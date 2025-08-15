Feijóo carga contra Sánchez por su ‘pachorra’ ante la ola de incendios y exige al Gobierno socialcomunista desplegar ya al Ejército

Feijóo en el puesto de mando contra los incendios en El Bierzo.

Duro y en la boca.

Aprovechando que el marido de Begoña sigue en la tumbona, pamnza al sol en el Palacio de la Mareta, como si la tragedia de los incendios no fuera con él.

En mitad de un agosto abrasador, con las llamas devorando hectáreas a un ritmo alarmante y las carreteras cortadas en media España, la crisis de los incendios forestales se convierte en un campo de batalla política.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha protagonizado este viernes 15 de agosto de 2025 una contundente ofensiva contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de inacción y falta de previsión ante lo que califica como “crisis nacional”.

Feijóo no se ha mordido la lengua: exige el despliegue inmediato del Ejército y no ahorra reproches al Gobierno socialcomunista por su “pachorra” y sus “provocaciones” hacia las comunidades autónomas.

A día de hoy, 15 de agosto de 2025, el escenario es poco alentador: más de 100.000 hectáreas arrasadas, tres muertos, decenas de heridos —incluidos cuatro militares de la UME en Yeres— y una segunda quincena del mes que, según los expertos y los propios responsables políticos, puede ser incluso peor que la primera.

Los incendios han marcado el puente de agosto: siete carreteras cortadas, trenes suspendidos hacia Galicia y retenciones kilométricas que ponen a prueba la paciencia de veraneantes y vecinos.

Palacios del Sil: epicentro del drama y la política

El termómetro político ha subido varios grados en Palacios del Sil (León), donde Feijóo ha visitado el puesto de mando avanzado junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Allí, rodeados por brigadistas exhaustos y mandos militares visiblemente preocupados por la evolución del fuego, ambos dirigentes han coincidido en un mensaje: esto no ha hecho más que empezar. “Estamos en una situación inédita. La mayor parte de España está viviendo una crisis nacional. Y si no llueve ni bajan las temperaturas, queda lo peor”, ha sentenciado Feijóo con tono grave.

El líder popular ha apelado a su experiencia como expresidente gallego —“he estado 14 años gestionando incendios”— para reclamar una respuesta coordinada y contundente. No se trata solo de recursos: “Es el momento de una política de Estado y de olvidarse de la política cutre de los tuits groseros que sorprenden cuando vienen del Gobierno”, ha dicho ante los medios.

Feijóo exige acción militar sin rodeos

La petición estrella: desplegar ya al Ejército. Feijóo pide refuerzos extraordinarios —maquinaria pesada, vehículos anfibios, retroexcavadoras— para apoyar las labores de extinción, evacuación y avituallamiento en las zonas más afectadas. “No podemos pensar que con los medios actuales vamos a ser capaces. Pido que el Ejército ponga todos sus medios operativos para ayudar en la extinción”, ha reiterado con insistencia.

Eso sí, el líder del PP matiza: no está reclamando oficialmente la declaración del Nivel 3 (que implicaría el mando directo del Ministerio del Interior), pero urge a Sánchez a anticiparse y asumir que esto no es solo cuestión autonómica sino nacional.

Mientras tanto, Mañueco ha pedido una Conferencia de Presidentes para coordinar esfuerzos estatales y autonómicos —un gesto poco habitual en pleno verano— y ambos han coincidido en destacar el trabajo sobrehumano de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyos efectivos han sufrido ya varios heridos graves.

Una gestión bajo fuego cruzado

Las críticas van mucho más allá del despliegue material. Feijóo acusa al Gobierno central no solo de lentitud (“¿Cómo es posible que hayan tardado diez días en pedir ayuda a la Unión Europea?”) sino también de “provocar” a las comunidades autónomas desde sus cuentas oficiales o con declaraciones que, según él, buscan desviar responsabilidades o generar confusión. Para Feijóo, esta actitud es inédita: “Que estén provocando a los gobiernos autonómicos que están gestionando sobre el terreno no ocurre en ninguna democracia occidental”.

El Ministerio para la Transición Ecológica niega haber reducido medios respecto al año anterior e insiste en que el presupuesto para extinción ha crecido casi un 30%, pero la percepción sobre el terreno es bien distinta. El ambiente entre responsables autonómicos es tenso; algunos admiten sentirse solos o infradotados mientras contemplan cómo se propagan los frentes activos.

El precio humano y logístico del desastre

La devastación ambiental va acompañada de un coste humano y logístico considerable:

Tres fallecidos en apenas diez días.

Cuatro militares heridos en labores de extinción cerca de Yeres.

Más de 400 personas evacuadas solo este viernes por el avance incontrolable del fuego.

Siete carreteras principales cortadas.

Trenes suspendidos entre Castilla y León y Galicia —incluyendo líneas clave como Madrid-Ferrol—.

Primeras retenciones masivas del puente festivo, con familias atrapadas durante horas.

Entre las historias más dramáticas, destacan los desalojos forzosos en pequeñas localidades como Salientes o Fasgar (León), donde los vecinos abandonan sus casas sin saber si podrán regresar o encontrar algo reconocible entre las cenizas.

El factor clima: ¿y si aún queda lo peor?

La previsión meteorológica tampoco ayuda: temperaturas superiores a 30ºC, humedad relativa inferior al 30% y vientos por encima de 30 km/h (lo que llaman la regla fatídica del “30-30-30”) conforman el caldo perfecto para nuevos focos. Feijóo advierte: “La segunda quincena puede ser peor que la primera; septiembre puede ser aún peor”. El miedo a revivir episodios como los incendios gallegos o extremeños planea sobre otras regiones aún relativamente indemnes.

Y aunque no todos comparten su diagnóstico apocalíptico —Mañueco trata de lanzar mensajes optimistas asegurando que “estamos mejor que ayer”— lo cierto es que pocas veces se había producido tal unanimidad sobre la gravedad estructural del problema.

Entre acusaciones y llamamientos ciudadanos

En medio del rifirrafe institucional, Feijóo lanza también un mensaje a pie de calle: pide máxima colaboración ciudadana ante posibles evacuaciones (“Lo primero son las vidas humanas”) e insta a denunciar cualquier movimiento sospechoso ante las fuerzas policiales porque —según su estimación— hasta un 80% de los fuegos podrían ser intencionados. No faltan comentarios irónicos entre bomberos veteranos: “Si todos hicieran caso a tiempo a Protección Civil nos ahorraríamos muchos disgustos”.

Los titulares se suceden mientras los vecinos esperan bajo cielos cubiertos por ceniza fina. En muchas zonas rurales ya circula un dicho resignado: “Aquí no hace falta mirar el parte meteorológico; basta con oler el aire”.

Curiosidades inesperadas tras las llamas

La UME ha tenido que improvisar un hospital móvil cerca del incendio más virulento en Yeres para atender tanto a efectivos heridos como a vecinos afectados por inhalación.

En Palacios del Sil se agotaron las mascarillas FFP2 antes incluso que el agua embotellada.

Algunos trenes gallegos suspendidos han sido sustituidos por convoyes históricos restaurados… aunque solo para transportar material antiincendios.

El hashtag #FuegoPolítico se coló este viernes entre las tendencias nacionales junto a memes sobre quién tiene más “pachorra”, si Sánchez o cierta cabra montesa avistada huyendo ladera abajo.

A veces España arde… también en redes sociales.