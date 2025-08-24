VOX se dispara entre obreros, parados y jóvenes: la ola de ‘desesperados’ agita el tablero político español

Ha ocurrido en otro países de Europa, singularmente en Francia y tenía que terminar por suceder aquí.

Es la fuerza de los desesperados, de los que desconfían cada día mas de los políticos tradicionales y no se tragan ya la edulcorada propaganda de Sánchez y su cuadrilla de maleantes.

En un panorama donde la desafección y el escepticismo se han vuelto moneda común, VOX ha encontrado su particular campo de cultivo.

Si hace apenas un año la formación parecía languidecer tras su salida de varios gobiernos autonómicos y municipales junto al Partido Popular, hoy emerge como el partido que más crece en intención de voto entre obreros, desempleados y jóvenes.

No es casualidad: estos segmentos sociales concentran buena parte del enfado ante la precariedad laboral, la falta de oportunidades y una sensación de abandono por parte de las fuerzas tradicionales.

A día de hoy, 24 de agosto de 2025, los últimos sondeos confirman este giro: VOX alcanza ya el 15% del voto nacional, superando los 1,4 millones de nuevos electores respecto al año pasado y situándose en su mejor registro desde 2019.

Su avance se explica tanto por la fidelidad interna (el 84% de sus votantes repetiría) como por su capacidad para atraer antiguos votantes del PP y captar a los “desesperados” que se sienten ajenos al discurso oficial del Gobierno y del principal partido opositor.

Nunca antes en España un partido tachado tan frecuentemente como “ultra” había conseguido calar tan hondo en quienes menos esperaban ser protagonistas políticos.

Y es que —como suele ocurrir— cuando todo va mal para los mismos… alguien termina votando diferente.

Del gobierno compartido al “outsider” antisistema

La ruptura con el PP en gobiernos como el valenciano o el castellanoleonés ha permitido a Santiago Abascal recuperar el perfil combativo y antisistema que mejor conecta con los sectores desencantados. La formación verde no solo ha dejado atrás las rigideces institucionales; también ha intensificado un mensaje directo contra el bipartidismo, la corrupción endémica y lo que consideran “el desmantelamiento de la identidad nacional”.

En este contexto, las recientes catástrofes naturales —como la riada que arrasó varias localidades del Levante— han servido para amplificar su mensaje: “El Estado no está cuando lo necesitas”, repiten en mítines y redes sociales. La crítica a la gestión gubernamental tras estas emergencias ha calado especialmente en las clases populares, que ven cómo los fondos tardan en llegar mientras aumentan la precariedad y el desempleo.

Inmigración e inseguridad: banderas para un nuevo electorado popular

Uno de los ejes centrales del discurso voxista es la inmigración ilegal. El partido denuncia desde hace meses un supuesto efecto llamada provocado por las políticas del Ejecutivo, así como una relación directa entre inmigración irregular y delincuencia callejera. Su propuesta: endurecimiento radical de las leyes migratorias, deportación inmediata de quienes delinquen e incluso revertir regularizaciones masivas impulsadas por el Gobierno.

La formación no duda en esgrimir estadísticas polémicas —más del 50% de las condenas por agresiones sexuales corresponden a extranjeros según datos recientes— para justificar su posición. Este enfoque conecta especialmente con barrios obreros donde la percepción de inseguridad ha crecido y donde los servicios públicos están sometidos a más presión.

Vox insiste en que su objetivo no es expulsar indiscriminadamente, sino garantizar que solo permanezcan quienes respetan “las normas y valores españoles”. Sin embargo, sus propuestas han generado controversia incluso dentro del arco parlamentario conservador y han sido objeto de encendidos debates mediáticos.

Incendios forestales y abandono rural: otro filón para Vox

El verano trajo consigo una ola devastadora de incendios forestales. En zonas rurales castigadas por la despoblación y la falta de inversión pública, Vox ha sabido canalizar el resentimiento hacia Madrid. Sus portavoces denuncian que “la España vaciada arde mientras las élites urbanas miran para otro lado”. La narrativa victimista cala especialmente entre agricultores y ganaderos que sienten que ni PP ni PSOE entienden sus problemas cotidianos.

El barómetro electoral: radiografía del auge verde

Las encuestas publicadas en las últimas horas ofrecen una fotografía nítida:

Vox pasa de 33 a 49 escaños según Hamalgama Métrica; el porcentaje sube al 15,4% del voto nacional.

pasa de 33 a 49 escaños según Hamalgama Métrica; el porcentaje sube al 15,4% del voto nacional. El crecimiento más fuerte se da en provincias medias y pequeñas, donde cada escaño cuesta menos votos.

La formación recupera hasta 850.000 antiguos votantes populares gracias al desgaste del PP en gobiernos conjuntos y al endurecimiento del discurso antiinmigración.

El apoyo juvenil —tradicionalmente esquivo— empieza a consolidarse gracias a campañas en redes sociales centradas en empleo juvenil e inseguridad.

En barrios obreros del sur de Madrid o periferias industriales como Vigo o Zaragoza, Vox ha duplicado su penetración electoral respecto a 2023.

Los sondeos otorgan a PP-Vox una cómoda mayoría absoluta (más de 200 escaños), aunque Feijóo prefiere aún no comprometerse con pactos explícitos.

¿Por qué ahora? Causas estructurales detrás del voto protesta

El fenómeno no puede explicarse solo por el carisma o la retórica incendiaria. Hay causas estructurales profundas:

Estancamiento salarial pese al crecimiento macroeconómico

Desempleo juvenil superior al 25%

Crisis habitacional sin precedentes

Percepción generalizada de inseguridad e impunidad penal

Fatiga ante la corrupción sistémica (PSOE bajo investigación constante)

Desconfianza ante el relato oficial sobre inmigración

Todo ello converge en un cóctel perfecto para alimentar una opción política que se presenta como “voz del pueblo frente a las élites”.

Curiosidades e ironías del caso Vox