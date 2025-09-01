Begoña Gómez: el juez Peinado mantiene la citación del 11-S y amarga la vida al sanchismo

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se mantiene citada para declarar como investigada el próximo 11 de septiembre ante el juez Juan Carlos Peinado.

El magistrado ha rechazado la petición de aplazamiento formulada por su defensa, que alegaba problemas de agenda por una coincidencia con otra causa en Tenerife.

La cita judicial, lejos de ser un mero trámite, se convierte en el epicentro de una instrucción que suma ya cinco presuntos delitos y amenaza con alterar el curso político nacional.

La investigación contra Gómez, iniciada en abril de 2024 tras la denuncia de Manos Limpias, ha ido adquiriendo dimensiones inesperadas. De los iniciales cargos por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se ha pasado a incluir apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y recientemente malversación de fondos públicos.

Este último delito surge a raíz del nombramiento de Cristina Álvarez como asesora personal en Moncloa, figura que según los autos judiciales habría servido a actividades privadas vinculadas a la esposa del presidente.

La defensa pide tiempo; Peinado acelera

El letrado Antonio Camacho, exministro socialista y abogado defensor, solicitó oficialmente el pasado 21 de agosto un cambio de fecha para la declaración argumentando que tiene fijada otra comparecencia ese mismo día en Arona (Tenerife). Presentó documentación acreditando el conflicto de agenda y pidió al juzgado que acordara una nueva fecha. Sin embargo, el magistrado ha decidido mantener la citación, priorizando la instrucción ante el calendario del abogado.

El juez Peinado está decidido a avanzar con las declaraciones clave antes de su jubilación prevista para septiembre de 2026.

La Audiencia Provincial de Madrid respalda la ampliación de la investigación y avala los indicios recabados en torno a la contratación de Álvarez.

El Supremo ha descartado implicar al ministro Bolaños por falta absoluta de indicios, pero mantiene el foco sobre Gómez y su círculo más cercano.

La estrategia procesal del juzgado busca cerrar flecos antes del relevo judicial, lo que añade presión al entorno presidencial justo cuando se cumplen ocho años desde la llegada al poder del régimen sanchista.

Ocho años de sanchismo: Pedro Sánchez entre la espada y la pared

En este contexto, Pedro Sánchez afronta su octavo año al frente del Gobierno acorralado no solo por las sombras judiciales que planean sobre su esposa, sino también por un malestar social creciente. Las encuestas reflejan una erosión significativa en la confianza popular hacia el Ejecutivo, especialmente por su gestión migratoria y los reiterados episodios relacionados con inmigración ilegal.

El clima político se ha endurecido tras sucesos recientes vinculados a la inmigración irregular, que han generado protestas ciudadanas en ciudades como Melilla o Algeciras.

La oposición aprovecha cada giro judicial en el caso Gómez para denunciar una supuesta degradación institucional y exigir explicaciones públicas.

El PSOE vive momentos delicados: la militancia muestra signos evidentes de incomodidad y las bases reclaman mayor transparencia interna.

A día de hoy, 1 de septiembre de 2025, el “VIII año sanchista” se perfila como uno de los más críticos para Moncloa. Las causas abiertas contra Begoña Gómez complican aún más el panorama para Sánchez, quien ve cómo las dificultades judiciales se suman a las tensiones sociales derivadas del debate migratorio.

El caso Begoña Gómez: claves judiciales y política en juego

La causa contra Gómez cuenta ya con cinco líneas principales:

Presunto tráfico de influencias en favor del empresario Juan Carlos Barrabés. Gestión controvertida en la cátedra y másteres dirigidos por Gómez en la Universidad Complutense. Apropiación indebida del software desarrollado para dichos programas académicos. Intrusismo profesional vinculado al uso indebido de marcas registradas. Malversación relacionada con la contratación directa y personalísima de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa.

Según autos recientes, la amistad personal previa entre Gómez y Álvarez habría sido determinante para su nombramiento como cargo “de máxima confianza”, lo que refuerza las sospechas sobre un uso privado de recursos públicos.

Tabla: Delitos imputados hasta septiembre 2025

Delito Situación actual Persona implicada Tráfico de influencias Investigación abierta Begoña Gómez Corrupción en los negocios Investigación abierta Begoña Gómez Apropiación indebida de marca Investigación abierta Begoña Gómez Intrusismo profesional Investigación abierta Begoña Gómez Malversación Imputada desde agosto Begoña Gómez / C. Álvarez

La instrucción sigue adelante pese a los intentos dilatorios. Si bien la Audiencia Provincial validó solo parcialmente las pruebas contra Álvarez, Peinado ha decidido mantener sus citaciones tras considerar fundados los indicios aportados por las partes acusadoras.

El malestar social con la inmigración ilegal: ¿nuevo jaque al PSOE?

En paralelo al drama judicial que vive Moncloa, otro frente sacude al Gobierno: el descontento popular por la gestión migratoria. Los últimos incidentes registrados en puntos calientes como Ceuta o Almería han dejado imágenes que corren como pólvora en redes sociales. La percepción ciudadana es clara: falta control y eficacia.

Las últimas encuestas publicadas muestran que cerca del 60% del electorado considera “insuficiente” o “fallida” la política migratoria actual.

Los alcaldes socialistas han pedido públicamente refuerzos policiales ante el aumento de llegadas irregulares.

Organizaciones cívicas han protagonizado manifestaciones multitudinarias pidiendo cambios legislativos urgentes.

El caso Begoña Gómez aparece así como un catalizador político: mientras Sánchez defiende a su esposa frente a lo que califica como “ataques infundados”, sectores críticos dentro y fuera del PSOE ven una oportunidad para exigir responsabilidades y cambios profundos.