El PSOE encara septiembre en pleno ataque de nervios, por lo que le espera en los Juzgados

Habitualmente, volvían del verano hartos de gambas y más chulos que un quinto mal hecho, pero este 2025 no les cabe un cacahuete a martillazos.

Estás asustados los socialistas y con motivo.

Entre otras razones porque todo indica que en pocos meses se van a quedar sin chollo, sin chiringuitos y sin prebendas.

En las filas del PSOE, el nerviosismo crece a medida que septiembre se acerca y los juzgados se convierten en el principal escenario político.

Las habituales reuniones veraniegas en la sede de Ferraz han dado paso a conversaciones cargadas de inquietud.

Las causas abiertas contra figuras próximas al presidente del Gobierno, los informes pendientes de la UCO (Unidad Central Operativa) y las revelaciones de personajes como Víctor de Aldama han transformado el partido en un auténtico hervidero, donde los rumores sobre crisis interna y posibles cambios de liderazgo se mezclan con la expectativa ante la tormenta judicial que amenaza con golpear al Ejecutivo.

A día de hoy, 26 de agosto de 2025, el auténtico calendario del Gobierno no es político, sino judicial.

Así lo reconocen tanto voces internas como rivales políticos, que anticipan un otoño marcado por declaraciones ante los tribunales y la posible comparecencia del propio presidente.

El curso político arranca con la declaración de Begoña Gómez —esposa de Pedro Sánchez— por un quinto delito, el juicio pendiente de David Sánchez (hermano del presidente) por prevaricación y tráfico de influencias, y la incógnita sobre el futuro del fiscal general del Estado, que podría acabar sentado en el banquillo antes de fin de año.

Ferraz: especulaciones, recelos y nervios en cada esquina

En el interior del partido socialista se suceden los comentarios sobre el futuro inmediato:

¿Resistirá Pedro Sánchez ante la presión judicial?

¿Habrá convocatoria electoral anticipada si la situación se agrava?

¿Quién sería el sucesor si finalmente decide dar un paso atrás?

Las dudas no solo afectan a Sánchez. El nombre de Begoña Gómez circula entre los militantes como símbolo del desgaste institucional: imputada por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y corrupción, su causa ha sido objeto de polémicas reformas legislativas impulsadas desde el propio PSOE para blindarla frente a acusaciones populares. Mientras tanto, tras perder sus cargos académicos en la Universidad Complutense, Gómez trata de proyectar optimismo y asegura estar preparada para afrontar «nuevos desafíos», aunque su situación personal está lejos de ser estable.

No menos comentado es el caso del hermano del presidente, David Sánchez, cuya investigación por prevaricación añade presión a una familia presidencial que se encuentra en el ojo del huracán mediático y judicial. Y no hay que olvidar al fiscal general, cuyo futuro pende también de un hilo y cuyos movimientos serán seguidos muy de cerca por analistas y opositores.

Informe UCO y las revelaciones incómodas

La llegada inminente del nuevo informe de la UCO sobre la trama Koldo y otros casos vinculados a altos cargos socialistas tiene a Ferraz con los nervios a flor de piel. El precedente lo marca el informe contra Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, que derivó en su ingreso en prisión y sacudió al Gobierno hasta sus cimientos. La posibilidad realista —según varios dirigentes— es que nuevos datos salgan a la luz en septiembre, afectando directamente a otros miembros relevantes del Ejecutivo.

En paralelo, las revelaciones filtradas por Víctor de Aldama continúan amenazando con desvelar prácticas comprometedoras. La conocida «fontanera» socialista, Leire Díez, intentó silenciar al empresario Aldama —según informaciones publicadas— ofreciendo favores profesionales y cobertura política para evitar que «tirara de la cuerda» sobre contratos públicos dudosos y gestiones opacas dentro del partido. En círculos internos no faltan quienes ven en Díez una figura clave para entender cómo se tejían las redes socialistas durante las etapas más turbulentas del mandato.

Rumores constantes: ¿crisis o estrategia?

La rumorología sobre una posible crisis interna o incluso una convocatoria electoral anticipada es ya parte habitual del paisaje político español. Los analistas coinciden: nunca un Gobierno español había estado tan expuesto a procesos judiciales simultáneos que afectan a su núcleo más cercano. Las encuestas muestran una caída abrupta en la valoración ciudadana del presidente, con apenas un tercio aprobando su gestión según sondeos recientes; incluso entre votantes socialistas crece el desencanto ante la falta de respuesta clara a los escándalos.

La oposición huele sangre política. El Partido Popular y Vox se preparan para capitalizar el desgaste socialista ante cualquier convocatoria electoral inesperada. Las previsiones apuntan a que podrían rondar los 200 escaños si sumaran fuerzas, lo que dejaría fuera a Sánchez y pondría fin a su etapa en La Moncloa.

El PSOE busca refugio: congresos adelantados y maniobras internas

El partido ha intentado adelantarse a los acontecimientos programando un Congreso Federal para finales de 2024 —antes previsto para 2025— con la intención declarada de renovar ejecutivas regionales e intentar recuperar la iniciativa política perdida tras las derrotas en Galicia y otras comunidades autónomas. Sin embargo, esta maniobra apenas logra distraer la atención pública del tsunami judicial que se avecina.

Entre las curiosidades más comentadas estos días figura el papel discreto pero decisivo de personajes como Leire Díez —apodada “la fontanera”— cuyo trabajo en las sombras revela cómo algunos socialistas han intentado controlar los daños colaterales derivados de las investigaciones penales. En Ferraz ya hay quien bromea —en tono amargo— con que este septiembre será recordado como “el mes más largo” para los socialistas desde tiempos que ni Alfonso Guerra podría haber imaginado.

Los próximos días prometen emociones fuertes para quienes disfrutan analizando los entresijos políticos nacionales. Mientras tanto, entre pasillos y despachos socialistas crece la sensación —no exenta de humor negro—de que este año el “curso escolar” empieza directamente en los juzgados.