El popular Moreno tacha a Puente de «mamporrero del Gobierno» por sus tuits patosos e incendiarios

En el panorama político español, donde el verano suele traer más calor que consenso, la batalla dialéctica entre Juanma Moreno y Óscar Puente ha alcanzado cotas dignas de una novela de enredos. El presidente andaluz ha calificado al ministro de Transportes como “mamporrero del Gobierno”, acusándole de frivolidad y falta de responsabilidad justo cuando Andalucía sufría uno de los peores incendios forestales en años.

La chispa del conflicto se encendió en la red social X (antes Twitter), donde Puente, habitual en la polémica tuitera, lanzó mensajes críticos contra presidentes autonómicos del Partido Popular, especialmente en relación a la gestión de los incendios en Castilla y León y Andalucía. Según Moreno, este tipo de intervenciones no solo distraen, sino que “ayudan a la desafección política y el descrédito”.

Las pifias digitales de Puente

No es la primera vez que el ministro se convierte en trending topic por sus salidas de tono. La costumbre de Puente de responder con ironía —y a veces con cierta agresividad— ha alimentado el debate sobre el papel de los miembros del Gobierno en redes sociales. En los últimos meses, sus tuits incendiarios han ido desde bromas sobre golf hasta reproches a líderes autonómicos por supuestas vacaciones durante emergencias medioambientales.

Algunos ejemplos memorables:

Mensajes públicos acusando a Alfonso Fernández Mañueco de estar ausente mientras ardía Castilla y León.

de estar ausente mientras ardía Castilla y León. Respuestas irónicas sobre los recursos disponibles para combatir los incendios en Andalucía.

Reproches directos a Moreno sobre su supuesta “desaparición”, recuperando vídeos antiguos para demostrar incoherencia política.

La reacción no se ha hecho esperar: dirigentes del PP, como Alberto Núñez Feijóo, han pedido “olvidarse de la política cutre, de los tuits groseros y de la permanente intensidad en las provocaciones”.

Un ministro entre el golf y los tuits

El perfil público de Óscar Puente parece más cercano al influencer que al gestor público. Su afición por el golf —documentada en sus propias redes— y su presencia constante en debates digitales contrastan con las críticas sobre su labor al frente del Ministerio. Moreno no ha dudado en afirmar que “si dedicara el 50% de su tiempo a trabajar por el transporte público, como en los trenes en Andalucía, y dejara de bromear, las cosas funcionarían”.

La gestión ferroviaria en Andalucía sigue siendo una asignatura pendiente: retrasos crónicos, falta de inversiones y una demanda creciente por mejoras estructurales. Mientras tanto, Puente parece más interesado en mantener viva la confrontación digital que en poner orden sobre los raíles.

El trasfondo institucional: ¿desafección o estrategia?

Moreno subraya que lo importante es “trabajar todos juntos y hacer las cosas lo mejor posible”, reclamando a Puente abandonar “confrontaciones absolutamente estériles, inútiles y ridículas”. La crisis provocada por los incendios ha puesto sobre la mesa no sólo la falta de coordinación entre administraciones sino también las carencias legales para castigar a los pirómanos: “Después se enfrentan a un código penal completamente inocuo”, lamenta Moreno.

Mientras tanto, el presidente andaluz ha recibido llamadas como la del rey Felipe VI mostrando preocupación por la situación en Tarifa, donde cerca de 2.000 personas fueron desalojadas en lo que él define como “una ratonera” por la falta de infraestructuras viales adecuadas. El Plan Infoca, con más efectivos que la propia UME, se convierte así en ejemplo regional frente a lo que consideran desidia gubernamental.

Consecuencias políticas: ¿quién gana con la bronca?

La refriega entre Moreno y Puente evidencia una tendencia creciente: convertir cada crisis en una oportunidad para polarizar aún más el debate público. Los incendios han sido el escenario perfecto para escenificar diferencias profundas entre Moncloa y las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Y si bien el Gobierno central culpa al PP por la extensión del fuego —muchos focos se concentran en regiones populares—, desde Andalucía insisten en reclamar más medios y menos reproches.

La desafección ciudadana aumenta ante una clase política enfrascada en disputas personales.

Las redes sociales amplifican cada error o exceso verbal.

El desgaste institucional se traduce en menor confianza hacia las soluciones técnicas propuestas.

Curiosidades del caso

El término “mamporrero”, lejos de su origen ecuestre, se ha convertido esta semana en trending topic nacional.

Mientras Puente defendía su reacción alegando que “Castilla y León es mi tierra”, recuperó vídeos antiguos para atacar a Moreno por incoherencia política.

El Plan Infoca cuenta con 4.700 profesionales frente a los 3.500 efectivos totales de la UME.

La evacuación récord evitó una tragedia mayor pese al caos logístico provocado por tener una sola carretera disponible.

Las redes han convertido el debate sobre incendios y trenes en un espectáculo donde lo menos relevante parece ser la solución técnica.

Como diría aquel viejo cronista: si los políticos gestionaran tan rápido como tuitean, quizá no haría falta tanto bombero extra.