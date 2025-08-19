Sánchez y el Falcon: Aviones para el marido de Begoña, pero no para apagar los fuegos

Hoy, 19 de agosto de 2025, es el primer día de este año en que usted y todos los españoles de bien trabajan para ustedes mismos.

El resto del año, los 228 días transcurridos desde Nochevieja, han estado laborando para pagar impuestos.

Y resulta que ahora dicen que no hay aviones para apagar incendios o que falta presupuesto.

No hay verano en España sin que surja la enésima polémica sobre el uso del Falcon y los aviones oficiales por parte del presidente del Gobierno, pero este agosto la chispa ha prendido con especial fuerza.

Pedro Sánchez ha aterrizado en Lanzarote para disfrutar de su habitual descanso estival en la residencia oficial de La Mareta, acompañado por su esposa Begoña Gómez, sus hijas y un séquito digno de película.

Mientras tanto, miles de hectáreas ardían en Orense y León, y la gestión de los incendios forestales volvía a copar portadas, tertulias y cabreos ciudadanos.

Sánchez -que está bien, no os preocupéis, aunque sean las cinco y no haya comido–y su coro nunca tienen culpa de nada.

Ni siquiera del abandono del monte, de las prohibiciones a la ganadería extensiva o de la tardanza en actuar.

Como esc¡ibe el siempre brillante Jorge Vilches, el marido de Begoña nos ha vuelto a echar la culpa a todos porque la responsabilidad está en quienes contaminan con sus coches y comen carne de vaca y cerdo, que produce flatulencias que aumentan el efecto invernadero.

Sánchez dice que los incendios son por el cambio climático, y sabemos que el país que más contamina del planeta es China.

Lo es desde 2006, soltando a nuestro aire casi 10.000 millones de toneladas de emisiones de CO₂ al año.

¿Debemos entender, entonces, que China es culpable de que ardan Galicia, Castilla y León, y Extremadura? ¿Se lo habrán dicho ya Sánchez y Zapatero a Xi Jinping?

Hay más tontos que botellines y prueba de ello es ese cargo de Izquierda Unida, que publicó el 14 de agosto un hilo en la red social de Elon Musk diciendo que la culpa de los incendios la tiene Franco, que murió hace 50 años.

El desplazamiento no ha sido precisamente discreto: un Falcon 900 para la familia presidencial y, según informaciones recientes, también un Airbus A310 que viajó vacío a Gran Canaria antes de llegar a Lanzarote, solo en la ida.

El despliegue logístico ha supuesto el consumo de más de 28.000 litros de queroseno y unas emisiones de CO2 equivalentes a las de un coche particular durante ocho años.

La operación de transporte, solo de ida, ha costado más de 13.000 euros en combustible público, sin contar la vuelta, los vehículos de apoyo ni los desplazamientos internos.

Por si fuera poco, el presidente viaja arropado por 40 agentes de la Guardia Civil, un equipo médico de once doctores —que haría palidecer a cualquier jeque petrolero— y una logística de seguridad que ha duplicado el perímetro de protección en La Mareta. No faltan tampoco asesores, administrativos, allegados y hasta algún ministro que aprovecha para despachar informalmente entre baños y paseos por Famara.

El resultado: una postal de poder y boato en plena emergencia nacional.

Emergencias, incendios y empatía: la España que arde

A día de hoy, 19 de agosto de 2025, la imagen de Pedro Sánchez inspeccionando los daños de los incendios en Ourense y León contrasta con la de su llegada a Lanzarote en Falcon, con la familia y el séquito a cuestas. Las críticas no han tardado en llegar: falta de empatía, desconexión de la realidad y prioridades desajustadas son algunos de los reproches más repetidos desde los territorios afectados y la oposición.

En su fugaz visita a las zonas devastadas, Sánchez optó por el helicóptero y el todoterreno, sin contacto con la población local y, por supuesto, sin prensa. El alcalde de Villablino le recordó que en 25 años el municipio ha perdido la mitad de sus habitantes y que la economía local está herida de muerte por los incendios. Mientras tanto, los equipos de extinción pedían más medios y los vecinos criticaban la falta de prevención.

