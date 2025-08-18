Feijóo. endurece su ofensiva contra Sánchez con un documento para la ‘derogación del sanchismo’ como hoja de ruta

No está la cosa fácil.

El Partido Popular, asumiendo las predicciones de los expertos y tertulianos sabelotodo, que vaticinaban que Santiago Abascal se quemaría por respaldar a Donald Trump, observa con preocupación cómo VOX crece de manera, impulsado por un discurso migratorio contundente.

El español es cada día un electorado más desencantado.

Y no es extraño ni debe sorprender que los errores de la Agenda 2030, percibida como una imposición globalista que afecta la soberanía nacional, y la evidente ineptitud de los políticos tradicionales del bipartidismo, están jugando tan fuerte a favor de los de Abascal.

Ante este escenario, el PP maniobra a toda prisa para endurecer su discurso y posicionarse como la verdadera oposición al socialista Sánchez.

Ni los termómetros ni las vacaciones han enfriado el pulso político en España.

El verano de 2025 se ha convertido en el escenario perfecto para que Alberto Núñez Feijóo lance su ofensiva definitiva contra el Gobierno Sánchez, preparando una hoja de ruta que busca derogar el legado normativo del sanchismo y marcar territorio en la recta final antes del nuevo curso político.

En plena canícula, la dirección popular no solo no levanta el pie del acelerador, sino que lo pisa con fuerza.

Con las encuestas dibujando un panorama desolador para el PSOE y sus aliados, Génova se lanzará este otoño a la conquista de la Moncloa con un plan de “limpieza total” del entramado legislativo impulsado por el marido de Begoña durante los últimos siete años.

Feijóo en modo electoral: estrategia y objetivos

A día de hoy, 18 de agosto de 2025, el PP ultima un documento estratégico encargado por Feijóo al nuevo comité de dirección, capitaneado por Miguel Tellado, que compila todas las leyes aprobadas bajo el mandato socialista susceptibles de ser derogadas o reformadas. La iniciativa responde a la necesidad, según los populares, de devolver la “normalidad política” y “sanear la democracia española” tras una etapa que consideran marcada por la degradación institucional y el sometimiento a intereses partidistas y separatistas.

El documento, que verá la luz en septiembre, aspira a ser mucho más que una simple lista de normas: será el manual de instrucciones para revertir el denominado “sanchismo”. El plan incluye:

Derogación inmediata de las leyes consideradas “vertebradoras” del mandato socialista.

Reversión de reformas clave que, según el PP, vulneran la igualdad y erosionan principios democráticos.

Revisión profunda de todas las medidas que favorecen tratos singulares o privilegios territoriales, especialmente en Cataluña.

Feijóo no oculta su intención: “La próxima legislatura no será al uso. Será para recuperar la normalidad política y sanear la política española”.

Las leyes bajo la lupa: memoria, vivienda, trans y seguridad

El listado provisional que maneja Génova incluye algunas de las normas más emblemáticas —y polémicas— del sanchismo:

Ley de Memoria Democrática : El PP rechaza una ley que considera redactada “en parte por Bildu”, alegando que perpetúa el enfrentamiento histórico y manipula el relato sobre las víctimas.

: El PP rechaza una ley que considera redactada “en parte por Bildu”, alegando que perpetúa el enfrentamiento histórico y manipula el relato sobre las víctimas. Ley de Vivienda : Criticada por no atajar el problema real del acceso a la vivienda ni mejorar la situación para los españoles, se considera candidata prioritaria a derogación.

: Criticada por no atajar el problema real del acceso a la vivienda ni mejorar la situación para los españoles, se considera candidata prioritaria a derogación. Ley Trans : La dirección popular justifica su eliminación como medida para “proteger a los menores” y garantizar apoyo adecuado frente a situaciones complejas.

: La dirección popular justifica su eliminación como medida para “proteger a los menores” y garantizar apoyo adecuado frente a situaciones complejas. Ley de Seguridad Ciudadana (“ley mordaza”) : El PP denuncia que su reforma ha quedado “en manos de Bildu”, lo que interpreta como un menoscabo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

: El PP denuncia que su reforma ha quedado “en manos de Bildu”, lo que interpreta como un menoscabo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ley de Amnistía: Señalada como peaje político para asegurar la investidura socialista, será derogada junto con cualquier trato fiscal o financiero singular hacia Cataluña.

Otras reformas bajo revisión incluyen el endurecimiento del delito de malversación, la recuperación del delito de sedición y la prohibición expresa de indultos por corrupción.

Un comité para la «regeneración institucional»

La maquinaria popular se ha reforzado con la creación de una Vicesecretaría de Regeneración Institucional, liderada por Cuca Gamarra. Su misión principal será pilotar la derogación y reforma sistemática del cuerpo legislativo heredado del Ejecutivo socialista, además de actualizar el plan presentado originalmente en enero de 2023.

Este equipo prepara una labor quirúrgica: analizar cada ley aprobada por PSOE y Sumar, identificar sus puntos críticos e impulsar una batería legislativa alternativa alineada con lo que Feijóo denomina «valores de Estado».

El contexto político: encuestas y clima parlamentario

Si algo respalda esta ofensiva popular es el ambiente demoscópico. Las encuestas publicadas en las últimas semanas muestran al PSOE y sus socios en mínimos históricos, superados ampliamente por el PP tanto en intención directa como en voto estimado. La sensación generalizada es que Sánchez gobierna en minoría, sin capacidad real para legislar ni articular consensos fuera del bloque progresista.

Feijóo aprovecha esta debilidad para consolidar su perfil presidencialista y presentarse como alternativa seria ante un Gobierno salpicado por escándalos (el caso Huawei o los incendios forestales han servido como munición política) y un Parlamento bloqueado.

En palabras del propio líder popular durante su intervención en San Lorenzo de El Escorial: “Será una legislatura para recuperar los valores perdidos y limpiar todo lo que contamina nuestra democracia”.

Humor político entre turbulencias veraniegas

Mientras Sánchez intenta capear el temporal con mítines estivales —“sin mayoría ni palabra”, ironiza Feijóo— Génova tira también del sarcasmo. El propio líder popular ha asegurado que si antes los socialistas querían el poder por ambición, ahora lo buscan “por miedo”: “Necesitan al Estado para esconderse porque temen lo que vendrá cuando llegue un Gobierno decidido a destapar sus vergüenzas”.

La estrategia pasa no solo por derogar leyes sino también por aplicar una suerte de «limpieza institucional total», tal y como repite Feijóo ante sus bases.

Curiosidades políticas sobre el caso

El documento definitivo está previsto para septiembre, coincidiendo con la apertura del curso parlamentario.

Génova maneja dos listas: una con leyes a derogar desde el primer día; otra con normas a reformar gradualmente.

La Vicesecretaría creada ex profeso es inédita en la historia reciente del partido.

Entre las medidas previstas figura endurecer sanciones por malversación e impedir indultos automáticos para corruptos.

Los sondeos internos populares anticipan una caída significativa del PSOE incluso en bastiones históricos.

Y mientras tanto, entre chiringuitos vacíos y reuniones maratonianas en Génova, queda claro que este otoño se jugará mucho más que una mera alternancia política. Como dice algún veterano dirigente popular: «Lo importante no es solo ganar. Lo importante es borrar hasta las huellas».