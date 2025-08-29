El Gobierno de Sánchez se tambalea de cara al otoño: asedio judicial, soledad política y la sombra de las urnas

En los pasillos del poder, la resaca veraniega ha dado paso a un ambiente propio de novela negra: el Gobierno Sánchez se adentra en septiembre con las rodillas temblorosas, cercado por causas judiciales, abandonado por sus apoyos parlamentarios y con el espectro de nuevas elecciones sobrevolando el Palacio de La Moncloa.

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, la sensación generalizada en el entorno político es que el Ejecutivo afronta su momento más crítico desde que arrancó la legislatura.

En una España que alterna olas de calor con tormentas políticas, las previsiones para el curso entrante no podrían ser más sombrías para Sánchez. Los socialistas, a diferencia del clima, no parecen preparados para el chaparrón.

En medio del temporal político-judicial, muchos observadores bromean sobre la resiliencia casi milagrosa del “marido de Begoña”.

Hasta ahora ha sobrevivido a mociones, pandemias y crisis internas; pero este septiembre parece marcar un punto de inflexión crucial.

Las próximas semanas serán decisivas para comprobar si esa suerte política se mantiene o finalmente le abandona frente a un panorama tan adverso.

El asedio judicial aprieta: caso Koldo y UCO en escena

El nuevo curso político arranca con un protagonista indiscutible: el próximo informe de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil). Esta pieza clave ha destapado una presunta trama de comisiones ilegales alrededor del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su relación con el llamado «caso Koldo» que implica también a José Luis Ábalos. El Tribunal Supremo ya ha visto “consistentes indicios contra él” y le citó a declarar tras la publicación del informe, que describe mecanismos de adjudicación fraudulenta y pagos opacos en obras públicas.

La estrategia defensiva inicial del entorno socialista—negar la existencia misma del informe—se vino abajo cuando trascendió el contenido detallado y la gravedad de las imputaciones. Cerdán, tras dimitir entre lágrimas y comunicados, ha pasado del “no tengo nada que ocultar” al “me dedicaré en exclusiva a mi defensa”. Un giro argumental digno de serie policiaca.

Mientras tanto, la UCO ha mostrado un escrupuloso respeto por la legalidad procesal en otras causas, como el caso Montoro: solo intervienen si han participado directamente en la investigación. La ética institucional parece contrastar con el clima general en Ferraz, donde cada filtración añade presión a unas costuras ya al límite.

Un Congreso ingobernable: alianzas rotas y votaciones imprevisibles

La soledad política del Ejecutivo se ha hecho patente durante el verano. Las encuestas reflejan un desgaste acusado del PSOE mientras PP y Vox rozan los 200 escaños juntos. El bloque progresista se fragmenta: Sumar crece tímidamente mientras Podemos se desangra electoralmente. Sin embargo, la aritmética no da para mayorías estables.

El mayor riesgo lo representa el cambio de actitud de ERC y Junts. Ambos partidos nacionalistas catalanes han dado señales inequívocas de distanciamiento, amenazando con tumbar los Presupuestos Generales para 2026 y dejando al Gobierno pendiente de un hilo. La amenaza es doble: sin Presupuestos no hay estabilidad ni margen para políticas transformadoras; pero tampoco hay seguridad jurídica ni garantía de gobernabilidad.

Por si fuera poco, varias votaciones relevantes aguardan en el Congreso. El ambiente recuerda a una partida eterna de póker parlamentario donde todos blufean… menos los ciudadanos, que asisten atónitos al espectáculo.

Judicialización extrema: apertura del año judicial bajo sospecha

A la montaña rusa política se suma un factor insólito: la apertura oficial del año judicial, presidida por su fiscal general… actualmente procesado. Este hecho sin precedentes erosiona aún más la imagen institucional del Estado y sirve en bandeja munición a los adversarios del Gobierno.

El escenario es tan insólito que ya hay quien bromea sobre si habrá que buscar fiscales en LinkedIn o improvisar actos oficiales por videollamada desde dependencias judiciales.

En paralelo, la declaración prevista para los próximos días de la esposa del presidente añade más leña al fuego mediático. Todo apunta a jornadas maratonianas ante los tribunales y una sobreexposición pública difícilmente gestionable desde Moncloa.

El fantasma electoral: ¿adelanto inevitable?

La presión crece dentro y fuera del PSOE. Los barones territoriales reclaman una convocatoria electoral antes de 2027 para evitar coincidir con las municipales y evitar que una crisis nacional arrastre sus feudos locales. Sánchez, hasta ahora reacio a ceder ante esas demandas, empieza a verse acorralado: ni tiene apoyos sólidos en el Congreso ni margen para resistir nuevos escándalos.

El debate interno es feroz. Mientras algunos apuestan por aguantar hasta que pase “el temporal”, otros ven inevitable buscar una salida digna antes de que las urnas hablen por sí mismas. En Moncloa reconocen abiertamente que “esto puede durar dos meses o dos años”, pero nadie apuesta ya por llegar al final natural de la legislatura.

Entre tanto, los principales partidos opositores afinan su maquinaria electoral ante cualquier movimiento inesperado. El PP anuncia un giro duro en inmigración para septiembre; Vox redobla sus mensajes identitarios; Sumar aspira a consolidarse como polo progresista mientras Podemos busca sobrevivir al naufragio.

Para aliviar tensiones