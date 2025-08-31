Nuevos audios del ‘caso Koldo’: favores, mediaciones con Sheinbaum y un PSOE bajo presión internacional

Cada vez chapotean más hondo en el baasurero.

Lo del PSOE no tiene remedio.

No hay respiro para la actualidad política española: el caso Koldo se reinventa cada semana, sumando ahora un repertorio de audios filtrados que no solo salpican la gestión de José Luis Ábalos, sino que abren nuevas grietas en la fachada internacional del Gobierno.

La figura de Koldo García Izaguirre —exasesor todoterreno de Ábalos— se consolida como epicentro de una trama donde los favores a agentes, las mediaciones diplomáticas y los enchufes familiares se entremezclan con millones en comisiones desaparecidas y un PSOE más cuestionado que nunca.

A día de hoy, 31 de agosto de 2025, las revelaciones publicadas por Telemadrid han sacudido aún más los cimientos del partido en la antesala de la rentrée política.

En una de las grabaciones estrella, Koldo ofrece a Ábalos sus dotes de mediador con la mismísima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para rebajar las tensiones bilaterales surgidas en plena pandemia. La fórmula era sencilla: contar con Jacobo Pombo —amigo del hijo de Ábalos y bien relacionado con el entorno presidencial mexicano— como puente entre ambos gobiernos. Así, lo que parecía un caso circunscrito a contratos irregulares se expande hasta rozar el tablero diplomático internacional.

El arte del enchufe elevado a categoría

La lista de beneficiados por la influencia de Koldo durante su etapa como asesor crece día sí y día también. Ya no se trata solo de familiares directos o parejas sentimentales: según los nuevos audios y documentos publicados, habría favorecido a media docena de agentes —entre ellos policías nacionales y guardias civiles— para conseguirles destinos dorados en embajadas o empresas públicas. Rubén Villalba, guardia civil vinculado directamente a la trama, o Rubén de Aldama, hermano del célebre comisionista y escolta personal del exministro, son solo dos nombres en una lista que amenaza con ampliarse conforme avance la instrucción judicial.

El modus operandi era tan simple como eficaz: una llamada estratégica aquí, una recomendación allá y el engranaje público respondía. Ejemplo paradigmático: Nicole Neacsu, amiga íntima del asesor, logró su contrato en Emfesa (filial de Adif) siguiendo el mismo patrón que otros afines al círculo socialista. Todo ello mientras los contratos millonarios de mascarillas quedaban bajo sospecha por supuestas mordidas superiores a los 600.000 euros por adjudicación.

Comisiones desaparecidas y sospechas sobre la financiación socialista

Las pesquisas judiciales no solo ponen el foco en el lucro personal: los investigadores barajan ya la hipótesis de que parte del dinero recaudado a través de las comisiones pudiera haber ido a parar a las arcas del propio PSOE, lo que elevaría el caso a un nuevo nivel al apuntar directamente hacia financiación ilegal del partido. La UCO mantiene abiertas varias líneas para rastrear los destinos finales de esos cinco millones “desaparecidos”, mientras otros informes señalan contratos amañados en obras públicas más allá del sector sanitario.

Santos Cerdán —el llamado «hombre fuerte» del PSOE navarro y número tres nacional hasta hace unas semanas— aparece señalado como gestor clave en la adjudicación fraudulenta de obras. Se investiga si ejerció una doble vida política: austero militante puertas afuera y hábil operador de contratos millonarios puertas adentro. El escándalo ha terminado por arrastrar también al propio Pedro Sánchez, cuya supuesta falta de control sobre sus colaboradores es ya munición política diaria para la oposición.

Calendario judicial estirado y rentrée caliente

Por si fuera poco, las derivadas procesales siguen sumando titulares. La esposa del líder socialista ha solicitado suspender su declaración como investigada prevista para el 11-S alegando conflicto de agenda con su defensa. El juez Peinado ha vuelto a citarla tras imputarla por presunta malversación vinculada al uso indebido de una asesora gubernamental para fines privados. Todo apunta a que el calendario judicial se estirará hasta septiembre —y puede que más allá— condicionando la estrategia política del partido en pleno arranque del curso.

La atmósfera es tan densa que hasta José Luis Ábalos ha optado por preparar su propio canal de YouTube para dar explicaciones semanales sobre “su verdad” acerca del caso Koldo, iniciativa que algunos ven como un primer paso hacia su defensa mediática ante lo inevitablemente judicial.

El efecto dominó: crisis interna y repercusión internacional

Dentro del PSOE nadie da nada por cerrado. Las luchas internas afloran conforme se filtran los audios: desde purgas orgánicas hasta ajustes internos orquestados desde Ferraz, todo suma para debilitar un liderazgo socialista que afronta no solo una crisis reputacional sino también estructural. La onda expansiva afecta tanto a la relación con Sumar como a las mayorías parlamentarias imprescindibles para sostener al Gobierno actual.

En clave internacional, el hecho insólito de que un asesor ministerial actúe como mediador extraoficial entre gobiernos añade un matiz tragicómico al asunto. ¿Quién iba a imaginar que el encargado logístico del Ministerio sería quien propusiera desatascar una crisis diplomática con México? Las embajadas toman nota mientras Ferraz revisa manuales internos sobre separación entre lo público y lo privado.

Curiosidades y datos singulares

El nombre “Operación Delorme” remite al médico francés pionero en mascarillas… aunque aquí lo quirúrgico parece ser cómo ocultar pruebas.

Koldo llegó al PSOE como conductor pero acabó gestionando millones y contactos internacionales.

Entre los favorecidos figura un cabo primero navarro destinado posteriormente a Colombia; ni Netflix podría escribir una trama tan coral.

El canal online de Ábalos promete episodios semanales sobre su versión… aunque sin monetizar mientras conserve escaño.

El juez espera aún cuatro informes clave: patrimonio oculto, comunicaciones interceptadas, obras amañadas según empresarios implicados… El otoño será largo.

La esposa del presidente no es la única familiar directa investigada: también lo están su hermano David Sánchez y Leire Díez dentro del partido.

Cuando todo parece dicho sobre el caso Koldo surge otro audio grabado hace años o una agenda judicial pospuesta que reaviva el escándalo. Algunos ironizan ya con que ni las series políticas estadounidenses logran tanto suspense. Y lo cierto es que aquí cada capítulo supera al anterior.