Zapatero y su lobby han canibalizado los contactos de la ‘Trama Ábalos’, para sus negocios en Iberoamérica

Es un personaje con cara de ‘yo no he sido’, pero más malo que la quina.

Porque fue con Zapatero con lo que emnpezó todo y es en torno a él, como se tejen ahora las redes corruptas del PSOE.

Un día cualquiera en la política española puede parecer un episodio de House of Cards, pero con menos presupuesto y más café con leche.

El nombre de José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a aparecer en los titulares, esta vez por su habilidad para convertir viejas amistades en nuevos negocios, especialmente al otro lado del Atlántico.

La noticia ha sacudido el tablero político: Zapatero se apropió de los contactos de José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización socialista, para consolidar una robusta red de influencia en Iberoamérica.

La relación entre ambos no es nueva. Ábalos fue el hombre fuerte del expresidente en la federación socialista valenciana y su capacidad para reunir apoyos fue determinante para que Zapatero se hiciera con la Secretaría General del PSOE en aquel apretado congreso de 2000, donde ganó por apenas nueve votos frente a José Bono.

Pero la lealtad tiene sus límites y, tras aquel triunfo, Ábalos quedó fuera de la ejecutiva federal. El nuevo secretario de Organización, José Blanco, prefirió cubrir la cuota valenciana con Gloria Calero, una política de perfil bajo y del círculo de Ábalos, que posteriormente sería reclutada por Blanco para el aparato de Ferraz.

Los tentáculos internacionales: Venezuela, Colombia y más allá

La consolidación de Zapatero como lobista internacional tiene uno de sus pilares fundamentales en América Latina. Países como Venezuela, Perú, Centroamérica y especialmente Colombia han visto cómo el expresidente se convertía en figura recurrente gracias a los canales abiertos por Ábalos. Esta conexión ha estado siempre vinculada a actividades de cooperación y asesoría política gestionadas a través de la Fundación Fialdelso, ahora bajo investigación por la denominada “trama Koldo”.

Resulta curioso que Zapatero haya logrado mantener su influencia durante años en estos territorios pese a los vaivenes internos del PSOE. El contexto latinoamericano ofrece oportunidades para quien sabe moverse entre gobiernos, fundaciones y empresas públicas; y pocos lo hacen mejor que un expresidente español con agenda propia.

El acercamiento a Sánchez: entre vetos y reconciliaciones

No todo ha sido un camino de rosas. Tras su llegada al liderazgo del PSOE, Zapatero decidió vetar a Ábalos en la primera ejecutiva federal que formó después del congreso del 2000. Sin embargo, los intereses acaban acercando a los viejos aliados y, años después, recurrió nuevamente al exministro para tender puentes con Pedro Sánchez. Este giro resulta especialmente llamativo porque ilustra cómo las enemistades pueden reconvertirse en colaboraciones cuando hay poder e influencia en juego.

La federación socialista valenciana, históricamente relevante dentro del partido, ha sido escenario de estas maniobras. Otros nombres como Ximo Puig y Joan Ignasi Pla optaron por apoyar candidaturas rivales dentro del socialismo nacional, pero Ábalos apostó fuerte por Zapatero desde el principio.

Todo lo malo comenzó con Zapatero: la sombra sobre el PSOE

Hay quien sostiene que “todo lo malo comenzó con Zapatero”. Más allá del eslogan irónico que circula entre algunos críticos internos del partido —y que podría adornar camisetas en Ferraz— lo cierto es que su legado sigue marcando muchas dinámicas actuales. Las luchas internas por el control organizativo han dejado secuelas difíciles de borrar.

La llamada “trama Koldo” conecta piezas esenciales del puzzle socialista contemporáneo. La Fundación Fialdelso, impulsada por Ábalos durante décadas, está ahora bajo escrutinio público tras salir a la luz operaciones sospechosas vinculadas a contratos públicos e intermediaciones internacionales. La investigación judicial pone foco sobre cómo se tejieron las redes entre políticos españoles y empresas latinoamericanas.

La trama china: Zapatero y Blanco pilotan nuevos negocios

El presente del PSOE no solo se debate entre sus historias iberoamericanas; también hay quien apunta a una “trama china” pilotada por Zapatero y José Blanco, antiguo compañero de ejecutiva. Blanco es ahora CEO del lobby Acento y mantiene relaciones empresariales que abarcan desde intermediaciones internacionales hasta asesorías políticas a gobiernos extranjeros.

El papel de figuras como Rubén Aldama (escolta personal de Ábalos) ilustra cómo los vínculos personales se convierten en capital político. La relación entre Aldama y Koldo García —clave en la intermediación entre empresas chinas y el Gobierno español durante la pandemia— evidencia hasta qué punto las redes socialistas han penetrado sectores estratégicos como transportes y sanidad pública.

El caso Air Europa es paradigmático: desde rescates millonarios hasta el transporte urgente de mascarillas procedentes de China, pasando por patrocinios a fundaciones vinculadas al entorno presidencial español. Todo ello pone sobre la mesa la extraordinaria capacidad del PSOE para reinventarse como actor económico internacional.

Lista rápida: ¿Quién es quién en este entramado?

José Luis Rodríguez Zapatero: Expresidente; artífice de las relaciones lobistas en América Latina.

Expresidente; artífice de las relaciones lobistas en América Latina. José Luis Ábalos: Exministro; facilitador clave para abrir puertas internacionales.

Exministro; facilitador clave para abrir puertas internacionales. José Blanco: Exsecretario; ahora CEO lobista con tentáculos chinos.

Exsecretario; ahora CEO lobista con tentáculos chinos. Gloria Calero: Política valenciana; cuota interna gestionada por Blanco.

Política valenciana; cuota interna gestionada por Blanco. Rubén Aldama: Escolta; intermediario crucial entre empresarios y exministros.

Escolta; intermediario crucial entre empresarios y exministros. Koldo García: Operador logístico; implicado en varios casos judiciales.

Curiosidades sobre las redes socialistas

La victoria ajustada de Zapatero frente a Bono sigue siendo una anécdota recurrente entre veteranos del partido.

La Fundación Fialdelso fue pionera hace décadas en exportar “asesoría política” española a Latinoamérica.

Las grabaciones filtradas revelan estrategias dignas de novela negra: planes para salvar al “soldado Ábalos” mediante operaciones judiciales paralelas.

El término “caballo ganador”, acuñado por socialistas valencianos refiriéndose al instinto político de Ábalos, ha pasado ya al argot político nacional.

En definitiva, no hay saga política sin sus giros inesperados ni partido sin sus tramas internacionales. El socialismo español parece decidido a seguir escribiendo capítulos —a veces tragicómicos— allí donde haya un gobierno dispuesto a escuchar… o negociar.