El catalanista valenciano Joan Baldoví corrige a toda prisa su currículum tras ser pillado in fraganti

En política, la credibilidad es tan frágil como una copa de cristal en una mascletà.

El último ejemplo lo firma Joan Baldoví, quien ha pasado en apenas 48 horas de presumir de “licenciado en Magisterio” a recular y admitir que, en realidad, solo ostenta la condición de diplomado.

A día de hoy, 13 de agosto de 2025, el catalanista valenciano ha tenido que corregir su perfil institucional tras la polémica desatada por un error que podría parecer un simple despiste… si no fuera porque en política los detalles importan, y mucho.

El asunto explotó cuando varios medios digitales señalaron que Baldoví se presentaba oficialmente como “licenciado”, una categoría académica inexistente para los estudios de Magisterio desde hace décadas. La hemeroteca es implacable: ni antes ni después del Plan Bolonia ha existido en España una licenciatura específica en Magisterio, sino diplomaturas y, posteriormente, grados universitarios.

De diplomado a licenciado (y vuelta): el contexto académico

Para entender el trasfondo, conviene repasar el contexto normativo:

Antes del Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia), los estudios de Magisterio se cursaban como diplomatura universitaria.

Tras Bolonia (implantado entre 2007 y 2010), las diplomaturas y licenciaturas desaparecieron como tales y fueron sustituidas por grados (normalmente de 3 o 4 años).

No existe ni ha existido oficialmente la categoría “licenciatura en Magisterio” en ninguna universidad española. El título habilitante previo a Bolonia era el de diplomado.

Por tanto, inflar el currículum atribuyéndose una licenciatura en Magisterio es como intentar colar un billete del Monopoly en una ventanilla del Banco de España.

Efecto dominó: repercusiones políticas y mediáticas

La corrección pública del currículum por parte de Baldoví ha tenido varias derivadas inmediatas:

Desgaste reputacional : Para un político que presume de ética y transparencia, el mínimo desliz académico multiplica la erosión simbólica. Más aún cuando su partido, Compromís, ha hecho bandera de la regeneración y la pulcritud institucional.

: Para un político que presume de ética y transparencia, el mínimo desliz académico multiplica la erosión simbólica. Más aún cuando su partido, Compromís, ha hecho bandera de la regeneración y la pulcritud institucional. Munición para la oposición : Tanto el Partido Popular como Vox han aprovechado para exigir explicaciones públicas e incluso sugerir comparecencias o mociones simbólicas por “falsedad en perfil institucional”. La oposición mide sus fuerzas para ver hasta dónde puede estirar el episodio o si conviene dejarlo pasar con la fe de erratas.

: Tanto el Partido Popular como Vox han aprovechado para exigir explicaciones públicas e incluso sugerir comparecencias o mociones simbólicas por “falsedad en perfil institucional”. La oposición mide sus fuerzas para ver hasta dónde puede estirar el episodio o si conviene dejarlo pasar con la fe de erratas. Efecto boomerang mediático: El caso ha servido para reavivar un clásico del verano: el debate sobre los títulos inflados entre políticos. Nadie está a salvo del archivo digital ni del ojo escudriñador de los medios: los errores pasados vuelven como un boomerang cada vez más afilado.

¿Cómo pudo ocurrir? Las trampas del lenguaje curricular

No es la primera vez que un político cae en la tentación de “embellecer” su hoja de servicios académicos. El problema suele estar en confundir —a veces interesadamente— términos como diplomatura, licenciatura o grado. Sin embargo, la administración universitaria y las propias Cortes advierten desde hace años:

Publicar exactamente la denominación oficial del título obtenido.

No recurrir a equivalencias caseras tipo “lo mío es como una licenciatura”.

Adjuntar si es necesario el plan académico o el nombre concreto expedido por la universidad.

Con estos criterios sobre la mesa, Baldoví no tenía margen para justificar ese salto cualitativo.

El contexto valenciano: entre PP-Vox y Compromís

El momento no podía ser más delicado para Compromís. Con la Generalitat bajo gobierno PP-Vox y Compromís tratando de mantener su papel como voz alternativa progresista y valencianista, cualquier resbalón se magnifica. La anécdota curricular se convierte así en munición política:

Compromís intenta zanjar rápido el episodio para proteger su marca.

intenta zanjar rápido el episodio para proteger su marca. PP y Vox ven la ocasión para desgastar a sus rivales con mociones parlamentarias o exigencias éticas.

ven la ocasión para desgastar a sus rivales con mociones parlamentarias o exigencias éticas. Se plantea incluso reforzar los protocolos internos de verificación curricular tanto para cargos electos como personal eventual.

Lo que dice Bolonia… y lo que dice la calle

El caso sirve además para refrescar algunas nociones básicas sobre titulaciones universitarias vigentes:

Título antiguo Equivalente actual (Bolonia) Duración habitual Rama de Magisterio Diplomatura Grado 3 años (antiguo) Sí Licenciatura Grado + Máster 4-5 años No existe en Magisterio Grado Grado 4 años Sí

Ni antes ni después del cambio normativo existe licencia posible para atribuirse un título superior al obtenido.

Curiosidades sobre otros casos similares… y moraleja veraniega

La política española está repleta de episodios similares: desde másteres fantasma hasta cursos acelerados. Cada cierto tiempo surge un caso que recuerda a los políticos la importancia (y el peligro) de presumir más allá del boletín oficial. A veces basta con una rectificación rápida; otras, el daño queda grabado a fuego lento.

Como dato curioso, en algunos parlamentos autonómicos ya existen procedimientos específicos para verificar títulos académicos antes incluso de tomar posesión del cargo. Quizás haya llegado el momento de aplicar ese mismo celo también a los perfiles digitales… aunque eso implicaría revisar más currículos que las matrículas universitarias durante septiembre.

Mientras tanto, los memes sobre “diplomados con pedigrí” ya circulan con soltura por las redes sociales. Y es que en pleno agosto cualquier resbalón político puede convertirse —con algo de sorna— en el tema estrella del chiringuito.