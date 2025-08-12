Seis hilos rojos: los vínculos que atan a la ‘fontanera’ Leire Díez con el ‘aparátchik’ Santos Cerdán

Arrancó como un murmullo de pasillo y acabó convertida en una madeja de seis vínculos que nadie en Ferraz logra explicar sin bajar la mirada.

La ‘fontanera’ Leire Díez, hasta hace nada una figura discreta con paso firme por empresas públicas y círculos socialistas, aparece unida al ‘aparátchik‘ socialista Santos Cerdán por una cadena de episodios que cuestionan el cortafuegos oficial del partido.

A día de hoy, 12 de agosto de 2025, el caso ya no se reduce a un error de casting.

Los lazos documentados entre ambos apuntan a una colaboración sistemática de meses en operaciones sensibles, con ramificaciones en la Fiscalía, la UCO y empresarios con negocios relevantes.

Y todo en el contexto de una crisis orgánica que ha forzado dimisiones, ha tensado la coalición y ha puesto al PSOE bajo el foco de posibles delitos de cohecho y financiación ilegal en varias piezas que se cruzan en el tablero.

Importante reseñar que el exsecretario de Organización del PSOE lleva ya 44 días en la cárcel de Soto del Real, desde su ingreso el 30 de junio de 2025 hasta leste martes.

Las seis conexiones que marcan el caso

Primera parada: Ferraz (3 de junio) . Leire Díez se da de baja del partido y es recibida personalmente por Santos Cerdán , a petición propia. Allí entrega un pendrive con “años de trabajo periodístico” sobre “víctimas de malas praxis policiales”. El USB acaba en la Fiscalía General remitido por el PSOE, en un intento de desmarque institucional del escándalo de la ‘fontanera’.

. Leire Díez se da de baja del partido y es recibida personalmente por , a petición propia. Allí entrega un con “años de trabajo periodístico” sobre “víctimas de malas praxis policiales”. El USB acaba en la remitido por el PSOE, en un intento de desmarque institucional del escándalo de la ‘fontanera’. Segunda: la agenda paralela . Medios de referencia detallan que los vínculos entre Díez y Cerdán van más allá del contacto político convencional. Se trató de una coordinación continuada con fines operativos, que incluye la búsqueda de información sensible sobre jueces, periodistas y, de forma destacada, sobre la UCO .

. Medios de referencia detallan que los van más allá del contacto político convencional. Se trató de una con fines operativos, que incluye la búsqueda de información sensible sobre y, de forma destacada, sobre la . Tercera: de Ferraz a Diego de León . El rastro conecta sedes políticas y despachos privados, con la relación con el abogado Teijelo como uno de los hitos en esa geografía del poder informal. Ese perímetro, entre sedes del partido y nodos de influencia en Madrid, ilustra el circuito por donde discurrió la ‘fontanería’.

. El rastro conecta sedes políticas y despachos privados, con la como uno de los hitos en esa geografía del poder informal. Ese perímetro, entre sedes del partido y nodos de influencia en Madrid, ilustra el circuito por donde discurrió la ‘fontanería’. Cuarta: la UCO como objetivo . Díez presionó para obtener datos contra el teniente coronel Antonio Balas , jefe de Delincuencia Económica de la UCO, la unidad que investigaba ramales que afectan al PSOE. La operación, en palabras de las grabaciones publicadas, buscaba información que erosionara a la unidad y su liderazgo.

. Díez presionó para obtener datos contra el teniente coronel , jefe de Delincuencia Económica de la UCO, la unidad que investigaba ramales que afectan al PSOE. La operación, en palabras de las grabaciones publicadas, buscaba información que erosionara a la unidad y su liderazgo. Quinta: la promesa a Stampa . El fiscal Ignacio Stampa relata que una persona le trasladó que Cerdán quería verle para “ofrecerme disculpas, en nombre del Gobierno”. Al encuentro no acudió Cerdán: aparecieron Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset , interesados en que el fiscal facilitara información interna de Anticorrupción sobre investigaciones y fiscales, extremo de máxima gravedad institucional.

. El fiscal relata que una persona le trasladó que para “ofrecerme disculpas, en nombre del Gobierno”. Al encuentro no acudió Cerdán: aparecieron y el empresario , interesados en que el fiscal sobre investigaciones y fiscales, extremo de máxima gravedad institucional. Sexta: la entrega y la caída. Con el goteo de informaciones, Cerdán dimite el 12 de junio y abandona su escaño tras un informe de la UCO que lo implica en una presunta trama de comisiones por adjudicaciones en Transportes; después, ingresa en prisión preventiva el 30 de junio. Díez queda citada como investigada en Madrid por su presunta participación en una red de influencias destinada a frenar actuaciones de la UCO.

Lo que está en juego: Fiscalía, cohecho y financiación

El itinerario de Díez tiene un punto especialmente delicado: su capacidad —o promesa— de interlocución al más alto nivel. Según los testimonios y comunicaciones que obran en causas y medios, ofreció “el aval de las más altas instituciones” y “apoyo del Gobierno” a interlocutores fiscales a cambio de datos útiles para los intereses del PSOE. Esto eleva el listón de la investigación desde la ética pública hasta la posible tipificación penal, por el riesgo de interferencia en órganos constitucionales.

