuntos intentos de soborno a fiscales .

y los en juzgados de Madrid por los presuntos intentos de . La narrativa política girará sobre dos ejes: la autonomía del Ministerio Fiscal en Anticorrupción y la viabilidad de la tesis de “casos aislados” frente al patrón de operaciones coordinadas descrito en documentos y testimonios.

del Ministerio Fiscal en Anticorrupción y la de la tesis de “casos aislados” frente al patrón de descrito en documentos y testimonios. La posición de Ferraz se condiciona por el material de la UCO y por cualquier confirmación judicial que enlace la estructura del partido con las acciones de la denominada “cloaca”.

Apuntes y curiosidades del caso