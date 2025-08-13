Sánchez tuitea panza al sol en La Mareta mientras 6.000 españoles huyen de sus casas por el fuego

Ni está ni se espera.

la verdad es que lo tiene complicado, porque donde asoma la jeta lo abuchean, pero el marido de Begoña podría y debería hacer algo más que tuitear panza al sol.

En pleno mes de agosto, con la canícula azotando la península y los telediarios llenos de imágenes de vecinos desalojando sus casas entre llamas, Pedro Sánchez se relaja en el palacio de La Mareta.

La residencia vacacional, situada en la costa de Lanzarote y propiedad del Estado, se ha convertido en escenario recurrente de descanso presidencial.

Mientras tanto, más de 6.000 españoles han tenido que abandonar sus hogares ante la virulencia de los incendios forestales que avanzan sin control por distintas provincias del país.

La situación, lejos de ser una anécdota veraniega, está marcando uno de los veranos más difíciles para miles de familias. La combinación de calor extremo y tormentas secas ha creado el “cóctel perfecto” para la proliferación de fuegos devastadores, especialmente en Cáceres, Lleida, León y otras zonas del centro y noroeste peninsular.

Los datos son demoledores: solo en lo que va de año se han quemado casi 70.000 hectáreas –más que todo lo registrado en 2024– y los evacuados suman varios miles en apenas una semana.

Incendios fuera de control: cifras récord y tragedias personales

En 2025 se han producido ya 187 incendios forestales significativos, superando la media anual reciente y dejando un saldo trágico: al menos cinco fallecidos hasta la fecha, entre ellos un voluntario que perdió la vida ayudando a apagar uno de los focos en León.

La superficie arrasada supera con creces las expectativas habituales: sólo Cáceres suma 8.800 hectáreas abrasadas –más del doble de lo habitual– mientras que Lleida multiplica por 16 su media histórica para estas fechas.

La factura económica es igualmente desorbitada. Se calcula que el impacto directo e indirecto supera el 4,5% del PIB nacional, es decir, más de 71.000 millones de euros solo en pérdidas económicas estimadas.

El incendio en Las Médulas (León), declarado recientemente, ha copado titulares por destruir un paraje Patrimonio de la Humanidad, pero no es un hecho aislado: grandes fuegos se han sucedido en Sevilla, Cáceres, Badajoz, Tarragona o Toledo durante este verano incendiario.

Respuestas políticas: ausencias notables y gestos insuficientes

Mientras las llamas avanzan y las evacuaciones se multiplican, la respuesta institucional ha generado controversia:

El presidente Sánchez ha optado por la comunicación digital: mensajes concisos en la red social X (antes Twitter), expresando solidaridad pero sin abandonar su retiro canario ni anunciar medidas extraordinarias in situ.

El ministro de Medio Ambiente, Aagesen , tampoco prevé visitar las zonas afectadas; reivindica el ‘conocimiento’ del ministro Puente como garantía suficiente para la gestión técnica y política del desastre. Un planteamiento que ha sido recibido con cierta perplejidad incluso dentro del propio Gobierno.

Los equipos autonómicos y municipales cargan con el peso operativo y emocional del desastre: decenas de alcaldes han denunciado falta de coordinación y recursos, mientras los bomberos y voluntarios –auténticos protagonistas invisibles– trabajan jornadas interminables ante la desesperación creciente.

En este contexto, no han faltado voces críticas ni cierto humor negro en redes sociales y columnas políticas: “El marido de Begoña disfruta del sol canario mientras sus conciudadanos huyen del fuego”, ironizaba recientemente un analista político. Otros apuntan al “Oscar al mejor actor secundario” por la capacidad presidencial para enviar mensajes tranquilizadores desde la distancia sin asumir responsabilidades directas.

Impacto social y económico: heridas abiertas para años

El daño va mucho más allá del paisaje calcinado:

Familias enteras han perdido viviendas y negocios rurales.

El sector agrícola afronta pérdidas millonarias; solo restaurar una campaña tras el fuego puede costar más de 15 millones en zonas como Extremadura.

El turismo rural ve amenazada su recuperación tras la pandemia por el miedo al avance del fuego.

La despoblación rural se agrava: cada incendio es una herida profunda para comarcas ya castigadas por el éxodo juvenil y la falta de oportunidades.

Las aseguradoras advierten que las pólizas cubren sólo una parte ínfima del daño real; los fondos estatales no llegan a tiempo o resultan insuficientes según los afectados.

Curiosidades y datos singulares

El palacio de La Mareta fue originalmente un regalo del rey Hussein de Jordania a Juan Carlos I; hoy es gestionado por Patrimonio Nacional.

En los últimos cinco años, ningún presidente ha visitado tantas veces Lanzarote como Sánchez durante periodos críticos.

El voluntario fallecido en León era conocido por ayudar cada verano a los equipos locales; su historia ha conmovido a todo el país.

Según datos satelitales recientes, existe peligro extremo de incendio en más del 60% del territorio peninsular.

La Mareta cuenta con piscina olímpica, jardines privados y acceso directo al mar; contraste absoluto con los albergues improvisados donde permanecen cientos de desalojados tras perder sus casas.

En definitiva, mientras unos buscan sombra bajo palmeras canarias ajenas al drama nacional, miles siguen mirando al cielo esperando que llueva sobre cenizas.