¡El final de Sánchez que trae el nuevo curso: procesamiento, exilio o elecciones anticipadas!

En La Retaguardia de este lunes 1 de septiembre, Eurico Campano comienza curso político analizando con el director de ElCatalan.es, Sergi Fidalgo y la analista política Angeles Ribes, el más que negro panorama que tiene Pedro Sánchez por delante ante su inexistente mayoría parlamentaria, sus múltiples casos de corrupción y su preocupante falta de gestión para solucionar los problemas reales que tiene España.

Así, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, regresa a la escena pública con un panorama plagado de incógnitas sobre su futuro inmediato. Entre rumores de procesamiento judicial, la posibilidad de un exilio estratégico y el fantasma recurrente de elecciones anticipadas, el curso político 2025-2026 promete emociones fuertes.

A día de hoy, 1 de septiembre de 2025, el debate en los pasillos del Congreso y en las tertulias políticas gira en torno a tres escenarios para Sánchez: afrontar una investigación judicial que podría derivar en procesamiento, buscar refugio fuera del país ante la presión legal y mediática, o tomar la iniciativa convocando elecciones generales antes de tiempo. Este triple dilema refleja la inestabilidad que vive el Ejecutivo y la extrema volatilidad del tablero político español.

Antecedentes: las heridas abiertas y el papel de los Presupuestos

La raíz del actual clima convulso se encuentra en dos frentes principales:

Las investigaciones judiciales que acechan al entorno del Gobierno y que algunos sectores no descartan que puedan alcanzar al propio presidente.

La dificultad para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, piedra angular para cualquier gobierno estable. Si Sánchez no logra pactar las cuentas para 2026, la presión para convocar elecciones anticipadas crecerá exponencialmente.

En este contexto, figuras como Ione Belarra (Podemos) han sugerido abiertamente que Sánchez podría estar utilizando el debate presupuestario como maniobra política para justificar un adelanto electoral si fracasa en el Congreso. No sería la primera vez: ya en 2019, una derrota presupuestaria desembocó en elecciones anticipadas.

Por otra parte, el presidente insiste públicamente en su intención de agotar la legislatura hasta 2027. Sin embargo, incluso desde Moncloa reconocen que la duración real puede depender de factores imprevisibles: “Esto puede durar dos meses o dos años”.

Los aliados se tambalean y las comunidades se preparan

La coalición que sostiene a Sánchez está más fragmentada que nunca. El divorcio entre Sumar y Podemos amenaza con dejar al PSOE sin mayoría suficiente en futuras votaciones clave. Además, los socios nacionalistas observan con recelo la debilidad parlamentaria del Gobierno.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP —Castilla y León y Andalucía— han anunciado su intención de adelantar sus propias elecciones si Sánchez convoca generales antes de tiempo. El objetivo es aprovechar la ola electoral y evitar descoordinación territorial. Si finalmente hay adelanto técnico, los ciudadanos podrían enfrentarse a una doble cita con las urnas en primavera o verano de 2026.

Procesamiento o exilio: el rumor crece entre la oposición

No faltan voces que auguran un desenlace judicial para Sánchez. La oposición mantiene viva la hipótesis de un procesamiento por presuntas irregularidades cometidas durante su mandato. Aunque no existen procedimientos formales abiertos contra él a día de hoy, la presión mediática y política alimenta esta narrativa.

En tono irónico —muy propio del ambiente crispado— algunos dirigentes insinúan incluso que “Sánchez podría terminar pidiendo asilo político en algún país amigo” si las cosas se complican. Por ahora es solo chascarrillo parlamentario, pero ilustra el nivel de tensión reinante.

Elecciones anticipadas: ¿botón nuclear o estrategia calculada?

La posibilidad de unas elecciones generales anticipadas sigue latente. Sánchez sabe bien que perder una votación clave sobre los Presupuestos podría precipitar su salida. Sin embargo, tampoco hay incentivos claros para pulsar ese botón nuclear sin garantías mínimas de éxito electoral.

En privado, los partidos coinciden en que solo una crisis grave —judicial o política— podría alterar el calendario previsto. Pero nadie descarta una sorpresa: con Pedro Sánchez nunca se sabe.

Claves para entender el tablero actual

El Gobierno ha ganado el 86% de las votaciones en el Congreso durante la legislatura, pero cada victoria ha requerido negociaciones laboriosas.

La fragmentación a la izquierda del PSOE favorece a Vox y dificulta sumar mayorías estables.

El presidente mantiene sus aspiraciones electorales para 2027, aunque reconoce obstáculos “sin precedentes”.

Las autonomías populares preparan sus propias estrategias ante cualquier adelanto nacional.

Curiosidades sobre el caso