En paralelo, la Fiscalía de Madrid ha impulsado actuaciones por “intentos de soborno” que podrían encajar en cohecho, con menciones explícitas al papel del empresario Javier Pérez Dolset en los episodios que rodean la reunión con Stampa. La línea roja es evidente: si se acreditan dádivas, promesas o presiones para obtener información reservada, el caso dará un salto cualitativo.

El mapa se complica con indicios de financiación ilegal en el entorno socialista, reportados en líneas de investigación que no siempre coinciden con la ‘trama Díez’, pero que comparten actores, tiempos y objetivos. La presunta red de adjudicaciones a cambio de comisiones que salpica a Cerdán y la campaña opaca contra magistrados, periodistas y la UCO forman un ecosistema con vasos comunicantes: influencia, fondos y control del relato.

Quién es Leire Díez y cómo llegó hasta aquí

Trayectoria pública: cargos directivos en Enusa (2018) y Correos (2021); militante activa del PSOE y ex teniente de alcalde en Vega de Pas . Perfil político-técnico, con visibilidad creciente desde 2024.

(2018) y (2021); militante activa del PSOE y ex teniente de alcalde en . Perfil político-técnico, con visibilidad creciente desde 2024. Rasgos operativos: cultivó accesos y puentes con dirigentes, periodistas, abogados y miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad. De ahí el apodo de “fontanera” : arreglar, taponar, reconducir. Su propio relato dice “investigación periodística”; el PSOE la desmarca y niega vínculo laboral. El debate no es semántico, es probatorio.

y con dirigentes, periodistas, abogados y miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad. De ahí el apodo de : arreglar, taponar, reconducir. Su propio relato dice “investigación periodística”; el la desmarca y niega vínculo laboral. El debate no es semántico, es probatorio. La narrativa de defensa: insiste en que actuaba por cuenta propia y con fines periodísticos. Pero los “todos los caminos… pasaban por Cerdán” se han convertido en un marco interpretativo sólido a la luz de la secuencia de reuniones, entregas y promesas.

Impacto político inmediato

En Ferraz , el caso cavó una brecha: salida de Cerdán , revisión de equipos y tono defensivo en rueda de prensa. El presidente Pedro Sánchez alegó haber sido “engañado”, en un intento de encapsular responsabilidades y cortar la hemorragia.

, el caso cavó una brecha: salida de , revisión de equipos y tono defensivo en rueda de prensa. El presidente alegó haber sido “engañado”, en un intento de encapsular responsabilidades y cortar la hemorragia. En la coalición , los socios piden “reseteo” y marco nuevo, con la vista puesta en estabilizar la legislatura. La oposición, por su parte, teje el relato de degradación institucional y exige desclasificar comunicaciones y agendas.

, los socios piden y marco nuevo, con la vista puesta en estabilizar la legislatura. La oposición, por su parte, teje el relato de y exige desclasificar comunicaciones y agendas. En la judicialización, las piezas se mueven en paralelo: la causa por cohecho y tráfico de influencias asociada a la ‘fontanera’; la trama de adjudicaciones y comisiones; y el frente reputacional por la supuesta unidad de desinformación contra UCO, jueces y periodistas.

Claves para entender el tablero

El valor del ‘pendrive’ : no es solo un objeto; es la coartada documental de una “investigación” presentada en Fiscalía que, según PSOE, avalaría el corte con Díez. Para los investigadores, puede ser un índice de método : cómo se recopiló, con quién se compartió, a quién buscaba favorecer.

: no es solo un objeto; es la de una “investigación” presentada en Fiscalía que, según PSOE, avalaría el corte con Díez. Para los investigadores, puede ser un : cómo se recopiló, con quién se compartió, a quién buscaba favorecer. La reunión con Stampa : si se confirma la promesa de “disculpas en nombre del Gobierno” y la solicitud de información interna , el caso cruza la frontera de lo político a lo institucional, con consecuencias penales y disciplinarias para implicados y valedores.

: si se confirma la y la solicitud de , el caso cruza la frontera de lo político a lo institucional, con consecuencias penales y disciplinarias para implicados y valedores. El tramo UCO: poner en el punto de mira al jefe de Delincuencia Económica, con causas sensibles sobre la mesa, expone una intencionalidad difícil de maquillar. Y refuerza la tesis de una operación coordinada.

Qué puede pasar en los próximos meses

Declaración de Díez en Madrid y eventuales nuevas citaciones. Diligencias ampliadas sobre la participación de empresarios (Pérez Dolset) y posibles retornos. Cruce de comunicaciones que confirme o descarte la interlocución con Cerdán y terceros. Efectos colaterales en la cúpula del PSOE: reconfiguración orgánica y encaje con la agenda de gobierno.

Detalles y curiosidades del caso