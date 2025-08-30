HazteOír amarga las vacaciones al marido de Begoña: planta el cartel ‘Sánchez Corrupto’ a la puerta del hotel de Andorra

A las puertas del exclusivo hotel Hermitage, en la localidad andorrana de Soldeu, se ha desplegado una de las imágenes más virales de este final de agosto: una lona de grandes dimensiones con la cara de Pedro Sánchez y la palabra “corrupto” en mayúsculas, colocada por la asociación HazteOír.

El presidente del Gobierno y su esposa, Begoña Gómez, apuraban allí sus últimos días de vacaciones, tras su paso por La Mareta en Lanzarote, cuando la pancarta se convirtió en el inesperado recibimiento.

La escena no es nueva, pero sí el escenario.

HazteOír ha convertido su particular campaña contra Sánchez en un “tour” nacional e internacional, siguiendo al jefe del Ejecutivo allí donde va, ya sea con lonas, globos aerostáticos o autobuses.

El mensaje es siempre el mismo: acusar al presidente de corrupción y exigir su salida del Gobierno.

Esta vez, el despliegue mediático ha cruzado fronteras, y la reacción de las autoridades andorranas no se hizo esperar: la policía local retuvo al equipo de HazteOír cuando se disponía a abandonar el principado, lo que ha añadido una dosis de épica a la protesta.

En este escenario, todo apunta a que el verano político de 2025 se recordará más por las lonas y las canciones que por los discursos oficiales. Porque, en la España actual, la política no descansa ni en vacaciones, y el espectáculo continúa allá donde va el presidente.

El “hit” del verano y la política como espectáculo

Mientras la lona de HazteOír daba la vuelta por las redes, en los estadios, discotecas y verbenas populares de toda España se escuchaba una melodía que ha superado cualquier éxito musical: el cántico “¡Sánchez hijo de puta!”.

Lo que empezó como una consigna espontánea en campos de fútbol y manifestaciones se ha convertido, para bien o para mal, en la auténtica canción del verano.

El fenómeno ha alcanzado tal dimensión que se ha colado en fiestas patronales y eventos de toda índole, reflejando el clima de polarización y hartazgo político que recorre el país.

No es la primera vez que un eslogan político trasciende el ámbito de los mítines para instalarse en la cultura popular, pero pocas veces se había visto un nivel de persistencia tan alto.

Las imágenes de la pancarta de HazteOír y el estribillo coreado por miles de personas se retroalimentan, convirtiendo la crítica política en un fenómeno social casi carnavalesco.

El cartel omnipresente y la estrategia de acoso político

HazteOír ha hecho de la pancarta un símbolo itinerante, un “cartel que persigue al amo del PSOE por tierra, mar y aire”. Desde la primera lona frente al Congreso de los Diputados, pasando por camiones rotulados que recorren Madrid, hasta globos aerostáticos en eventos públicos, la organización ha conseguido que su mensaje sea omnipresente. El objetivo es claro: no dar tregua al presidente, ni siquiera en sus días de descanso.

La estrategia ha generado controversia. Mientras la asociación defiende la acción como un ejercicio de libertad de expresión y denuncia de la corrupción, el Grupo Socialista ha respondido con una denuncia por injurias graves y calumnias con publicidad, que ha sido admitida a trámite. El propio Sánchez se ha personado como acusación particular, lo que no ha hecho sino alimentar el debate sobre los límites de la protesta política y el uso del espacio público para la confrontación partidista.

Vacaciones de lujo, polémicas y agenda institucional

A día de hoy, 30 de agosto de 2025, la escena política en España está marcada por la imagen de un presidente que prolonga sus vacaciones en hoteles de lujo mientras la agenda institucional sigue su curso. El contraste ha alimentado las críticas, especialmente después de que Sánchez decidiera enviar al Rey a zonas devastadas por incendios y catástrofes naturales, mientras él y su familia disfrutaban de la tranquilidad de Andorra. ¿Qué tipo de tara explica que a alguien se le ocurra prolongar unas vacaciones de lujo y al mismo tiempo enviar al Rey a zonas devastadas? La pregunta resuena en tertulias y columnas de opinión con un tono entre la ironía y el reproche.

La “cuesta de septiembre” que espera al presidente no es menor: la inminente declaración de Begoña Gómez ante el juez por presunta malversación, el regreso de las comisiones de investigación en el Senado y el Congreso, y la negociación de los presupuestos con un calendario ajustado y pocas certezas. Todo ello en un clima de creciente desconfianza entre los socios de Gobierno y rumores de adelanto electoral en 2026.

Las curiosidades de un verano político atípico