Entre pitos y flautas, y con una habilidad política digna de trilero, el presidente ha anunciado un gran Pacto de Estado por la Emergencia Climática, una propuesta que, según la oposición, busca tapar la falta de medios y la desatención a las comunidades autónomas que reclaman más bomberos y recursos reales.

La paradoja es evidente: mientras se propone colocar a tres o cuatro mil nuevos técnicos, administrativos, asesores y allegados en torno a la estrategia climática, los efectivos sobre el terreno —bomberos, brigadistas, voluntarios— siguen esperando refuerzos y reconocimiento. ¿Quién necesita bomberos con semejante despliegue de expertos, pelotas y recaderos? El humor, a veces, es la única respuesta posible.

El Falcon como símbolo: poder, privilegios y debate público

El uso del Falcon por parte de Sánchez no es una novedad, pero sí un síntoma del actual estado de la política española. Entre 2020 y 2023, el presidente ha realizado más de 582 vuelos en avión VIP, superando incluso a la Casa Real, que no se queda corta con sus 567 vuelos.

Bruselas es el destino más frecuente, pero Lanzarote y otros enclaves vacacionales no se quedan lejos en el ranking. La comparación con la Familia Real resulta jugosa: solo 11 de sus vuelos han sido privados; el resto, agenda oficial. En cambio, los desplazamientos presidenciales mezclan, según convenga, trabajo y placer, reuniones políticas y descanso familiar, todo a cargo del contribuyente.

El Falcon se ha convertido en un fetiche político y mediático. Cada verano, la foto del presidente bajando la escalerilla se viraliza y reaviva el debate sobre el gasto público, el cambio climático y la ejemplaridad de los líderes. Las redes sociales hierven de sarcasmo: “Sánchez puede contaminar, tú no”, “El líder más ecoresiliente del universo”, o “Blindados contra cualquier crítica, literal o figurada”. Si el Falcon fuera un partido político, tendría ya escaños asegurados.

El gran pacto climático: ¿solución o cortina de humo?

La propuesta de un gran Pacto de Estado por la Emergencia Climática ha sido recibida con escepticismo. El Partido Popular y otras formaciones consideran que es una maniobra para desviar la atención de la falta de medios reales y de la descoordinación entre administraciones. La ministra Sara Aagesen insiste en la necesidad de anticipación y preparación, pero lo cierto es que los planes de adaptación y la Ley de Cambio Climático, aprobada en 2022, no han evitado que cada verano el país arda y las respuestas sean insuficientes.

El gran pacto, en palabras del propio Sánchez, pretende “dejar la emergencia climática fuera de la lucha partidista”, aunque los hechos demuestran que la gestión de incendios, volcanes y riadas sigue siendo un campo de batalla político y mediático. Mientras tanto, la burocracia crece: técnicos, asesores, administrativos, pelotas y lacayos, todos con plaza y nómina, mientras los brigadistas siguen esperando refuerzos y reconocimiento.

Curiosidades y paradojas del Falcon y las emergencias

El viaje presidencial a Lanzarote este verano ha consumido más queroseno que el coche de un ciudadano medio en toda una vida laboral.

El séquito de Sánchez en La Mareta incluye más médicos que muchos hospitales rurales en las zonas afectadas por incendios.

Según datos de la prensa, cada vuelo del Falcon presidencial cuesta de media unos 20.000 euros en combustible y mantenimiento, a lo que hay que sumar dietas y seguridad.

La Casa Real solo ha realizado 11 vuelos privados en cuatro años, mientras que los ministros y el presidente han disparado el uso de aviones oficiales para agendas “mixtas”.

El perímetro de seguridad en La Mareta se amplió este año de 200 a 400 metros, para tranquilidad de la familia presidencial y desesperación de los vecinos de Teguise.

El Falcon no apaga fuegos, pero sí enciende debates.

Y, de momento, ningún pacto climático ha logrado evitar que, cada verano, España arda entre llamas y polémicas aéreas.